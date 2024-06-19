酒界盛事Vinexpo Asia 2024 垂直式品酒 感受陳年魅力

【明報專訊】因疫情闊別6年的酒界盛事Vinexpo Asia 2024葡萄酒及烈酒商貿展，上月底重臨香港會展，舉行一連3日的展覽。活動舉辦50多場品酒會、研討會和大師班，莊主紛紛來港參與盛事，展覽外自然也有多個品酒會活動。這幾天體驗非常豐富，參加了Champagne Lanson年代香檳試酒會、UGCB（波爾多特級酒莊聯合會）試酒會、French Pavilion試酒區、Berlin Tasting（柏林品酒會）和瓏岱酒莊垂直品酒大師班等，與各莊主和釀酒大師會面，獲益良多！

1979年香檳 優雅富層次

今次展覽有35個國家及地區共1032展商，以及來自60個國家及地區共14000多名買家和參觀者入場，非常熱鬧。除了跟葡萄酒酒區或酒莊展商交流之外，在酒展中其中一個驚喜位，是參加了著名法國香檳莊Champagne Lanson的垂直式香檳品酒體驗（vertical tasting），跟香檳酒窖大師Hervé Dantan試了3支不同年代的香檳，包括Noble Cuvée Brut 2005年、1988年和1979年，感受香檳陳年魅力。此系列只在好年份才推出，首先試2005年，估不到這約20年的香檳還十分有活力，充滿活潑果香和花香；1988年一支則帶點陳年韻味，充滿成熟果香；而1979年真的是一試難忘，超過40年的佳釀優雅而極具層次，帶蜜糖、白花、乾杏脯、烤烘、熟白桃、蜜餞、烤合桃和礦物等味道，餘韻悠長。實在想像不到40多年的香檳仍帶着很多熟果香，氣泡當然比新年份香檳遜色，但仍有優雅氣泡，相當驚喜！

UGCB 80多個波爾多酒莊共冶一爐

UGCB是Union des Grands Crus de Bordeaux的簡稱，即「波爾多特級酒莊聯合會」，由百多個波爾多特級酒莊聯合組成，每年也會到世界各地城市，宣傳新年份波爾多葡萄酒。今次試酒會是試2021年的佳釀，有80多個酒莊莊主或代表參與，相當熱鬧。2021年並不是波爾多的好年份，甚至是個具挑戰的年份，因為霜雪落得特別多，夏天卻偏涼。試了多款白酒、紅酒和甜酒，整體來說覺得果香比較突出。跟多名酒莊莊主傾談，他們慶幸雖然霜雪影響收成，但質素還可以。很高興再次跟Château Léoville Barton莊主Lilian Barton見面，她說2021年真的少了很多收成，但質素是好的，試了Château Léoville Barton的2021年，香氣撲鼻，帶黑加侖子、黑莓、紅布冧、橡木、香料和鉛筆碎等味道，餘韻適中。

French Pavilion試80多款法國佳釀

今年酒展約四成參展商來自法國，在French Pavilion試酒區便能一次過試80多款來自不同法國酒區的佳釀，包括波爾多、香檳、盧瓦爾河谷、隆河谷區、南法等的氣泡酒、紅、白酒和烈酒等，還有侍酒師在場介紹。我鎖定了當中喜歡的葡萄酒，看看其資料屬於哪個法國參展商後，再到展位交流。我試了約10多款佳釀，有幾款特別深刻，其中來自南法Provence酒區的Château Roubine Lion et Dragon 2022粉紅葡萄酒，平均樹藤約50至80年，帶層次而充滿活潑紅果香。南法Languedoc-Roussillon酒區的Domaine Ricardelle de Lautrec Vin Orange Scène n°5 2023橙酒相當驚喜，屬生物動力法（biodynamics）酒，微橙色而充滿柑橘、礦物和西柚皮香氣。紅酒方面我較喜歡北隆河區Cave de Tain Les Hauts du Fief 2019 AOP Crozes-Hermitage，優雅而帶黑果香，充分表現這區Syrah的風韻。

