新派法日餐廳 烤雞妙配魚子飯

【明報專訊】尖沙嘴除了漆咸圍有人氣壽喜燒，附近亦有不少特色餐廳，好像隱藏於赫德道的法日餐廳Ankôma。該店由曾在米芝蓮餐廳工作的本地年輕廚師Frankie Wong主理，以日本新鮮直送時令食材，配合細膩的法式烹調手法，打造一系列精緻的法日新派菜式。店面雖小，但客人可與廚師「零距離」交流，不單能欣賞到廚師的烹調過程，更能聽他的詳細介紹，讓客人可以更認真地品嘗精心製作的佳餚，令整個嘗味體驗更完整。

松葉蟹撻、鰻魚鵝肝慕絲多士掀序幕

Frankie近期推出「10道菜春季嘗味餐單」，打頭陣是松葉蟹撻及煙熏鰻魚鵝肝慕絲多士。前者以松葉蟹配雪利酒醋片及昆布薄片，鮮與酸的交匯讓人一下子打開味蕾；後者則於法式牛油麵包加上煙熏鰻魚及鵝肝慕絲，微微的煙熏味令整體味道更豐富。緊接呈上的醋漬鯖魚沙律則令人驚喜，Frankie先以蘋果醋、昆布及味醂醃製鯖魚，口感細膩，配搭拌入芥末醬汁的青蘋果海蜇沙律，清甜酸爽。而看似簡單的牛油香煎北海道帶子也值得一試，尤其當中的vadouvan（印法香料醬）與焦香的帶子十分相配，香濃冶味。

前菜叫人驚艷，主菜陣容也夠分量。其中龍蝦（右圖）更是充滿創意與心思，Frankie先以類似熟成牛肉的做法，以加入蒜及辣椒粉的牛油包裹龍蝦尾熟成2至3日，再以火山石烤熟，最後配上櫻花蝦醬、自家製辣椒油及關東煮大根蘿蔔。龍蝦味濃香口，微微辣度更添滋味，記得吃時要加上蘿蔔，令整體味道更完整。另一道菜式是魚子醬白松露冷天使麵，以日本高湯、醬油漬昆布等製作成的天使麵冷卻後，更富嚼勁，Frankie再加入白松露醬及魚子醬。他表示在製作過程中沒有加入其他調味，只以食材本身帶出鹹鮮味，吃前將麵條及魚子醬混合，香氣四溢。

還有必食香烤本地三黃雞，廚師即席將烤雞切件，配上北海道七星米飯。米飯加上法國黃酒牛油醬、三文魚子及日本香葱，一口飯配上皮脆肉嫩的雞肉，鹹鮮又帶點酸香，香而不膩。另亦可選羊肉，Frankie採用來自法國阿韋龍省（Aveyron）的90天乳飼小羊，軟嫩羊肉釀入菠菜及蘑菇蓉，並配上時令蔬菜及加入肉骨精華的日式烤肉醬，同樣冶味。最後的甜品環節就有杏仁麻糬開心果脆撻，香濃開心果醬加上煙韌麻糬，配上開心果雪糕，肚皮大滿足。●

Ankôma

價錢︰10道菜式春季嘗味餐單每位$1480

地址︰尖沙嘴赫德道2號5樓

查詢︰2981 1688

註︰另加一