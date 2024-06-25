深圳地標火鍋攻港 標榜不加水 人氣椰子雞 純椰湯底鮮甜

臘味煲仔飯--金牌非遺臘味煲仔飯現點現煲，面層鋪上一片片廣東非遺黃圃臘腸及臘肉，還有粒粒芋頭及香菇，臘味香濃，最底下又有脆脆飯焦，相信是一眾「飯桶」至愛。（中煲，$112）（黃志東攝）

純椰子水--「不加一滴水，四個椰子一鍋湯」是品牌自創配方，標榜只採用100%天然純椰子水作為湯底，保留椰子水的原汁原味。（餐廳提供）

深圳地標菜--被譽為深圳地標菜的椰子雞火鍋，湯底鮮甜，雞肉嫩滑，在深圳大受歡迎。其中人氣店四季椰林的招牌竹笙馬蹄椰子雞，加入爽口小馬蹄及清爽竹笙，頗受顧客歡迎（半隻雞，$278）。圖前左為鮮珍山菌拼盤（$78），包括牛肝菌、雞樅菌、繡球菌及黑松茸菌，皆由雲南直送到港。圖後中為穀飼300天的雪花牛小排（$158），脂肪均勻，肉質柔軟。（黃志東攝）

【明報專訊】炎炎夏日，一口沁人心脾、清涼無比的椰子水自然人見人愛，呷一口，就像在炎夏岸邊感受海風輕拂般愜意。

來自深圳的爆紅椰子雞火鍋品牌四季椰林正式登陸旺角，以海南文昌雞、泰國椰皇水和海南椰青水，帶來一鍋鍋鮮甜無比的椰子雞火鍋；另一個以椰子為主的甜品店椰子星球，將椰子化為美味的甜品和飲品，為夏日增添清爽與驚喜。

海南的文昌雞以肉嫩骨軟見稱，一直是海南名物，而椰子則是海南島的著名土產，將之合二為一，成就了海南人地道的家常菜——椰子雞。

有內地品牌看準了椰子雞這個配搭，幾年前隨着深圳颳起養生火鍋風潮，椰子雞火鍋便在一眾紅油滾滾的川渝火鍋中突圍而出，一躍成為新進「網紅」。2022年，單在深圳的各式椰子雞餐廳已有多達1300間，其中四季椰林海南椰子雞以「不加一滴水，四個椰子一鍋湯」的旗號打響名堂。自2013年創立至今已有超過60間直營門店，不僅是深圳大型購物中心內擁有最多門店的椰子雞火鍋店，更發展到廣州、上海、廈門等地，剛剛亦登陸香港。

自家生產 椰子、文昌雞海南直送

四季椰林創辦人黄光生曾表示，真材實料是品牌一直堅持的理念，而他們亦擁有自家椰子園及雞隻養殖基地，更主張裸烹哲學，其主打的椰子湯底只採用100%天然椰子水，每鍋包含3個海南椰青水及1個泰國椰皇水，以海南椰青的清甜搭配泰國椰皇陣陣奶香的濃郁甜味，呈現清醇的椰香湯底。

一鍋地道的椰子雞火鍋，當然要配上另一海南名物——文昌雞。作為「中國十大名雞」之一，海南文昌雞皮薄肉嫩，雞味濃，且肥瘦適中，加入湯底後，肥而不膩。品牌更與海南大學合作，自設的孵化及養殖基地，標榜每隻文昌雞都經過120天的生態山林放養和45天的科學籠養，以提升品質。四季椰林香港店店長彭俊豪表示，品牌擁有自家供應鏈，不論是椰子水，還是文昌雞皆是每日由海南直送，從雞隻的養殖、屠宰到加工及鎖鮮，全程監控每個環節。

店內除了供應經典原味椰子雞火鍋，還有招牌竹笙馬蹄椰子雞、紅心木瓜雪耳松茸椰子雞及至尊榴槤椰子雞等創新口味。記者最愛招牌竹笙馬蹄椰子雞湯底，餐廳使用海陵島珍珠馬蹄及貴州紅托竹笙。彭俊豪指，竹笙及馬蹄都是養生食材，含豐富營養價值，再加上無花果及紅棗，既提升了湯底的清甜及鮮度，同時馬蹄又爽口解膩，絕對是椰子雞火鍋的最佳配搭。

當椰子及湯在鍋中沸騰時，可加入已切件的文昌雞，再把餐廳特地準備的沙漏倒轉計時，當沙漏滴完，便可準時開餐，保證雞件嫩滑不過老。眼前湯底依然清澈，以為入口味道較單調？先盛一碗湯，喝上暖暖一口，清美甘甜。接着吃一塊雞肉，椰子的清甜剛好滲透進沒有額外調味的雞肉之中，而且雞件入口夠嫩夠滑，不乾不柴。再舀上幾顆小馬蹄，清香爽口。爽脆的竹笙亦吸盡了湯底精華及鮮味，用來打邊爐一流！

當然嘴刁的香港人對火鍋生料有一定要求，餐廳推出了多款適合香港人口味的生料，並因應季節推出相應食材，例如有澳洲M5原切和牛雪花牛肉及穀飼300天雪花牛小排，油花豐富；餐廳亦為海鮮愛好者準備了阿拉斯加帝王蟹、中山脆鯇魚片、深海6頭鮑魚、清爽蘭花蚌等時令海鮮；而鮮珍山菌拼盤就有牛肝菌、雞樅菌、繡球菌及黑松茸菌等，皆由雲南直送到港。

金牌非遺煲仔飯 加高湯現煲

食到七八分飽，記得一試品牌的金牌非遺臘味煲仔飯。彭俊豪指，他們選用優等油粘米、廣東非遺黃圃臘腸及臘肉，並且加入高湯即席現煲，不用額外加入醬油都十分夠味，還原地道廣式風味。鍋蓋一打開，即傳來陣陣臘味香，米粒飽滿，間中還可咬到香口飯焦，每一啖都令人回味。●

四季椰林海南椰子雞

地址：旺角MOKO新世紀廣場4樓402至403號舖

查詢︰2262 2002

文：陳真紀

編輯：王翠麗

美術：朱勁培

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