柏林品酒會20周年

柏林品酒會（Berlin Tasting）是葡萄酒界重要事件之一。20多年前，無論智利的葡萄酒釀造得有多好，仍未走上世界級優質葡萄酒的舞台，在2004年智利著名酒莊Viña Errázuriz莊主Eduardo Chadwick找來英國葡萄酒專家Steven Spurrier作「柏林品酒會」發起人，邀請世界各地36名葡萄酒記者、作家、買家等到柏林參與這場盲品試酒會，16款蒙瓶酒款都是2000年和2001年，當中有Eduardo旗下的智利葡萄酒，同時亦有法國波爾多一級莊的Château Lafite Rothschild、Château Latour等，還有意大利Tuscany酒區的名莊如Sassicaia、Solaia等。盲品結果相當震撼，第一名和第二名分別是Viñedo Chadwick 2000年和Seña 2001年，均是來自智利的出品，第三名才是Château Lafite Rothschild 2000年！

今年是「柏林品酒會」20周年，莊主Eduardo Chadwick亦在Vinexpo Asia期間來了香港，與Master of Wine Jeannie Cho Lee舉辦20周年紀念活動，邀請業界參加，試旗下12款葡萄酒，包括Don Maximiano 1984年、2008年、2021年；Kai 2010年、2021年；Seña 1998年、2009年、2015年、2021年；以及Viñedo Chadwick 2000年、2014年、2021年。當年拿下冠軍的Viñedo Chadwick 2000年令人印象深刻，以100% Cabernet Sauvignon釀造，優雅具層次，帶紫花、烤烘、黑莓、藍莓、黑胡椒、香料、薄荷、甘草和可可豆味道，餘韻悠長。另外亦試了同系列2021年，以97% Cabernet Sauvignon和3%Petit Verdot釀造。莊主說笑這是600分的佳釀，因為獲6名不同酒評人給予100分。此酒充滿優雅果香和花香，單寧細緻，帶黑橄欖、黑莓、烤烘、土壤氣息、煙草和點點薄荷味，極具結構，餘韻悠長。對比2000年和2021年，大家可以感受到這佳釀的陳存能力，多放數十年都沒有問題。

瓏岱酒莊垂直品酒大師班

喜歡葡萄酒的朋友，可能也認識法國波爾多十分出名的一級莊紅酒「拉菲」（Château Lafite Rothschild），其Rothschild家族（DBR Lafite）在世界各地一直發展葡萄酒王國版圖，在中國山東蓬萊丘山建設酒莊Domaine de Long Dai瓏岱酒莊。很高興在Vinexpo Asia參加瓏岱酒莊垂直品酒大師班，分別試了旗下「瓏岱」和副牌「琥岳」的4個垂直年份，包括2018年、2019年、2020年、2021年，而2018年是他們推出的首個年份，能夠一次過試他們的整個垂直系列，實在難能可貴。瓏岱2018年以Cabernet Sauvignon 75%、Marselan 17%和Cabernet Franc 8%釀造，香氣撲鼻，帶黑莓、藍莓、烤烘、紫花、山楂和香料味。2021年是好年份，以Cabernet Sauvignon 50%、Marselan 31%和Cabernet Franc 19%釀造，香氣四溢，明顯帶更多果香，包括紫花、黑莓、黑橄欖、紅布冧、橡木和香料味道，酒體具結構，單寧幼細，餘韻悠長，感受到酒莊的釀酒技術愈來愈進步。

香港已很久沒有這樣大型的國際級酒展活動，業界所有朋友都忙到不得了，不停試酒、交流、參加不同酒類午宴、晚宴；還有多個試酒會和大師班，是非常夢幻又充實的一周，希望不久將來有更多酒界盛事在香港發生。Cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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