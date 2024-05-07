母親節Quicknote：一家四口歎海景brunch 媽媽免費

【明報專訊】尖沙嘴Mondrian Hong Kong酒店的38樓旗艦酒吧Avoca，擁有維港美景，乃城中隱世海景餐廳酒吧。Avoca將於母親節前夕及當日（5月11、12日）推出限定周末早午餐，媽媽們可以在海景相伴下大歎美酒佳餚！

早午餐將無限量供應8款頭盤，包括檸汁醃三文魚刺身、自家製鮮茄香草牛肉丸配酸種麵包、脆炸爆谷雞配紅椒蛋黃醬、炙燒安格斯牛肉配黑松露柚子汁，以及欖油蒜香蝦配西班牙辣肉腸、洋葱和甜椒等，選擇豐富。主菜有6款選擇，每人可挑1款，愛吃肉的可選燴安格斯牛肋條、香脆烤豬腩或香烤羊架，喜歡海鮮的，可考慮香煎海鱸魚柳，或是鮮茄醬自家製粗管通心意粉配海蝦、青口及蜆，餐廳亦相當貼心，為吃素的客人準備烤椰菜花扒，搭配芹菜根蓉、榛子和香草橄欖油，味道清新！至於尾聲的甜品盤，侍應會把榛子泡芙、紅莓芝士蛋糕、檸檬撻及迷你朱古力曲奇蛋糕等多道甜點奉上，媽媽必定吃得甜入心！

此早午餐還可任飲多款雞尾酒、無酒精雞尾酒及果汁等，亮點之一是「3:15PM Martini」雞尾酒，它是從港式茶餐廳的鴛鴦中擷取靈感，搭配迷你菠蘿包，充滿港式風味。另加$100可升級暢飲氣泡酒、紅白酒等。現於指定網址訂座，如一共4位，當中1位媽媽可獲免費款待，更抵食！●

Avoca：母親節早午餐

日期：5月11、12日

時間：中午12:00至下午2:30

價格：每位$720，另加$100可無限量暢飲氣泡酒、紅白酒等；另加一

地址：尖沙嘴赫德道8A號 MONDRIAN HONG KONG 38樓

預訂網址：sevn.ly/xuHRxad3

整理：陳麗斯

[飲食]