第一屆世界冧酒峰會 巴黎飄酒香 逾百款試飲

古巴冧酒--法國著名酒商LVMH旗下,來自古巴的Eminente Ron de Cuba有3款參展冧酒,左起:Ambar Claro 3 Years Old Rum、Reserva 7 Years Old Rum 及 Gran Reserva 10 Years Old Rum。(黃詩詩攝)

【明報專訊】2月時獲邀到巴黎出席「第一屆世界冧酒峰會2024」 (Mondial du Rhum 2024)。平時提起冧酒,我立即想到的是加勒比海的冧酒,那和法國有什麼關係呢?其實加勒比海有很多法國海外省的冧酒(例如瓜德羅普),而法國公司又會在不同產區建立冧酒品牌。峰會匯聚多個冧酒品牌代表,逾百款冧酒讓參與人士試飲,另外亦有各種主題研討會、雞尾酒體驗區、藝術展覧及爵士音樂演奏等,相當豐富!我亦趁機在巴黎一嘗經典及特色餐廳,在此跟大家分享。

從加勒比海走向世界

我們一般稱rum(法文為rhum)為冧酒,也有譯為蘭姆酒或朗姆酒,是製作雞尾酒的主要基酒之一。近代冧酒製作可追溯到加勒比海國家Barbados,在17和18世紀的航海時代得到了廣泛的傳播和發展,成為航海者和探險家的必備飲品,能夠抵抗壓力和保持士氣。但亦有文獻記載,早在公元7世紀的古印度,已開始飲用以甘蔗汁發酵和蒸餾製成的酒類,與冧酒製法相似。

冧酒的原材料是「甘蔗」,正確一點來說是「甘蔗的副產品」,即甘蔗煉糖後剩下的糖渣(稱為molasses),中文稱為「糖蜜」。糖蜜經水稀釋後加入酵母發酵釀造,或是以甘蔗汁為基礎發酵釀造,再經過蒸餾後便成為冧酒。冧酒種類不少,包括white rum、dark rum、gold rum、spice rum和aged rum等,經由不同熟成時間、蒸餾方法和陳釀容器的選擇等,帶出不同風格和特色:例如white rum無色而酒體較輕,輕輕陳釀很短時間便出廠,而aged rum一般帶深金黃或琥珀色,酒體較厚,陳釀於木桶一段時間才出廠。總括而言,冧酒的歷史與加勒比海地區的殖民歷史、航海時代和奴隸貿易是密不可分的,是充滿豐富文化背景和多樣化的酒精飲品,至今仍然是世界各地受歡迎的酒類飲品。

這次舉行的「第一屆世界冧酒峰會2024」旨在促進全球冧酒產業的發展和交流,屬國際層面的冧酒界活動,一連3日於巴黎Palais Brongniart舉行。峰會匯聚世界各地冧酒生產商、行業專家、學者、媒體、買家和愛好者,共同探討冧酒製作工藝、品質標準及市場趨勢等議題。當中的冧酒專題研討會、展覽區、雞尾酒體驗、藝術展覧及爵士音樂演奏等,可以多角度了解和感受冧酒文化。這次旅程我和香港著名酒吧代表來到巴黎,跟不同展位與冧酒生產商或品牌交流,了解他們的生產過程,並品嘗他們整個系列的冧酒,了解特色。香港隊的兩名酒吧代表The Daily Tot的Maikal Gurung和Quinary的Kai Ng更是「冧酒在世界酒業界的位置」硏討會的嘉賓,與其他地區代表交流,分享在冧酒領域的經驗、見解及不同城市的潛力。

橡木桶委內瑞拉冧酒 干邑桶古巴生力軍

展覽會有逾百款冧酒,也有法國海外省旅遊推廣、冧酒設備生產商等相關展位,叫我印象深刻的有來自委內瑞拉的Ron Barrica(Ron是冧酒的西班牙文)。此品牌還未在香港發展,參展商是來自法國的歐洲代理。參展的4款佳釀包括Ron Añejo Premium Barrica 40冧酒、Ron Añejo Reserva Barrica 80冧酒、Ron Añejo Reserva Especial Barrica 120冧酒及Crema de Ron Barrica奶油力嬌酒。我尤其喜歡Barrica 120冧酒,陳釀於美國橡木桶10年或以上(即120個月),味道帶拖肥、橡木、提子乾、果仁及黑朱古力等味道,相當優雅,餘韻悠長。

