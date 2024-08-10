中環逾半世紀酒吧 沉醉典型英倫格調

【明報專訊】在香港要找具英式酒吧風格的pub不難，但要真正走進一家classy，最典型的英倫風格酒吧，中環文華東方酒店的千日里（The Chinnery）肯定是三甲之選。

千日里跟香港文華東方酒店的年紀一樣，同於1963年開業，「隱藏」於酒店1樓。酒吧名字源自19世紀英國藝術家George Chinnery，他一生游走於澳門、香港及英國，其自畫像更掛於入口當眼處，算是酒吧的icon吧！初開業時為一家英倫風格的私人紳士會所，直至1990年前都只准男士進入。由於地方不大，容納人數也不多，來的都是中環菁英和專業人士，加上酒吧藏有大量蘇格蘭、日本、台灣和印度稀有的single malt威士忌及供應多款經典雞尾酒，故一直是中環人下班後「飲兩杯」的聚腳之地。

酒吧剛完成翻新，保留傳統的雅致環境，毛絨地氈、桃花心木質鑲板、銅製酒架、皮革家具等。除了有熟悉的場景，味道還是跟昔日一樣，以供應傳統英式及印度菜餚為主，Shepherd's pie、炸魚薯條、咖喱角固然是主角，但假如你是首次走進千日里，覺得眼花撩亂的話，由即日至8月30日供應的Taste of The Chinnery菜單（2人套餐$1963）就最適合你，可一次過品嘗經典與新登場的英式及印式美食，包括招牌印度餐前小食lamb samosa伴薄荷乳酪，另有全新小吃keema kulcha / potato kulcha配清爽的青瓜乳酪，適合夏日品嘗；還有經典的prime tenderloin tartare、牧羊人批，以及用番茄、牛油、乳酪、香料和印度香米製成的tikka chicken。而最新加入的印度咖喱菜式Bengali mixed fish curry，亦有令人懷念的咖喱香。廚師以番茄、洋葱、芥末醬和薑燉煮孟加拉咖喱魚，用來配印度香米或印式薄餅，一流。至於甜品則有經典chocolate lava cake及新登場的印度甜點Phirni，在綿滑米布甸灑上杏仁和開心果碎，配有玫瑰花瓣雪糕，切合千日里的英印優雅風格。●

The Chinnery

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓

查詢：2825 4009

註：另加一；周日及公眾假期休息

文：陳詠詩

[飲食]