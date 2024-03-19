放烤爐高溫鎖汁 荔枝木熏香 戰斧扒直火炭烤 外脆內嫩

菠蘿甜品--菠蘿加上清甜的椰子雲呢拿雪糕，再以點了火的冧酒在蛋白霜上輕輕火炙。（2人用，$148）（黃志東攝）

戰斧牛扒--戰斧牛扒以直火炭烤前先放入烤爐烹製，保留了豐富油脂和肉汁，入口軟腍，同時帶有荔枝木的煙熏香。（2人用，$780）（黃志東攝）

【明報專訊】烹調手法日新月異，創新與獨特的料理風格固然引人注目，但亦有人追求傳統與食材的原味道，選擇簡單而純粹的燒烤美食。近期尖沙嘴新開一家主打直火料理的木炭燒烤餐廳，以熊熊烈火及煙熏木香突顯食材本身的味道，為大家帶來一場味覺與視覺兼備的直火炭烤體驗。

海港城匯聚各式各樣的餐廳，幾乎每個月都有新面孔登場。大家近期經過海運大廈地面時，有沒有聞到一陣炭火香？全新木炭燒烤店Charcoal Bar開業，由曾任職米芝蓮2星餐廳Octavium的行政總廚Bjoern Alexander主理。餐廳特意採用開放式廚房設計，透過發出熊熊烈火的烤爐，讓客人在燒烤香氣和氛圍下，更直接地感受「野性」的直火烹調菜式。

直火煮食結合了食材、木炭、溫度，還有廚師對烹調火候的控制能力，這些都是影響菜式成功與否的關鍵。餐廳從各地選購不同肉類及海鮮，再配上不同種類木材，如荔枝木和蘋果木等。Bjoern Alexander表示，荔枝木的濕度相對較高，能夠令海鮮、肉類或蔬菜保持濕潤度，避免食材乾柴或過熟；蘋果木的煙熏效果則較佳，更適合用於分量大、需要較長時間煙熏燒烤的肉類。廚房更配備許多米芝蓮級餐廳選用的西班牙Josper烤爐，使用木炭加熱燒烤食材，最高爐溫可高達500℃至600℃，將木炭香味滲入海鮮及肉類中，同時可鎖住肉汁。食材烤完後，將之放在開放式烤架上再用木炭直燒，焦香冶味。

炭烤肥美白鱔 蒜香冶味

提到燒烤，「食肉獸」當然最關心能夠吃到什麼肉？餐應供應各款肉類，戰斧扒、西冷牛扒、豬鞍架等自是少不了，然而最主打的還是以炭烤的各類海鮮，其中在粤菜中較常見的白鱔，也可在這裏吃得到，更是餐廳的招牌菜式。蒸鱔、燜鱔或許香港人吃得多，但炭烤白鱔也別有風味。他指白鱔油脂豐富，非常適合用於炭烤或煎，炭烤白鱔後，Bjoern Alexander以自家製蒜油加上炸過的蒜粒，配以芫荽、檸檬等來調味。一入口，白鱔皮脆肉彈，帶油香，濃濃蒜香更冶味。至於牛扒亦有水準，主廚先把戰斧扒放入烤爐，以荔枝木煙熏，「用高溫在短時間內煎封表面並鎖住肉汁，然後放在相對較低溫的開放式烤架上，讓溫度慢慢滲進，做到表面焦脆，內裏仍能保持軟嫩多汁的效果」。

4款自家醬汁 配主菜千變萬化

餐廳亦特別準備4款自家製醬汁來為主菜增添風味。富奶油香的焦化牛油醬，適合喜歡品嘗食材原汁原味的人士；芫荽阿根廷青醬配海鮮或脂肪較重的肉類如豬鞍，清新去膩，又帶有一點微辣；當然，嗜辣者必試五重黑椒醬，採用黑胡椒、白胡椒、花椒、青胡椒及粉紅胡椒製成，入口能吃到複雜的胡椒辣味及香味；辣根忌廉醬則帶有芥辣香，辣度輕微，適合配搭牛肉。此外，亦可額外加點不同配菜，如烤西蘭花、炭烤原個蒜頭等，其中炸薯仔油條配大蒜蛋黃醬更是餐廳的人氣之選，薯仔炸至外脆內軟不油膩。

「港式」西班牙焗飯 老字號臘腸入饌

仍未夠喉？可選加入黑松露蛋黃醬的海膽多士，金黃色海膽下是嫩滑的生和牛片，再配上自家製黑松露蛋黃醬，平衡整體味道。愛蠔之人也可一試烤生蠔，主廚將多汁飽滿的法國2號生蠔烤至半熟，讓它吸收少許煙熏味後，再加入柚子胡椒牛油及辣椒油等，增添了一絲辣味之餘，亦可打開味蕾。若想更滿足？中西合璧的香煎西班牙焗飯也是不錯選擇。Bjoern Alexander表示，這個焗飯的做法類似潮州的兩面黃煎麵，但餐廳以risotto的烹調方法來炮製，並加入膶腸、臘腸及巴馬臣芝士煎焗，令面層鹹香焦脆，下層的飯粒又富有臘味油香。

最後甜點亦延續直火烹調特色，先將菠蘿切粒炒香鋪在底層，中層放上清甜自家製椰子雲呢拿雪糕，上層則是較黏稠蛋白霜。上桌時淋上點了火的冧酒輕輕火炙，視覺效果十足。●

Charcoal Bar

地址：尖沙嘴海港城海運大廈地下G62舖

查詢：2217 0088

註︰另加一

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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