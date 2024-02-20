內地排隊王進軍香港 「東北風」吹來烤肉香誘人龍

人龍店--烤肉店西塔老太太於瀋陽西塔街發迹，發展至今被譽為「內地排隊王」，許多人為了品嘗這充滿東北風味的烤肉，願意排隊等候3至4個小時，聽聞深圳店下午4時已有人在店外排隊。（黃志東攝）

【明報專訊】近期香港人北上消費成常態，眾多內地餐飲品牌看準香港粉絲的需求，紛紛大舉進軍來港。繼太二酸菜魚、蜜雪冰城後，早前又有多間內地品牌來港開業，既有東北風味人氣烤肉店西塔老太太，集合麻香辣於一身的川味烤魚——探魚，還有農耕記湖南土菜，大大滿足饞嘴的香港人，大家以後不用北上就能吃遍內地五湖四海的美食了！

內地流行一句話︰「中國烤肉看瀋陽，瀋陽烤肉看西塔」，遼寧省會瀋陽的西塔街聚居了不少朝鮮族人，亦因此匯聚不少韓式料理店，是許多烤肉老饕的聚腳地。其中令許多人不惜排隊等候3至4個小時的一間老牌烤肉店，就是被譽為「內地排隊王」的西塔老太太，目前品牌在內地多個城市包括深圳、上海、杭州等地設有分店，每間店外總是排長龍。今次品牌進軍尖沙嘴，為香港客人帶來充滿東北風味的烤肉體驗。

看店名，不禁讓人猜想這位「西塔老太太」是何方神聖？原來是現時70多歲的朝鮮族老太太李蓮花。她在近50歲時失業，於是到瀋陽西塔街開設流動燒烤小攤檔，慢慢發展成為內地著名的烤肉連鎖品牌。品牌主打以朝鮮族傳統老式泥爐烤肉，並使用耐燒的菊花炭，燒出來的肉帶有炭烤香。不過，由於香港難以提供傳統炭火爐，因此店舖特意從日本進口日式燒肉爐，盡可能還原「炭火滋味」。

混醬配牛肉 醬油提鮮白醋解膩

提起西塔老太太，大家都會對朝鮮族調味的靈魂醬汁——麻醬蘸料讚不絕口。標準配搭有麻醬、白糖、葱花及芫荽，其中麻醬使用了白芝麻，炒香後直接磨碎並混合花生醬。而東北特色麻醬蘸料中，醬油及白醋更是不可或缺，醬油可提鮮，白醋則可溶解凝固的白芝麻醬及解膩，加入適量並與其他配料調勻，頓時胃口大開。店員推薦配搭老太太特色肉系列，在食用時蘸上一點，味道微酸去膩。店內還提供數種醬料，包括適合搭配牛肉的烤肉汁、適合搭配豬肉的烤肉醬及百搭的乾碟辣椒粉，還有韓式辣醬和生蒜瓣兒，不妨來個韓式生菜包肉。

選用美國牛肉 較內地店高2級

現時香港店設午市及晚市套餐，並提供多款肉類及海鮮選擇，包括3款老太太特色肉（肥瘦牛、瘦牛、肥牛）、極品雪花肉、極品橫膈膜等，香港店選用較內地店品質高2個級別的美國進口牛肉，肉質軟嫩，肉味濃。除烤肉外，亦提供多款主食及涼菜，如石鍋拌飯、老太太特色冷麵等，皆是人氣之選。●

西塔老太太

價錢：午市2人套餐$398、2至3人套餐$698、4人套餐$998

地址：尖沙嘴科學館道14號新文華中心地下1A至1C號舖

查詢：3758 2033

註：另加一

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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