知多啲：金香醬料多味複雜

【明報專訊】金香醬（Kam Heong Sauce）是馬來西亞醬料之一，發音源自廣東話。「金」的寫法沒有統一，亦可作「甘」，前者使用率較高，外媒譯作golden fragrance；後者亦有人使用，偏向形容為味道甘香。金香醬混合多種材料，包括印度咖喱粉及咖喱葉、中式調味料，以及馬來西亞的香料，形成一種集咖喱香、辣、甜和鹹香味的醬料，味道複雜卻和諧。當地中餐館或大牌檔常用它來炒餸，當中以「金香啦啦」（金香醬炒蜆）最著名，還可炒蟹、蝦、雞肉、米粉、菜等。本地永安百貨網站及其他大型網店均有出售。●