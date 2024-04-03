玉冰燒雞尾酒配中式臘肉 港式酒吧大玩廣東酒

SESAME & PEANUT BUTTER SOUR--SESAME & PEANUT BUTTER SOUR的靈感來自Joe愛吃的腸粉，材料包括帶花生牛油香味的威士忌、芝蔴蜜糖漿、檸檬汁等，表面灑上經烘烤的芝麻，入口猶如調稀了的腸粉混醬，口味非常特別。（$138）（朱安妮攝）

3:15PM MARTINI--以香港人食茶餐為靈感創作的特別版3:15PM MARTINI，調酒師先將錫蘭茶葉浸泡在伏特加內，待茶味融入後再作蒸餾，最後才加入特濃咖啡及牛奶，入口感覺順滑，酒精感輕盈，小菠蘿包食得又影得，設計有心思。（$118）（朱安妮攝）

香而不膩--選用三興隆出品的臘腸、膶腸及臘肉，蒸熟後切成薄片，入口香而不膩。自家製醃菜酸甜可口，有助洗去味蕾上積累的臘肉味道。（$128）（黃志東攝）

列拿士--當年因手民之誤，中環列拿士地臺Alexander被誤寫成Rednaxela，Gavin以此為靈感將經典雞尾酒Brandy Alexander包裝成列拿士REDNAXELA，以羅漢果紅米酒、紅豆酒、汾酒及豆乳，取代原有的白蘭地、朱古力酒及忌廉，以香港及南中國材料調校出帶烘焙風味、微甜及豐滑口感的飲品。（$108）（黃志東攝）

大龍鳳--大龍鳳Dragon & Phoenix採用有百年歷史的老店蛇王芬浸泡的蛇酒為基酒，其他材料還有自家浸泡的鴨屎香烏龍威士忌及本地蜜糖等，最後放上蜜糖山楂餅作裝飾。喝下金黃色的酒液，可感到少許藥酒的味道及甜味，兩者的平衡度很高。（$138）（黃志東攝）

奶蜜共嘗--奶蜜共嘗Milk and Honey以永利威出品的玉冰燒為基酒，經豬油浸漬過的米酒帶有淡淡牛奶、玫瑰及斑蘭味道；Gavin再將自家製及經澄清處理的牛奶酒，以及採購自本地供應商的荔枝蜂蜜等材料混合，提升酒液本身的奶香及奶油口感，有點像法國甜酒的感覺。（$128）（黃志東攝）

創辦人Gavin--建民號創辦人Gavin說他選用的部分廣東酒或材料供應商都在幾分鐘步程範圍內，例如永利威玉冰燒、蛇王芬蛇酒、三興隆臘腸等，補貨容易，亦希望能產生協同效應。（黃志東攝）

【明報專訊】早前中環人氣酒吧餐廳SEVVA事先張揚做到今年5月結業，不少蒲友都擔心是酒吧執笠潮前奏，日後再難搵地方夜繽紛。不過，那應該只是個別事件，因為短時間內陸續有多間新酒吧開張，當中更有兩間酒吧大玩廣東酒及本土美食雞尾酒概念，配搭食物夠另類，例如以臘腸、菠蘿包配雞尾酒，聽到都興奮！

中環蘇豪區卑利街最近有間新雞尾酒酒吧開業，酒吧取名建民號（Kinsman），很有傳統中式老店感覺，酒吧裝潢亦如名字一樣懷舊，吧枱後方畫有昔日香港風貌的彩繪壁畫、復古枱椅、方格地磚、以北魏字體打造的建民號鐵皮招牌等，恍如穿越劇般讓客人走進慵懶時尚的《花樣年華》世界。隨手翻揭酒單，內裏附有一幅幅手繪雞尾酒插畫及中英文介紹，給人第一印象是「都幾貼心喎」，但當細閱酒單內容，才明白手繪畫的必要，因為單憑酒單上列出的雞尾酒成分，例如羅漢果紅米酒、玉冰燒、蛇酒等廣東酒名，大概沒多少人可以想像得到雞尾酒的味道及真身。

