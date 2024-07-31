單一年份酒調製混合香檳

【明報專訊】Moët & Chandon去年成立280周年，特別推出了層次豐富的Collection Impériale Création No.1。以2013年的香檳作基調，No.1是全新香檳系列Collection Impériale中的首款產品，以7個不同年份的單一年份酒，經獨特生產和不同的熟成過程調製而成。

Collection Impériale向酒莊的「皇家」傳統致敬。在1801年，酒莊創辦人的孫子Jean-Rémy Moët與Napoléon Bonaparte關係密切，酒莊在1869年創造了獨特的Moët Impérial香檳紀念這段「皇家」關係。今次的Collection Impériale系列，預計每隔2年增添一名新成員，至系列的第10款香檳會在2043年品牌300周年紀念時面世。

為了慶祝新系列面世，品牌特別與藝術家Daniel Arsham合作。Daniel在創作中巧妙地融合時間的本質，以不同材料塑造穿越時間的作品。他今次設計的85件限量版瓶子，以獨特的立體時光膠囊作為Collection Impériale Création No.1的包裝，呈現從葡萄收成到香檳在酒窖中緩慢陳釀的過程。●

網址：https://www.moet.com

文：張曉冬

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