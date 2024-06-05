年產量歐洲第6 羅馬尼亞葡萄酒「希望之地」

葡萄酒混和陳釀--Domeniile Săhăteni酒莊另一推介系列是ANIMA，這支3 Fete Negre用上3個年份的Fetească Neagră葡萄酒混和陳釀而成。（代理提供）

吸血鬼酒標--吸血鬼的傳說來自羅馬尼亞，當地自然有不少葡萄酒酒標印上Dracula或吸血鬼等字樣和圖案，吸引遊客。（網上圖片）

【明報專訊】上期談過保加利亞的葡萄酒，今次我們跨過多瑙河，來到德古拉伯爵的「領地」羅馬尼亞；這個東歐國家的葡萄酒產量位居歐洲第6，出口不多，令他們的葡萄酒跟吸血鬼的故事一樣神秘。

上次說起保加利亞時，我說會聯想到足球明星史岱哲哥夫；同期，羅馬尼亞亦有一代球星赫傑（Gheorghe Hagi），但數他們最出名的運動員，卻不得不提美麗的歌曼妮茲（Nadia Comaneci），1976年蒙特利爾奧運時她以14歲之齡連奪3金，在高低槓更獲得奧運體操史上第一個完美10分。

那時候，羅馬尼亞還是共產國家，葡萄酒當然是為人民服務，生產方向是重量不重質，因此，雖然他們就像希臘、保加利亞等國家一樣，葡萄酒釀酒歷史可上溯幾千年前，但與現代葡萄酒世界接軌，卻是近幾十年的事。鐵幕倒下，羅馬尼亞的葡萄酒業於1990年代重新起步，大約10多年前曾來港參展，我對其品質的印象就是沒太深刻的印象；到前年朋友帶了一支羅馬尼亞白酒來跟我用膳，才覺驚為天人，花香四溢，當中的石榴味道十分宜人，朋友說只是在超市買的便宜貨，5英鎊（約50港元）就有交易，自此我便多了留意這國家的作品，也開始明白著名葡萄酒評人Jancis Robinson為何形容羅馬尼亞為「 希望之地（the land of hope）」。

緯度與法國相近 氣候適合葡萄

查一查資料，羅馬尼亞葡萄酒的年產量位列歐洲第6，僅排在法國、意大利、西班牙、德國、葡萄牙這些舊世界葡萄酒大國之後，但羅馬尼亞葡萄酒不為世界熟悉，因為超過九成的葡萄酒都在國內消耗掉。由於羅馬尼亞的緯度與法國相近，國土多山，卻毗鄰黑海，因此氣候十分適合種植葡萄，基本上你說得出的國際葡萄品種如Merlot、Cabernet Sauvignon、Pinot Noir、Syrah、Chardonnay、Pinot Grigio等，都有種植，而且產出跟舊世界品質不相伯仲的葡萄酒。

「羅馬尼亞3公主」原生葡萄

如果想嘗試一下羅馬尼亞的原生種，可以記住這幾個名字Fetească Neagră、Fetească Albă、Fetească Regală。Fetească是姑娘的意思，因此這3種葡萄並稱「羅馬尼亞3公主」。Fetească Neagră是「黑姑娘」，呈紅寶石色澤，口感濃郁，也帶少許辛辣感覺，很適合配牛扒、羊肉，或者是朱古力蛋糕等甜品。Fetească Albă是「白姑娘」，當然是用來釀製白酒，酸度中等，口感較dry，通常有桃、杏等水果風味。Fetească Regală也是用來釀造白酒，酒體較輕盈，其最大特色是花香，我前文提及的那支白酒，就是出自Fetească Regală。

Tămâioasă Românească是另一種羅馬尼亞原生品種，又稱小麝香白葡萄或是乳香葡萄，因獨特香氣而得名，是該國最古老的葡萄品種之一，有人形容這種葡萄是「羅馬尼亞Muscat」，可以想像釀造出來的酒，會有瓜果、柑橘、蜂蜜等風味。

羅馬尼亞有8大產區，包括Transylvania Highlands、Moldavian Hill、Muntenia Hills、Oltenia Hills、Banat Hills、Dobrogea Hills、Crișana Maramureș Hills和The Danube Terraces，但初入門者暫時不用理會，不如先記住位於Muntenia的Dealu Mare，可以類比為羅馬尼亞的波爾多。這區域有Domeniile Săhăteni、Davino、Budureasca、Basilescu等很多著名酒莊，今次主力介紹在香港較易找到的Domeniile Săhăteni。

Domeniile Săhăteni好幾年前已來過香港參展，近期在港亦有代理，酒莊最出名的是其女釀酒師Aurelia Vișinescu。Aurelia曾到澳洲、南非等新世界酒莊學法，為傳統釀酒工藝注入新元素，最著名的是將過往風格偏甜的Fetească Neagră葡萄，以橡木桶陳年的方法，製造出乾型（dry）的葡萄酒，「我沒有做什麼特別的事情，只是嘗試了一些新方法而已」，現在大部分釀酒師都學她的方法，難怪Aurelia獲譽為Lady Fetească Neagră。

原生葡萄紅白酒 口感豐富有層次

Domeniile Săhăteni有兩大系列值得留意：Artisan和ANIMA。Artisan Tămâioasă Românească這款白酒，100%用了這種香味芬芳的原生葡萄釀造，釀製過程中非常嚴格控制溫度，才能製造出如此宜人的桃與梨子等水果氣息，配搭亞洲菜一流。ANIMA的3 FETE NEGRE紅酒，用上3種不同年份的Fetească Neagră葡萄酒混搭，經過在本土產橡木桶12至24個月的陳釀，製造出豐富有層次的口感，除了黑色水果，還有黑朱古力、咖啡，甚至少許煙草氣息，我上次配着風乾牛肉來吃，完全是上癮狀態，吃完一包又一包，喝完一瓶又一瓶。

其他推介的酒莊，還有Drăgăşani地區的Prince Știrbey、Drîncea地區的Crama Oprişor和Domeniile Segarcea、Dobrogea地區的Alira，都值得一試。另外我還有一個提醒：羅馬尼亞是吸血鬼「故鄉」，當地有不少葡萄酒都會以Dracula或吸血鬼的字樣和圖案招徠，之前跟朋友試過其中一款這類「吸血鬼」葡萄酒，但質素卻是欺騙遊客的貨色，大家在選擇羅馬尼亞葡萄酒時，可要小心。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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