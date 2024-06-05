廚房說書人：去晏菲路吃高普批

【明報專訊】上月，為了送別利物浦球隊一代名帥高普，特別飛了去當地一趟。到了當地，旋即感受到高普之受歡迎，處處都看到他的大型戶外壁畫。

向高普致敬的餡餅

《金融時報》說，高普領軍利物浦9年來的成就，不單見於該隊奪得多少項錦標，也可見於賣出多少個高普批（Klopp Pie）。

什麼是高普批？那是晏菲路球場門外一間食店Homebaked，特別以這位名帥命名並向他致敬的餡餅，據報道，每個比賽日，該舖都售出數以千計高普批。過去幾十年，能夠獲該舖如此垂青的利記名帥，只有2位，另一位是辛奇利（Shankly）。

一場來到晏菲路睇波，聞名當然不如試食，到Homebaked立即叫了高普批，但因為該餅好賣暫時售罄，店員嘗試游說我們，高普批要等10多分鐘，但辛奇利批就可以即刻有，我說「唔緊要」，我可以等，心裏咕嚕：「如果我要辛奇利批，我就50年前來咗啦！」

以牛肉、薯仔、啤酒作餡

終於等到，餅熱燙手，嘗一口，餅原來以牛肉、薯仔、啤酒作餡，高普是德國人，啤酒和薯仔是德國國飲國食，以此作餡，也可謂順理成章。朋友連呼好吃，覺得味道對胃口，尤其欣賞沒多用牛油，吃來並不膩，但我就只覺普通。但無論如何，4.2英鎊（約42港元）一個，無傷大雅，况且英國食物也難苛求。

朋友好奇問，高普批和辛奇利批有何不同？我答道聽說後者的餡料有煙肉，但怕且都如麥兜所說，「常餐咪等於快餐，快餐又等於午餐」，毋須深究啦。

朋友又觀察到，附近食肆，似乎沒有類似招徠，不單沒有賣高普批，也沒有賣高普熱狗、高普漢堡、高普咖啡、高普炒飯……照計冠名後如此好賣，附近食肆應該有樣學樣，香港人就一定會如此，或許英國人還是比較君子，也比較重視社區關係，不想得罪鄰舍吧。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）