【明報專訊】捷成酒業早前與中環置地廣場餐飲場所舉辦清酒活動，引入了港人較少接觸的日本清酒品牌。當中山形縣富士酒造旗下的榮光富士最有驚喜，酒造清晰列出所有原作料如米種、酵母類型，屬日本酒造中少見；品牌釀製的無濾過生原酒每款各有特色，一般帶豐富果香及清爽口感。品牌亦擅於製造話題，例如推出比一般金箔酒多6倍金箔分量的79 Au Pure Gold純米大吟釀（$900）以及精米度達1%的神酒純米大吟釀（$11,000），這些限量作可見酒造勇於創新的經營手法。如特別喜歡追求新鮮清酒口味，不妨一試。●

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