法菜經典×馬來西亞醬料 油封鴨腿鹹鮮馬拉盞超夾

非鴨油不可--傳統油封鴨的做法，鴨肉需用鴨油完全覆蓋，可自行煉製，或於高級超市購買罐裝鴨油，但不建議使用其他油製作。（黃志東攝）

馬拉盞油封鴨腿--以馬拉盞醃製的油封鴨腿，柔軟的鴨肉帶出馬拉盞的濃、鹹和鮮，再蘸點藍莓醬汁，酸甜的莓香即時提味和減膩。（黃志東攝）

【明報專訊】看似不起眼的醬料，實則博大精深，通過舌尖，你會嘗出不同地區的飲食風味和文化。手工醬料品牌Nicole's Kitchen創辦人黃婉秋（Nicole）來自馬來西亞，來港逾10年的她，時刻心繫家鄉的醬料，「我很希望將我家鄉的醬料發揚光大」。

5月是「法國五月」，她特別把馬來西亞菜和法國菜結合成嶄新的fusion菜，把有「馬來西亞蝦膏」稱號的馬拉盞，融入法式經典的油封鴨腿之中。

來自馬來西亞的醬料達人黃婉秋（Nicole）精於製作各式果醬和醬料，「馬來西亞有許多好吃的醬料，我一直都想讓更多香港人認識」。這想法促使她以馬來西亞醬料炮製多道創意馬拉菜及融合菜，「令人感受到馬來西亞醬料的無限可能」。

今次她趁法國五月，將被稱為「馬來西亞蝦膏」的馬拉盞融合法國經典菜油封鴨腿（confit de canard / duck confit）！「油封鴨腿的做法是把鴨腿用鹽等醃過後，再浸泡於鴨油中，經長時間低溫慢煮而成。傳統的醃料偏鹹，我覺得與馬拉盞的鹹鮮好夾，便想到做一個馬拉盞風味的油封鴨腿！」另一原因是她本身與法國的淵源。她曾於越南工作7年，越南曾為法國殖民地，當時她經常到當地的法菜餐廳覓食，因而熟悉法國菜的味道；後來移居香港，更跟隨一本法國食譜自學油封鴨等法式美食；為加深了解法國菜，疫情期間她更修畢法國烹飪藝術文憑課程，可見她有多鍾情法國菜！

鴨皮煉「鮮油」 馬拉盞切碎烘乾更香

事不宜遲，一起看看今次馬拉盞油封鴨腿的材料！主角是鴨腿和鴨油，輔以馬拉盞為主的東南亞風味醃料。Nicole說若想要新鮮鴨油，不得不煉油。「我在大埔街市購買一隻半的米鴨。請檔主切下（連皮）鴨腿和（整隻鴨的）鴨皮，我用慢火將生鴨皮煉鴨油。剩餘的鴨肉用來烹調其他菜式。」今次需要600毫升鴨油，煉出的鴨油有約300多毫升，需額外加一罐法國鴨油。怎煉鴨油？Nicole教路，可把已處理及抹乾的鴨皮和鴨脂肪放在易潔鑊，以慢火煎融成金黃的鴨油，最後取出不能融化且變焦色的鴨皮即成。不過，即使沒時間，亦可於超市或網購罐裝鴨油，質素也不錯。

鴨腿方面，先用火槍炙燒掉多餘鴨毛再醃。今次的醃料偏向東南亞風味，亮點在於馬拉盞。她將20克馬拉盞切碎，再用白鑊以細火烘乾，提升鹹香味。「用不完的馬拉盞可以保鮮袋密封，放進雪櫃保存。」將烘香的馬拉盞放在鴨腿上，「加些鹽，因為傳統的油封鴨頗鹹」，再放入黑胡椒碎，還有拍扁的乾葱、蒜頭和香茅，以及擠壓過的新鮮檸檬葉，加入少許糖「吊味」，將所有醃料和鴨腿拌勻，放進4℃雪櫃醃4小時以上，隔夜更入味。

油蓋鴨腿 鋪牛油紙防水分流失

醃好的鴨腿放進適用於焗爐的深鍋或盆內，亦可隨個人喜好加入部分醃料，增添香味，「如果你是重口味，可以加入全部醃料」。說畢，Nicole將一些乾葱、蒜頭等放進鍋內，注入鴨油，「油要蓋過鴨腿，我會鋪牛油紙（中間剪圓孔），可防止鴨腿水分流失，保持（肉質）濕潤嫩滑」。蓋上鍋蓋，或包裹錫紙後，放進焗爐，「焗爐我已預熱150℃，焗3小時」。

