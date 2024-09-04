參觀竹鶴政孝故居 化身調酒師 日本威士忌非一般體驗

烤桶工序：參觀不對外公開的余市蒸餾所木桶工場，工匠講解如何烤桶，並即場示範以700℃高溫火烤桶約40至50秒，之後以水冷卻，全程以電子儀器操控和人手監督。（作者提供）

河邊嘗威士忌：當年竹鶴政孝和兒子在尋找新酒廠址時，發現宮城峽新村河邊環境很適合，隨即以NIKKA威士忌混合河水一試，一飲之後決定在這裏建立蒸餾所。筆者亦在同一河邊試飲NIKKA威士忌。（作者提供）

【明報專訊】說到日本威士忌，大家一定認識有「日本威士忌之父」之稱的竹鶴政孝。他是日本首位飛到蘇格蘭學習蒸餾威士忌的技術，回國後於1923年參與建立第一間威士忌酒廠的重要人物。他於1934年離開了酒廠，並開展自己的新一頁，設立NIKKA並在北海道建造蒸餾廠，今年正是酒廠建成90周年。我很榮幸成為唯一香港中文媒體代表獲邀參觀他們的酒廠和慶祝90周年，參觀他們從未公開的蘋果西打酒廠，以及余市蒸餾所和宮城峽蒸餾所的獨特體驗！

余市蒸餾所貫徹蘇格蘭風味

有「日本威士忌之父」之稱的竹鶴政孝，於1918年到蘇格蘭留學，學習蒸餾威士忌的技術，亦是日本第一位學習這技術後把它帶回國。在NIKKA 90周年活動歡迎會中提到，竹鶴政孝曾經在3間蘇格蘭威士忌酒廠見學當學徒，包括Longmorn、James Calder和Hazelburn，吸收不同的釀酒和蒸餾技術，回國後於1923年協助三得利（Suntory)建立旗下第一間威士忌酒廠山崎蒸餾所。但因為他希望堅持蘇格蘭風格的威士忌與三得利的理念不合，後來他離開三得利，於1934年展開新一頁，開了大日本果汁株式會社，日語羅馬拼音是Dai Nippon Kaju，NIKKA一名正是源自此名字的縮寫。他在北海道重新建造了一所全日本最北的蒸餾廠：余市蒸餾所（Yoichi），貫徹真正蘇格蘭風味的蒸餾廠。由於釀造威士忌需時，他亦需要資金營運，當時他亦有釀造蘋果汁和蘋果酒等維持營運，所以余市蒸餾所最先出產的是蘋果酒（Apple Wine）（1938年），比威士忌（1940年）早。

首次對外公開弘前西打酒廠

適逢今年是NIKKA 90周年，品牌邀請來自世界各地的傳媒參觀旗下3間重要酒廠。第一站是青森，在歡迎晚宴中品嘗了旗下不同系列的酒款，包括蘋果西打、蘋果酒、氈酒和威士忌等配對晚宴，非常精彩，為旅程展開各式NIKKA酒類的序幕。我是首次在日本嘗到純天然無添加的NIKKA蘋果西打酒和粉紅蘋果西打酒，氣泡細緻，清新而充滿蘋果香氣。問團隊為什麼在香港買不到這西打酒？他們說這西打酒不出國是因為要確保質素和新鮮度。如果你喜歡蘋果西打酒，下次到日本旅遊時，記得買來試試。

翌日參觀首次對外公開的蘋果酒廠：弘前西打酒廠（Hirosaki Cidery），1965年開始運作至今，之前的蘋果酒則是在余市蒸餾所生產。這酒廠主要生產蘋果西打酒和蘋果酒，於參觀生產過程途中，團隊分享了他們剛重新製作的蘋果白蘭地，並添置了新的蒸餾器。之後到試酒室試了3款包括原酒（剛蒸餾）、陳釀於舊橡木桶和新美國橡木桶1年的蘋果白蘭地。新酒充滿青森蘋果香，陳釀於不同木桶後，舊木桶風格較優雅，新木桶風格帶雲呢拿、椰子香等，各具特色。

