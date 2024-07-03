蒸餾器特別設計 酒體變輕盈 蘇格蘭嘗酒桶威士忌

【明報專訊】蘇格蘭威士忌酒廠在Speyside那邊很集中，半小時車程已可以到訪不同的酒廠；其他地區卻非如此，有時可能一個大島上只得一間酒廠，例如「天空之島」（Isle of Skye）的Talisker，又如今次介紹的Tobermory，其蒸餾器設計別具特色，其Warehouse 1 Experience的體驗除了能試驗特別款威士忌，還包括剛蒸餾完的New Make，以及仍未裝瓶、在桶裏陳釀的威士忌，物超所值！

Tobermory既是小鎮的名稱，也是酒廠之名，坐落於蘇格蘭西邊的馬爾島（Isle of Mull），在對岸的小城奧本（Oban）有連人帶車的渡輪前往，無論你是從格拉斯哥或愛丁堡過去，也建議先在奧本歇一晚，一來從兩個城市過去駕車前往都要2個多至3個小時（格拉斯哥近一點，乘火車或巴士的話也是大約3小時），二來也可順道去參觀Oban酒廠，那就在小城的中央位置，很方便。

馬爾島說大不大，說小不小，面積875.4平方公里，還大過新加坡一點，但人口大約只得2800；我從碼頭下來，除了那個旅遊中心，旁邊一間未開門的Cafe，便什麼都沒有，附近有個叫Duart Castle的景點就去看看，灰濛濛的天空，微雨，一片雜草的海邊矗立着一個幾百年前建成的古堡，讓我聯想起電影《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）那種荒蕪。馬爾島就是這樣的一個地方。

重泥煤蘇格蘭single malt

從碼頭還要駕車大約30分鐘，才去到Tobermory小鎮，那是另一番景致，小小的海灣，海邊一排彩色小屋，感覺是走進了迷你的世外桃源，這裏有個貼切的蓋爾語舊稱：Ledaig，意謂避風港。Tobermory酒廠的兩大品牌，正是以Tobermory和Ledaig命名，但兩個品牌風格完全不同。Tobermory或許未算很著名，但其作品的輕柔酒體、芬芳花香、甜蜜果香，很容易令人聯想起Speyside的威士忌。至於Ledaig的名字，老饕應該絕對不會陌生，畢竟不少人覺得Ledaig是艾雷島以外最好的重泥煤蘇格蘭single malt。雖然同樣是peaty作品，但Ledaig跟艾雷島威士忌的分別是，多了一點煙熏，也有些海洋氣息，甚至感覺到海藻的味道。如果說起海洋感覺令你想起Talisker，相比起來，Ledaig則是多了泥煤，少了鹹味。

酒廠多次破產 現屬荷蘭啤酒品牌旗下

Tobermory小鎮很小，就這麼一條街，同名酒廠就在街口，白色簇新牆身十分醒目，很難想像這家酒廠曾經破產，還不止一次。Tobermory早在1798年便創立，是蘇格蘭其中一間最古老的威士忌廠，其間停產關閉了好幾次，1972年以Ledaig Distillery（Tobermory）Ltd.重啟（所以舊稱為Ledaig），但3年後便破產，1979年又重開，3年後再破產，跌入重開與破產的「循環」。到2013年由Distell接掌才告穩定，這南非公司旗下還有Bunnahabhain和Deanston兩個較著名的威士忌品牌。到前年，更大的金主出現，荷蘭啤酒商Heineken收購了Distell，於是 Tobermory現在可說是Heineken旗下。

Tobermory的酒廠tour有幾種，最普通的只需18.5英鎊（約183港元），另外還有一個專門品嘗gin的，我一行三人則參加50英鎊（約493港元）的Warehouse 1 Experience，導賞員知我們遊覽過很多不同的酒廠，所以關於釀製過程那些部分只簡單介紹，貼心地讓我們可以有更多時間在品酒上。雖然釀製過程簡單帶過，但他們的蒸餾器實在值得一看，因為Tobermory較為輕盈的酒體，便是來自蒸餾器特別的設計。

林恩臂S彎曲位 讓厚重酒液回流

林恩臂（Lyne arm）是蒸餾器頂端打橫的部分，向上斜、向下斜或水平打橫，都會影響威士忌的風格，例如向上揚的話蒸氣較難走出，液化後的酒精度會較高（不過這是基本理論，中間還有很多細節影響）。Tobermory兩對蒸餾器的林恩臂則有一個S狀的彎曲位，讓厚重的酒液回流，因此製造出來的酒體也較為輕盈。

說回Warehouse 1 Experience的體驗，除了4支特別款Tobermory 2012 Bourbon Cask、1995 Manzanilla Cask、Double Cask Matured 13 years，以及Ledaig 2009 Rum Cask Finish 之外，還包括剛蒸餾完的New Make，以及兩款還未裝瓶、仍在桶裏陳釀的威士忌，完全是物超所值！Manzanilla是西班牙雪莉酒的一種，由於產地在海邊，風格不算很甜，也帶一點鹹味，因此這款威士忌在輕柔的甜美之餘，也暗自隱藏着一點海鹽味道。這一支25年版本官網零售價是427.95英鎊（約4240港元）。4支裏面，我較喜歡的是Ledaig Rum Cask那一款，煙熏得來，也有來自rum酒的豐富果味，有趣的是還有一點香蕉味道，所以我試完一杯之後，買了一瓶回家。●

胡蘇 - 曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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