醫學會中環會所「膳」待公眾 日月星綴肉餅致敬醫護

三色煎豚肉餅--三色煎豚肉餅融入日、月及星3種形態，南瓜、墨魚汁及芫荽味的手打豬肉馬蹄餅切成半月形，象徵月亮；而波浪邊圓形的生菜盞代表太陽，最後點綴形似星星的八角，充滿詩意。（$168）（黃志東攝）

【明報專訊】相信很多老饕都知道中環隱藏不少精緻會所餐廳，它們提供粵菜、江浙菜、西餐等，惟想品嘗並不容易，除非你或你親友是該會會員，否則只能望門興嘆。

今次介紹的香港醫學會中環會所，剛完成翻新工程，不說不知，原來這個會所餐廳一直供應高質抵食中菜，亦歡迎非醫學界人士登門造訪，難怪是不少中環人的午膳飯堂。

中環隱藏林林種種的會所、俱樂部，部分為會員及其親友提供餐飲服務，香港醫學會中環會所正是其一。香港醫學會成立於1920年，1975年於灣仔開設首間會所，2002年於中環開設另一間會所，為香港醫學會會員提供活動場地及粵菜。香港醫學會副會長及會所管理委員會聯席主席陳沛然醫生表示，香港醫學會的宗旨是「維護民康」（維護民眾健康），2009年成立醫療伙伴同盟會向普羅大眾推廣健康教育，公眾人士可免費入會。成為同盟會會員後，同樣可以預約會所餐飲服務，一些資深中環人都擁有會員卡，陳沛然估計午市客人約有一半都是在會所附近上班的人士。

早前醫學會的中環會所作翻新工程，並委任餐飲集團Drawing Room Concepts為合作伙伴，由入行逾20年的粵菜大廚周頌庭擔任行政總廚。陳沛然表示，由於原來的中環會所餐廳合約去年尾到期，同時醫學會會所管理委員會留意到現時飲食潮流和口味的變化，便趁機將餐廳翻新升級，令會所的管理模式、環境和食物變得更現代化。新餐廳的設計參考宋代極簡美學，以素色營造出儒雅柔和的舒適氛圍，讓用膳環境更舒適。

翻新後的會所菜單煥然一新，由家常菜變成精緻粵菜，味道更細緻，賣相更講究。亮點之一是向醫護人員致敬的「日月星辰」系列。周師傅表示，食物以日、月、星的形態呈現，表揚醫者披星戴月，表達維護民康的信念。人氣之選有三色煎豚肉餅，肉餅呈半月形，象徵月亮；生菜盞裁剪成波浪邊的圓形，代表太陽；最後在碟上點綴形似星星的八角。周師傅先絞脢肉並撻至起膠，加進馬蹄粒，再分成3份，分別加入黃色的南瓜、黑色墨魚汁，以及芫荽和西蘭花製作的青汁，製成三色肉餅後再煎香。墨魚汁香濃，南瓜芳香，芫荽味則清爽，將爽脆的生菜盞夾着肉餅同吃，可中和肉膩感。另一個向醫護致敬的是甜品——奶酥多士配白芝麻雪糕，新月形的奶酥多士搭配蜂蜜星星（脆片），擺盤可愛，白芝麻雪糕香濃幼滑，甚有驚喜！

爵士湯翠綠香甜 脆皮雞啖啖芝麻香

醫學會中環會所的老火湯一向大受OL歡迎，餐廳供應的例湯每天起碼煲2小時以上，現時正值夏日，不妨考慮時令又滋潤的爵士湯。有別傳統以全個蜜瓜加入湯中，周師傅將一半蜜瓜肉連同螺頭、雞腳、瑤柱煲2小時，另一半瓜肉榨汁加熱，最後加進湯中，他謂這個做法可以令「（湯）顏色翠綠些，更加香甜」。

炸子雞是周頌庭的拿手菜，不過他今次帶來一個變奏版——香麻脆皮鹽焗雞。他選用油脂甘香的三黃雞，以沙薑、乾葱、玫瑰露等材料將雞醃3小時，然後花1晚時間風乾，撒芝麻，再放進焗爐焗20分鐘，取出後不斷淋上滾油炸香，讓雞釋出芝麻香。入口時，雞皮香脆，肉質嫩滑入味。

川貝陳皮檸檬與腩排合拍

另一個招牌菜為周師傅自創的川貝檸檬骨，靈感源自他經常為一對孖女燉製10小時的川貝陳皮檸檬。他發現川貝陳皮檸檬當中那份溫和的酸甜，與豬肉味道非常合拍。他將自家製川貝陳皮燉檸檬製成醬汁，再把已炸好的新鮮腩排粒，跟醬汁拌勻，最後撒上九製陳皮絲，增添香味，旁邊放有漬牛蒡，能減去肉膩。另有潮式凍馬友、牛肝菌瓦罉炊香苗、芹香清湯燉牛坑腩等招牌菜。餐廳近來亦於星期六、日及公眾假期午市新增假日精選點心，大家可以舒舒服服地呷茶歎點心了。●

香港醫學會中環會所

入會方法：公眾可免費申請加入醫療伙伴同盟會

地址：中環干諾道中21至22號華商會所大廈2樓

查詢：2536 9388

網址：www.thkma-clubhouse.com

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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