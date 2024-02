next

【明報專訊】若想遠離市區,靜享二人世界,浪漫典雅的淺水灣影灣園露台餐廳The Verandah是個不錯選擇。餐廳於情人節當日推出限定午市及晚市套餐。4道菜午市套餐以波士頓龍蝦車厘茄沙律配魚子或法式鴨肝肉凍打開胃口,再呷一口幾內亞珠雞配野生菇菌清湯,主菜可選烤阿根廷安格斯牛臀肉蓋或香草油浸多寶魚柳,甜品為朱古力紅莓慕絲蛋糕或芒果慕絲熱情果啫喱。

至於在浪漫的晚上,在微微燭光的映襯下,6道菜晚市套餐有加勒比紅蝦他他配金蘋果及魚子醬、普羅旺斯海鮮湯為前菜,隨後送上慢烤法國乳鴿煙肉卷配香煎鴨肝、蘋果雪葩配蘋果漬、香燒日本西冷配蘆筍或法國海鱸魚柳配帶子慕絲,最後以甜品畫上句號。凡品嘗情人節晚市套餐,每位女士都可獲贈甜蜜朱古力。●

The Verandah at The Repulse Bay情人節套餐

價錢:4道菜午市套餐每位$888,6道菜晚市套餐每位$1988;另加一

供應日期:2月14日

地址:淺水灣淺水灣道109號

查詢:2292 2822

整理:陳真紀