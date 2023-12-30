一人鴛鴦鍋 1+1湯底煠得飲得

日本和牛胸小排套餐：每鍋設有大小兩款湯底，固定湯底是養生菇菌湯，另配搭其他6款特色湯底，如胡椒豬肚鍋（圖），當中加入白胡椒及燕麥奶，湯底順滑又帶微辣。（$268）（黃志東攝）

【明報專訊】天氣漸冷，最喜歡「煠吓煠吓」的香港人又要出動，相約三五知己一起吃暖笠笠的火鍋了。想獨自享樂？於內地有過千間分店的一人火鍋品牌呷哺呷哺最近進軍香港，登陸尖沙嘴The One，店內裝潢以木系設計及橙色為主調，看起來充滿活力。

「呷哺呷哺」為閩南語，源於日語的Shabu Shabu，單從名字就能意會店子主打台式火鍋，而且結合現時流行「一人一鍋」的用餐模式。但有別於一般一人火鍋店，店內使用特製的大小鴛鴦鍋，不用另外加錢就能同時享用2款湯底。其中一邊小鍋是固定的養生菌菇湯底，先將杏鮑菇、洋菇、珍珠菇切粒炒香，再加入松露醬及菌菇醬熬煮製成，黑松露香氣濃郁。不妨在涮肉前先喝上一口湯，品嘗湯底的鮮甜，記者試飲後感覺頗為暖胃。

特色咖喱鍋 罕見南洋風味

至於另一邊大鍋的湯底共有6款選擇，包括胡椒豬肚、昆布柴魚、南洋咖喱、金湯酸菜、麻辣及番茄，湯底都經過店家精心調配，既適合喝也適合煠食材。其中的人氣之選胡椒豬肚鍋，店家選用嫩雞熬煮成雞湯，並加入白胡椒、大薏仁，還有近年流行的Oatly燕麥奶，令湯底更順滑香濃；同時包含胡椒的香味及微辣，適合不太吃辣但又想有點刺激的客人。吃膩傳統口味？可試試相對較少吃到的南洋咖喱鍋，記者試味，咖喱湯底入口醇厚香濃，以日式、南洋等咖喱製成，當中還加入乾洋葱絲、檸檬葉和椰漿來增加香氣及口感。

店裏提供的套餐基本上跟香港大部分火鍋店相若，包括牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、海鮮拼盤等。最貴為日本和牛胸小排套餐，連加一也不超過300元。每款套餐均配有蔬菜拼盤、茶飲及無限自取的滷肉飯和麵類。若嫌不夠，還可追加各項單點肉類、海鮮、丸類、小食等。甜品方面，套餐包括任吃的特色甜品Q冰粉，客人可隨意加上自己喜歡的配料，其中晶瑩剔透的黃瓜凍、西瓜凍及滑順綿密的芋泥均每日手工製作，火鍋後來個冰凍甜品，爽！

招牌麻醬濃郁 水蜜桃醋減膩

除了湯底及甜品，不得不提的當然是招牌呷哺麻醬，以花生配搭白芝麻磨製而成，香氣濃郁；另有特別調製的水蜜桃醋，酸甜爽口，適合搭配油脂豐富的肉類，能夠中和油膩感，讓胃口即時大開。●

呷哺呷哺（尖沙嘴）

價錢︰$158起/套餐；另加一

地址︰尖沙嘴彌敦道100號The ONE UG2層220至221號舖

查詢︰2838 8835

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