參觀不對外公開酒廠 天然清甜山水 威士忌靈魂

後花園--The Glen Grant是我認為很特別的酒廠，酒廠後建了一個後花園，中間有私人藏酒亭，可讓廠主和朋友在中途休息喝威士忌，我亦和大隊在亭內喝18年威士忌！（黃詩詩攝）

試飲山水--早前參觀不對外公開的The Glenrothes威士忌酒廠，一開始先上山了解威士忌的靈魂之一：他們用來醲造威士忌的天然山水。在水源處即場試飲非常清甜的天然山水，邊喝山水邊看着下雪的蘇格蘭山脈，十分難忘。（黃詩詩攝）

【明報專訊】早前去了蘇格蘭威士忌酒廠遊，其中當然去了Speyside酒區，由於約一半的蘇格蘭威士忌酒廠都設於這區，所以也有「蘇格蘭威士忌心臟地帶」之稱。作為蘇格蘭威士忌大使的我，當然不是第一次到Speyside，之前也跟大家分享區內威士忌酒廠，今次再來探訪2間酒廠，第一間是不對外公開參觀的The Glenrothes威士忌，另一間則是擁有一個大型後花園的The Glen Grant！

很高興在這次蘇格蘭Speyside威士忌之旅當中，可以參觀不對外公開的The Glenrothes蒸餾廠！酒廠始於1879年，是全球少數以自家水源及自設製桶工廠釀製威士忌的酒廠，出品風格鮮明，主要以雪莉桶釀製。

邊嘗山水 邊賞蘇格蘭山脈雪景

這次參觀行程相當特別，有別於一開始便參觀威士忌生產過程。首先跟酒廠大使Kat Robertson會面，我在數年前參觀The Macallan威士忌酒廠時已認識Kat，久別重逢，十分有緣！未開始威士忌酒廠之旅前，她為我送上一對全新蘇格蘭長襪，是用來穿上後再著水靴用的，她因應我的鞋號給了我一對水靴，並解釋我們在參觀生產過程前，一起上山了解威士忌的靈魂：他們用來釀造威士忌的天然山水。穿上水靴後，她再給我一件安全衣，是參觀酒廠的客人必須穿上的，然後出發參觀水源。

蒸餾廠依山而建，從山頂水源處看下去，可看見一絲絲煙從煙囪送出，威士忌正在蒸餾中。在水源處我們還即場試飲天然山水，非常清甜，屬軟水，讓人感受到這水對威士忌的重要，邊喝天然山水邊看着下雪的蘇格蘭山脈風景，十分難忘。

參觀生產過程 試42年單一麥芽威士忌

下山後參觀酒廠生產過程，酒廠24小時運作，每年生產約550萬瓶威士忌；但全廠只有20多人工作，很難想像如何做到？我們第一步參觀磨麥房，了解其步驟。然後到糖化房看怎樣將磨碎的大麥加入不同溫度熱水後攪拌糖化成麥汁。緊接到發酵房看發酵過程，加入酵母後大約需60小時，讓麥汁發酵成低酒精度的酒汁（約8%酒精）。我即場試飲了剛發酵完的酒汁，微暖、微甜，帶麥芽香和有點像啤酒的味道。之後來到設有10個蒸餾器、不准拍攝的蒸餾房。蒸餾器大而長，可帶出更優雅果香的酒液。在陳酒室內，則了解他們用到的不同橡木桶。

當然參觀環節最後一定是試酒，在試酒室試了3款單一麥芽威士忌，包括The Glenrothes 18年、25年及終極最長年份的42年威士忌（全球只得1134瓶）。18年優雅而帶果香，帶橙花、拖肥、香梨、柑橘、橡木及杏仁等味道。25年層次更複雜，帶乾果、熱帶水果、柑橘、烤烘、橡木、鹹味焦糖及香料等味道。最難得是有幸再次品嘗這限量42年威士忌（約7萬港元一瓶！），42年優雅而帶橙花、橙皮、奶油、乾果、提子乾、雲呢拿、蜜糖、椰子及香料等味道，餘韻悠長，為參觀酒廠畫上極完美的句號。

酒廠藏美麗花園 四季不同風景

另一間參觀的威士忌酒廠是The Glen Grant。始於1840年的酒廠由John和James Grant兩兄弟創立，是酒區歷史最悠久酒廠之一，風格以果香為主。說真的，我到過不少威士忌酒廠，The Glen Grant是我覺得最特別的酒廠之一，因為創辦人侄子James "The Major" Grant於1886年為酒廠加建一個面積達20多畝（即8萬多平方米）的後花園，他將自己在世界各地看到的不同花卉也種在這花園中。參觀酒廠後，可以跟酒廠領隊行這個大公園，這裏一年四季都有不同風景，尤其是春夏開花的季節，種了不同花卉，十分美麗。我去的時候還有少許雪，又是另一番美麗景色。從花園一直行，沿途看見從山上流下來的河流，亦是它們的水源。大隊走到花園的中途，還去了以前廠主的私人藏酒亭，亭內有個疑似夾萬，打開後原來有杯及威士忌。據說這是James "The Major" Grant在花園中建的休息亭，行到中途休息時喝杯威士忌，也可以帶朋友來一起喝酒，非常寫意。我們也停了下來喝威士忌，超正！

適合一家大細參觀

我問起領隊，廠主每次喝完酒時，真的要花腳骨力回廠帶另一瓶威士忌放在「夾萬」？領隊卻帶我們到附近另一個有閘的山洞，原來這是以前廠主存放一桶桶威士忌的地方，方便入酒到亭內喝酒！這威士忌酒廠也是少數小朋友friendly的酒廠，它們在花園擺放了動物公仔和植物菇菌擺設等，讓小朋友跟隨小册子發掘，是少有適合一家大細一齊參觀的酒廠。

說回參觀酒廠的行程，其實它是對外公開的，可在網上預約。我們參觀了威士忌生產過程，依次參觀磨麥過程，糖化房、發酵房、蒸餾室及陳酒室等。The Glen Grant的威士忌特色是輕巧帶果香，這也跟它們特別纖瘦而長的蒸餾器和將純化器加在蒸餾器上有關。James "The Major" Grant也是第一位發明將純化器加在蒸餾器上的人。

我們共試了6款威士忌，包括The Glen Grant Arboralis、10年、12年、15年、18年及21年。我覺得18年不錯，帶拖肥、雲呢拿、柑橘、甜香料及乾果等味道；而21年則更具層次，有蜜糖、葡萄乾、乾果、乾杏脯、合桃、生薑及香料等味道，餘韻悠長。參觀酒廠之餘還可以行私人後花園，欣賞這美麗景色，是非常好的體驗，大家有機會也來參觀。●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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