DIY藍莓醬減膩 細火煎香鴨腿皮

鴨腿焗好前15分鐘，擅長做法式果醬的Nicole，開始製作簡易版法式藍莓醬汁，她指藍莓等甜中帶酸的水果，可提升鴨肉味道和減膩。用細火將新鮮藍莓、糖和檸檬汁煮約15分鐘，其間不斷攪拌，以免黏底。當醬汁變濃稠，轉大火煮約1分鐘收汁，關火，「趁熱加牛油撈勻，令醬汁厚身又芳香。」

煮好醬汁，油封鴨腿也焗好了！「直接食用比較油膩，煎香更好味。」將鴨腿瀝油，直接放在易潔鑊上，用細火煎香，「油封鴨腿好易燶，別貪快用大火」。Nicole選用酸種麵包、新鮮藍莓和沙律菜伴碟，「煎鴨腿時順道煎香酸種麵包，改用法包亦可。剩下的鴨油也可以用來煎薯仔、炒菜」。鴨腿煎至金黃，皮變脆時，麵包亦已煎香，一併取出，盛在碟上，伴藍莓醬汁、藍莓和沙律菜。鴨腿柔軟且濕潤，帶微鹹鮮的馬拉盞及乾葱香，蘸些酸甜的藍莓醬汁即時減膩和提味，也適合搭配紅酒享用。「還可以手撕鴨腿肉絲，放在已塗抹醬汁的酸種麵包上變成open sandwich，一樣美味！」●

■食譜：馬拉盞油封鴨腿

工具：

刀、砧板、廚房紙、易潔鑊連鏟、深焗盆連蓋、焗爐、圓形牛油紙（正中間剪圓孔）、小鍋

材料（3人分量）

冰鮮鴨腿……3隻

醃料：

馬拉盞……20克

糖……1茶匙

鹽……1茶匙

黑胡椒碎……1茶匙

乾葱（拍扁）……4個

蒜頭（拍扁）……2瓣

香茅（拍扁）……1條

新鮮檸檬葉（已擠壓）……2片

罐頭鴨油……2罐（約600毫升）

醬汁：

無鹽牛油……20克

藍莓……100克

檸檬（擠汁）……1個

砂糖……45克

伴碟配菜：

藍莓……適量

酸種麵包……2片

沙律菜（可不加）……適量

材料準備：

鴨腿：冰鮮鴨腿用廚房紙吸乾多餘血水，如有鴨毛，用火槍燒掉。急凍鴨腿則放進混合小量鹽、粟粉的清水浸泡2小時解凍，抹乾水分。此解凍方法適用於大部分家禽和豬肉

乾葱：略洗，去皮，切半，用刀背拍扁

蒜頭：略洗，去皮，用刀背拍扁

香茅：洗淨，切去頭尾兩端，剝去外皮偏硬的老葉，只要莖，切段，用刀背拍扁

新鮮檸檬葉：洗淨，抹乾，用手擠壓數下

藍莓：洗淨，抹乾

檸檬：將檸檬切半，用手擠壓檸檬汁

材料貼士：

鴨油可網購或在高級超市購買；亦可在鴨檔買鴨時，取得鴨皮和鴨脂肪，抹乾後，以細火將固態油脂煎至融化成鴨油

工具貼士：

將牛油紙對折2次，用剪刀剪去尖端，攤開，在正中央有個圓孔

做法：

1.馬拉盞切碎，放進鑊內，用細火炒乾，關火

2.炒乾的馬拉盞、鹽、黑胡椒碎、乾葱、蒜頭、香茅、新鮮檸檬葉、糖與鴨腿拌勻，放進4℃雪櫃醃4小時或過夜

3.鴨腿醃好後，放在深焗盆內，加入鴨油，油量需完全覆蓋鴨腿

4.鴨腿上鋪上已剪孔的牛油紙，蓋上鍋蓋或用錫紙包裹焗盆

5.焗爐預熱150℃。將焗盆放進焗爐，3小時後取出

6.鴨腿焗好前15分鐘，預備小鍋，加進藍莓、糖和檸檬汁，用細火煮約15分鐘，其間不斷攪拌，以免黏底

7.藍莓醬汁變得濃稠，轉大火收汁約1分鐘，關火，趁熱加入牛油拌勻，待用

8.另備一隻鑊，放入油封鴨和酸種麵包，用最細火煎，鴨腿煎至金黃，麵包煎香，取出，盛在碟上，伴以藍莓醬汁、藍莓和沙律菜

●烹飪達人

黃婉秋（Nicole），馬來西亞華僑，居港逾10年，擅長烹調東南亞菜、中菜、法國菜、烘焙甜點等，對醬料特別講究。2011年創立Nicole's Kitchen，並自設廠房製作法式果醬和其他醬料，2023年於西營盤開店售賣甜品及各款醬料，著有《東南亞經典惹味醬》等烹飪食譜。●

●有片睇

想跟Nicole學做馬拉盞油封鴨腿

立即去片：shorturl.at/0HzPP

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com