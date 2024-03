星級名廚打造水晶宮 中環享法菜現代美學

Blue lobster from Brittany, cooked over embers, coral beurre blanc infused with douglas fir and rosemary, carrot voile--來自法國布列塔尼地區出產的藍龍蝦,烤製後鮮味更濃郁,龍蝦膏牛油醬汁以黃杉木及迷迭香調味,突出歐陸原始森林氣息。(蘇智鑫攝)