逾400款酵母 釀造不同風味麥芽汁

之前在本欄亦有介紹過余市蒸餾所見學體驗，今次跟NIKKA團隊參觀，當然可以參觀到一些平常不對外公開的部分。平時去余市蒸餾所見學，要預先網上報名，之後會有導賞員介紹余市蒸餾所歷史，講解威士忌生產過程，帶大家遊覽酒廠，講解不同廠房用途，但不是每個地點都對外公開，只能在廠房外拍照但不能進入，這次參觀則揭開了其他不對外公開部分的面紗。今次參觀了糖化室、發酵室、木桶工場、熟成室等，還參觀了竹鶴故居（不對外公開部分）和工作會議室。團隊在發酵室分享他們以超過400款酵母釀造不同風味的麥芽汁作蒸餾，製作不同風格的威士忌。

木桶工場的體驗亦很特別，工匠為我們講解如何烤桶，並即場示範以700℃高溫火烤桶約40至50秒，之後以水冷卻，全程以電子儀器操控和人手監督。還有很難忘的是參觀竹鶴政孝夫婦的故居，深入了解他們的生活點滴，看見書櫃全是滿滿的英文書，原來太太Rita很愛閱讀，竹鶴政孝經常訂書給她看，每年更會特別買一本英文書並寫上浪漫字句送給太太作生日禮物，十分溫馨。故居中有一座鋼琴，原來Rita很喜歡彈鋼琴，當年買一座鋼琴的價格等於買一間屋，可見他有多愛太太。在廚房中看見一盒Rita生前醃製的乾梅，估計在1950年代醃製的，現在還可以給我們看到實物，感覺很神奇！工作會議室也很難忘，因為我可坐在他平時開會的指定坐位，感受他如何在余市蒸餾所作出不同決定。最後在試酒室試了酒廠版單一麥芽威士忌、煙熏及海鹽威士忌、雪梨及甜香威士忌、橡木及雲呢拿威士忌、剛蒸餾的全新威士忌原酒，了解余市單一麥芽威士忌的特色，絕對是不一樣的體驗。

開設宮城峽蒸餾所 父子一起圓夢

竹鶴政孝一直希望可以讓日本威士忌有不同變化，一直在日本尋覓另一個合適地方開設第二間威士忌蒸餾所。他尋覓多年後，在1969年和兒子發現宮城峽新村河邊環境適合，試了一口河水後覺得驚為天人，隨即以NIKKA威士忌混合河水試飲，一飲之後就決定在這裏建立第2個威士忌蒸餾所！由於想帶出不同威士忌風格和味道，余市單一麥芽威士忌是較豐厚果香和帶煙熏的味道，宮城峽單一麥芽威士忌則更多優雅果香和花香。除了單一麥芽威士忌，宮城峽蒸餾所亦有生產穀物威士忌、氈酒和伏特加酒，參觀完生產過程後，我們試了不同系列的宮城峽威士忌。大家模仿竹鶴政孝和兒子在同一河邊試以威士忌加入河水的滋味，以及在試酒室化身調酒師，了解如何調配NIKKA威士忌，首先試了6款不同風格威士忌，根據原本建議調配分量練習，再調配出自己喜愛的獨一無二威士忌，真的很好玩和難忘！如果有機會參觀這酒廠，一定要到手信店購買酒廠限量版威士忌。

以嗅覺判斷200多款合適威士忌

參觀酒廠後回到東京跟品牌首席威士忌調酒師Masashi Watanuki交流。問到余市和宮城峽麥芽單一威士忌曾停產一段時間，至2022年開始重現余市10年威士忌，之後會否推出其他旗下的單一麥芽威士忌？他說宮城峽10年威士忌將於今年底或明年初在香港推出。他解釋為了貫徹酒廠風味，他們每年會以嗅覺判斷200多款合適的威士忌，團隊會從中選出30多款酒種調配成余市單一麥芽威士忌。要成為威士忌調酒師，嗅覺相當重要。

旅程尾聲以NIKKA 90周年晚宴作結，在銀座Tokyo Edition酒店參加NIKKA Perfect Dinner，酒吧經理調配各款NIKKA雞尾酒配搭菜式，畫上完美句號。為慶祝90周年，酒廠亦在東京開設期間限定酒吧THE NIKKA WHISKY TOKYO，由現在至12月25日，可試不同威士忌系列、威士忌雞尾酒和食物配搭等。如果你這幾個月會去東京，不妨一試和打卡！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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