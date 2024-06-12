意大利餐廳+酒吧+舞池 在和昌大押遇上蘇菲亞羅蘭

墨魚寬管戒指麵配烤車厘茄、羅馬花椰菜和Taralli 意式小鹹餅--在意大利語中，寬管戒指麵 （calamarata）源自魷魚（calamaro），口感與魷魚圈一樣帶有嚼勁。醬汁以羅馬花椰菜和鯷魚打成，比起傳統青醬多了一層鹹鮮味道。主廚還灑上意大利街頭小吃taralli小鹹餅碎，令口感更豐富。（$248）（馮凱鍵攝）

意式炸油甘魚配燒洋薊和龍蒿醬--以米蘭名物炸小牛肉的方式將油甘魚裹上薄薄的炸漿油炸，保持嫩滑肉質，蘸點酸甜和帶有草香的龍蒿醬，就算多吃幾片也不覺膩。另外，本身帶有苦澀味道的洋薊，經炙燒後變得較易入口，兼略帶香甜。（$298）（馮凱鍵攝）

米粒意粉配海鮮拼盤、煙熏三文魚籽和索倫托檸檬皮--形狀似米粒的risoni，但實際上屬於意大利粉的一種。今次選用燉煮形式，讓米粒意粉吸滿濃濃的海鮮湯汁，咬落煙韌。主廚還放上三文魚籽和檸檬皮，增添了鮮甜和清新的味道。（$328）（馮凱鍵攝）

Casa Sophia Loren：小龍蝦他他配鵝肝和Moscato甜白酒汁--將小龍蝦肉剁成蓉，配上切粒鵝肝、紅菊苣和淋上以moscato葡萄酒濃縮而成的醬汁，做法雖然簡單，但鮮甜蝦肉夾雜着彈牙與軟綿的口感，微帶酸甜的moscato醬汁既提升蝦肉的鮮味，也中和鵝肝的濃厚味道。（$298）（馮凱鍵攝）

燉小八爪魚配薯仔和番茄醬（左）--小八爪魚肉質鮮嫩，與酸甜番茄醬很夾配，是很開胃的餐前小食，伴碟的焗麵包是用來「清理」餘下醬汁的最佳工具！（$218）／意式香蒜醬炸薄餅（右）--傳統的意式炸薄餅會將薄餅皮包着芝士等餡料，然後整個放入熱油滾炸，餐廳菜單上也有這種秘製炸薄餅；但這款油炸marinara就屬於傳統炸薄餅的變奏版，主廚先將餅皮油炸，待抹上番茄醬、香蒜醬、橄欖、香草後再入爐烤焗，出爐後灑上西西里鯷魚粒便大功告成。油炸薄餅固然香脆，鯷魚粒令薄餅添加一層鹹鮮味道。（$258）（馮凱鍵攝）

Sophia Loren Pizzeria：特色五重番茄水牛芝士薄餅--主廚特別以5種番茄為主材料，先在搓開的餅底抹上烘烤過的番茄醬，然後放上半風乾車厘番茄，經油封處理的紅、黃李子番茄和水牛芝士，一併放到焗爐烤焗，取出後再加上風乾piennolo小番茄和水牛芝士，灑上羅勒葉即上桌。由於番茄經過不同處理，呈現多層次酸度口感，芝士可拉成長長絲狀，餅底外脆內軟有嚼勁。（$258）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】如果要說上世紀意大利國寶級美艷親和女星，蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）當然穩坐女王之位。年屆89的她依然活躍，最新動向是以自己的芳名作寶號，在跟她一樣傳奇的灣仔和昌大押和其相連的歷史建築，開設高4層、集娛樂餐飲於一身的餐飲空間，展現永不過時的活力。影迷朝聖，恍如重遇美好青春歲月。

灣仔和昌大押和相連的3幢百年廣州式騎樓建築，一直是區內標誌。近年不同餐廳曾落戶於此，今次交由蘇菲亞羅蘭創立的Sophia Loren Restaurant品牌接捧，開設集餐廳、酒吧和舞池於一身的全新餐飲空間Sophia Loren House，是品牌意大利以外的首個試點。

設於地面的Sophia Loren Pizzeria，主打那不勒斯（Naples）風味意大利薄餅，內裏的裝潢以簡約為主，僅以蘇菲亞羅蘭的人像相和拼圖藝術畫潤飾。餐廳內沒有安裝亮麗的燈飾，白天只靠穿透懷舊木摺門上的日光照明，很有傳統意大利街頭餐廳感覺。1樓是走精緻路線的意大利海鮮餐廳Casa Sophia Loren，裝潢以藍白為主調，散發地中海的明亮潔淨氣息。由地面走上餐廳，先經過兩邊牆身均鑲滿條狀鏡片、地上鋪着懷舊綠色水磨石的樓梯，這條樓梯亦正是原建築的樓梯，非常有歷史價值。2樓和天台分別為設有舞池的娛樂場所STAGE和Pellicola Rooftop天台酒吧，而天台酒吧將於稍後開放。

先炸後焗 意式香蒜醬炸薄餅

對於這間以意大利影后蘇菲亞羅蘭掛帥的意大利餐廳，行政總廚Valentino Ugolini一言蔽之曰「簡單」（simplicity）。雖然意大利在19世紀統一前，曾經歷千多年分裂時期，以至演變出現時多樣化兼具有地域風格的美食地圖，如那不勒斯的薄餅、米蘭的意大利燉飯（risotto）、羅馬的卡邦尼（carbonara）意粉等，不過，他認為整體來說，意菜的最大特點是簡單，「我們希望為客人提供的體驗是用最簡單的烹調方式，品嘗高質素的美味食材」，因此他不會刻意使用大量材料，且不會有複雜的備料過程。Valentino加入Sophia Loren House前，曾在中環置地廣場意大利餐廳Ciak-In the Kitchen擔任行政總廚，當時他已憑高質薄餅和意粉打響名堂；來到新餐廳後，除了提供傳統意大利菜，他也設計新菜式，例如看來像意大利燉飯的米粒意粉配海鮮拼盤，以及先炸後焗的意式香蒜醬炸薄餅，讓客人食出新「意」。●

Sophia Loren House

地址：灣仔莊士敦道60A至66號

網址：https://sophialorenhk.com

奧斯卡影后 亦是意大利廚神

還記得梅艷芳和張國榮合唱的歌曲《芳華絕代》，其中一句歌詞：「羅蘭自稱/芳名蘇菲亞/男孩就會倒下」，便是形容蘇菲亞羅蘭的美貌可以顛倒眾生。

曾出版烹飪書教煮家常菜

出生於1934年的蘇菲亞羅蘭在意大利那不勒斯的貧窮家庭成長，14歲時參加選美，獲意大利著名製片人Carlo Ponti （後來成為其丈夫）相中，積極扶持她踏上明星之路。她在1960年憑Two Women（《烽火母女淚》）成為首位獲頒奧斯卡影后的非美裔女星，她雖然少有踏足香港，但與香港也有微妙關聯，例如在A Countess from Hong Kong （《香港女伯爵》）中飾演流落到香港的俄羅斯貴族。演戲之外，她亦喜歡烹飪，曾出版烹飪書教大家煮意大利家常菜，教授的菜式無論在材料種類和煮法方面均非常簡單，以SOPHIA LOREN'S Recipes & Memories一書為例，由餐前小食、湯，到主食如意大利粉、薄餅等菜式，每道菜都只用短短數行字描述備料和煮法，反映傳統意大利菜簡單就是美的特點。●

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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