另一值得推介的有古巴的Eminente Ron de Cuba。法國著名酒商LVMH代表跟我分享這是他們的新進品牌,始於2020年,首次於展覽亮相,還未在亞洲推出。參展的3款冧酒包括Eminente Ambar Claro 3 Years Old Rum、Eminente Reserva 7 Years Old Rum和Eminente Gran Reserva 10 Years Old Rum。我特別欣賞Eminente Gran Reserva 10 Years Old Rum,陳釀於白橡木桶10年以上,最後3個月陳釀於干邑桶,味道帶咖啡、拖肥、雲呢拿、烤杏仁及乾莓等味道,餘韻悠長,可淨飲作飯後慢慢歎的烈酒,甜香優雅。

來自法國外省的冧酒

來自法國外省的冧酒參展單位中也有兩個非常特別的品牌。第一個是來自瓜德羅普(Guadeloupe)、始於2021年的新品牌Papa Rouyo Rhum。Papa Rouyo是蔗農Charles Albert Ruscade的花名,這個精品冧酒項目是由他的後代牽頭和其他蔗農一起建立,向祖父致敬。此共同社項目由5名當地蔗農大師(sugar cane masters)合作創造,着重風土、以傳統方法及自家種植合適的甘蔗,再以本土酵母及甘蔗汁釀製和蒸餾而成冧酒,有別於一般以糖蜜釀製的做法。試了小量生產只得數百瓶的Papa Rouyo Le Rejeton Blanc,屬於沒有陳年的冧酒類別,顏色呈透明無色,清香圓潤,帶土壤、白花及柑橘香氣,平衡而味道帶香料、草本植物、甘蔗及薄荷味,相當清新。

另一個是位於非洲留尼旺島Réunion的精品品牌La Part Des Anges冧酒及果酒。這蒸餾廠生產冧酒、果味烈酒等多種蒸餾酒,屬家庭經營,亦是第一家在島上生產果味烈酒的酒廠。跟酒廠父子試了他們旗下的6款果味烈酒,包括番石榴、蜜柑、香蕉、熱情果、芒果及菠蘿味,我對熱情果烈酒印象特別難忘,充滿濃郁香氣,令我即刻想以此果酒調製雞尾酒。一行香港隊員亦很喜歡這系列果酒,希望傾談洽商後有機會引入香港。

巴黎人氣老牌餐廳歎法國田螺

參加冧酒峰會之餘都要醫肚,在這裏分享兩間經典巴黎老牌餐廳。其中一間在峰會地點附近的Bouillon Julien,始於1906年。餐廳本身是Art Nouveau風格的歷史建築,一踏進餐廳即看見非常經典的巴黎餐廳風格,淡綠色牆身有雕刻設計,多塊大鏡面加上天花的彩色玻璃藝術裝置,感覺猶如時光倒流。餐廳原本招待勞動階層,現在則吸引不同階層客人及遊客光顧,大排長龍。餐單是價廉物美的傳統法國美食,例如法國田螺(9.5歐元,約81港元)、兔肉醬(5.2歐元,約44港元)、香煎腹橫肌牛排(12.8歐元,約109港元)等,一杯餐廳餐酒亦只需2.7歐元(約23港元)起,我們點了粉紅葡萄酒,以這個價錢來說,簡單而充滿果香,十分抵飲。

另一經典巴黎老牌餐廳Au Pied de Cochon則始於1947年,室內設計亦相當經典,牆身經典畫作配上懷舊吊燈,賣點原本是24小時開放,但餐廳職員說現在改為只開至凌晨5時,都已經很驚喜!餐單主打海鮮及經典法國美食,價錢非常合理。我點了小的海鮮拼盤,包括8隻生蠔、6隻生蜆及3隻熟蝦,非常新鮮,只需29.5歐元(約251港元);另外也點了法國田螺、鴨肝醬及田雞腿等經典菜式,十分美味。酒單選擇亦多,我選了一瓶香港很少喝到的Beaujolais-Villages Blanc白酒,清爽而重礦物味,配海鮮很夾。下次去巴黎記得試下!●