盡量用廣東酒及本地食材

創辦人之一的Gavin Yeung是本地飲食編輯，曾於文華東方酒店The Aubrey等酒吧擔任客席調酒師，因為留意到沒有一間本地酒吧會打正名號以廣東酒為主題，所以才有建民號的誕生。他說雖然間中都有調酒師選用廣東酒調酒，或有酒吧裝修到很有港式懷舊風格，但都流於表面，「我的概念是從雞尾酒酒單、食物以至裝潢，都盡量用廣東酒及本地原材料，希望可以為港人及外地遊客帶來新鮮感」。

Gavin說香港其實有不少酒廠，老店如中環永樂街的永利威、新界川龍的三生牌、荃灣永生牌等，新加入的還有五味雜陳，所以實在有很多酒可以選用，而且這些酒各有特色，以他第一次試飲的廣東酒玉冰燒為例，在製作過程中酒廠會將蒸熟的豬油泡在蒸餾過的米酒內陳釀，令酒液洋溢豐富花香奶香，因此他認為只要調配得宜，便能一改港人及外國遊客對廣東酒的誤解。

食物方面，Gavin同樣着重貼合主題，他笑說如果跟其他酒吧一樣提供意大利風乾火腿、芝士拼盤，感覺上與廣東酒不太搭配，為此他想到以中式臘肉取代，端出臘腸、膶腸、臘肉及醃菜的拼盤，以為好油膩？但經蒸煮及薄切成小塊後，入口竟然香而不膩，正好中和微甜的雞尾酒，愈吃愈上癮；其他食物如蝦多士、咖喱魷魚配炸饅頭等，也很有傳統酒樓及街邊小食風味，但分量頗大，二人同行才好點。●

建民號Kinsman

地址：中環卑利街65號

訂座：https://book.bistrochat.com/kinsman

海景酒吧歎鴛鴦Martini

新加入戰場的還有位於Mondrian Hong Kong酒店38樓的高層酒吧Avoca，除了坐擁面向維港海景的先天優勢，酒吧主管及首席調酒師Joe Villanueva亦秉承酒店「以人啟迪靈感」的理念，設計出充滿地道色彩的雞尾酒及食物，「香港有很多特色美食及文化，例如腸粉、菠蘿包、煲仔飯、鴛鴦，所以我在構思雞尾酒時，亦希望將本地美食融入一些大家熟悉的經典雞尾酒內」。以3:15PM MARTINI為例，Joe說很多人喜歡喝特別味道的Martini，於是他將港人喜歡在茶餐時間歎菠蘿包及咖啡奶茶的習慣作為靈感，設計出加入港式鴛鴦風味的Martini，口感較原裝正版更香濃順滑。另一款雞尾酒LGM MARY亦是用心之作，Joe以他每天都吃的老干媽辣醬取代滴進Bloody Mary內的Tabasco，而為了減低原裝正版的濃稠口感，番茄汁經澄清處理，令酒液變得清澈輕盈，「原本每個人最多飲一兩杯，而家就算飲十杯也不會膩」。

對於不熟悉雞尾酒的人來說，點酒是一大難題，Joe也留意到客人未必喜愛與調酒師表達想喝什麼酒，一來到便會在酒單上點酒，因此他特別設計出一套雞尾酒tester set，將10款雞尾酒各自的香氣及味道濃縮其中，客人可先將心儀雞尾酒噴在紙上聞香，或直接噴入口中嘗味，雖然味道不會100%跟調校出來的雞尾酒一樣，但至少可減少點錯酒情况。

Joe曾有當廚師經驗，在構思配酒食物時甚有心得，例如意式牛肉三文治本身已有豐富配菜及芝士，他便推薦用LGM MARY搭配，因為老干媽的味道能為食物添加辣味層次；跟腸粉混醬一模一樣味道的雞尾酒SESAME & PEANUT BUTTER SOUR，亦適宜當作避風塘式龍蝦蟹肉包的添味醬料。為了讓客人更易因應食物分量，Joe將食物分為SMALL、IN-BETWEEN及BIG三類列出，盡量令客人容易明白，放心點菜。●

Avoca

地址：尖沙嘴赫德道8A號38樓

訂座：3550 0388

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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