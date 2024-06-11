飲食Quicknote：四手盛宴 味遊意大利

【明報專訊】如果說5月屬於法國，那麼6月就必屬意大利了。香港半島酒店與意大利食品零售品牌Mercato Gourmet將於6月14日至7月31日舉辦多場意大利美食盛會，有IL Maestro del Gusto周末市集、露天陽台的地中海之夜、露台餐廳意大利主題自助餐等。

其中，澳門米芝蓮1星餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA Macau主廚Riccardo La Perna與Felix餐廳主廚Aurélie Altemaire，將於6月14、15日一連兩晚舉行四手盛宴！6道精心設計的菜式，包括輕煮西西里紅蝦配布拉塔芝士及西西里紅蝦泡沫，另有Caviar Giaveri意大利Oscietra魚子醬餡餅配黃尾魚薄片（圖）、茴香及意大利氣泡酒奶油醬，以及慢煮意大利春雞配西西里紅蝦、特羅佩亞紅洋葱及紅蝦春雞濃汁。盛宴當晚更邀得本地著名女高音譚樂軒，現場演唱意大利歌劇作曲家Giacomo Puccini的作品。●

香港半島酒店意大利美食盛會

日期：6月14日至7月31日

地址：尖沙嘴梳士巴利道香港半島酒店

網址：tinyurl.com/ysktj62k

8½ Otto e Mezzo Bombana Macau × Felix 四手盛宴

日期：6月14、15日

價錢：每位$2888，另加一

地點：Felix（酒店28樓）

查詢：2696 6778

整理：陳麗斯

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