手工釀造香檳 散發清新花香果香

【明報專訊】炎炎夏日，不少人也喜歡喝冰涼帶氣泡的香檳。酒商Berry Bros. & Rudd最新引入Waris Hubert和Penet-Chardonnet香檳莊的「匠心香檳」系列，讓大家品味清爽和充滿活力的香檳。 以「匠心香檳」為名，這些香檳莊是小型獨立家族生產商，以精心手工釀造香檳，帶來與別不同的口感、純正風味和風土聯繫。這些香檳均為限量生產，突顯產區的獨特性。除了傳統的香檳釀造法（Methode Champenoise），部分小香檳酒莊也不斷探索創新和永續技術。

Champagne Waris Hubert, Lilyale, Blanc de Blancs, Grand Cru, Zéro Dosage（左，$330）是來自Avize、Oger和Cramant 3大家族特級莊園的特釀，由100% Chardonnay釀造而成，其香氣優雅，含有豐富的果香和花香，帶有清新蜜桃香和細緻氣泡，礦物風味濃郁，可品嘗到富含泥土氣息的秋季香料味道。Champagne Penet-Chardonnet, Terroir & Sens, Blanc de Blancs, Grand Cru, Extra Brut（右，$625）同樣以100% Chardonnay釀造，在舊木桶中陳釀，酒香馥郁，帶有煙熏風味，讓人聯想到布爾岡白酒。口感細膩，細嘗有白色水果微妙清新的風味，並伴有小荳蔻、藏紅花和法式糕點的味道，以及富含礦物風味的細膩泡沫。●

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