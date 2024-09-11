親子遊蘇格蘭「天空島」酒廠 威士忌充滿海洋氣息

「二對三不對稱蒸餾」--Talisker是全球唯一採用「二對三不對稱蒸餾」的威士忌酒廠。圖中前方是兩對初餾器，後面3個為再餾器，令酒體味道既豐富複雜，同時細緻柔滑。（作者提供）

【明報專訊】我在8月初又到了蘇格蘭，當然也有參觀酒廠。大家或者以為參觀酒廠只是成人活動，但這一次發現原來在暑假期間，有很多小朋友與青少年會隨同家長參加導賞，譬如這次我去斯凱島（Isle of Skye）Talisker威士忌廠的體驗，發覺原來也可以是個頗有趣的親子活動。

Skye在蓋爾語解作翅膀，但現在人們提到Isle of Skye都說成是「天空島」。「天空島」位於蘇格蘭西陲，有橋接駁，可以直接駕車過去，面積達1656平方公里，比香港還要大500多平方公里，人口卻只得1萬人，不過暑假期間遊客卻不少，因為那裏的風景非常幽美，陡峭峻嶺、奇岩怪石、湖光山色，隨處下車拍個照，都是一張美麗的風景畫，而且，這個島還有Talisker威士忌。

品牌歷史非常悠久，在1830年已成立，有很長一段時間是「天空島」唯一的威士忌酒廠，到了2017年才有另一家叫Torabhaig的酒廠作伴。Talisker酒廠位於海灣之內，沿着小路到達，外觀跟蘇格蘭其他威士忌廠沒太大分別，但當內進遊客中心，裝潢卻很摩登，而且導賞員哥哥也別樹一格，笑容滿臉（跟同樣是酒業巨擘Diageo旗下的Oban風格大相逕庭，之後有機會再跟大家分享），或許是因為他見到團內有6、7個未成年的團友，其說話語氣就像是「歡迎大家來到迪士尼的幻想世界」！

8至17歲可參加 不能試酒

酒廠有各種導賞團，我報的是普通那種，成人是22英鎊（約225港元）；至於8至17歲，則是10英鎊（約102港元），遊覽過程基本一樣，只是最後的品飲環節，未成年的就只能喝水。這還好了，因為8歲以下是不准參加的。

我參加過很多導賞，但這一次有明顯分別，一來是輔助道具較多，二來是導賞員解說非常淺白，而且不時說笑，例如他在開始參觀前的簡介時，以很誇張的語氣叮囑大家不要在廠房內吸煙，以及在特定位置不能拍照，以免引發火災，其實他是為了帶出Talisker的歷史，因為品牌在1960年因一場大火，廠房與釀酒設施幾乎完全焚毁，花了逾百萬英鎊和2年時間重建。

「我們絕對沒有加鹽的！」

導賞團第2個部分亦很體貼入門者，尤其是小朋友，因為在這個介紹品牌風格和威士忌釀造流程的房子裏，幾張桌子都擺放了一些實物，讓團友體驗和感受，例如一塊泥煤，又如導賞員遞給我們的兩瓶麥芽，一瓶用了泥煤烤烘過，另一瓶則沒有，這樣聞一聞比較一下，便很明白為什麼威士忌會有泥煤氣味。桌上還裝着海鹽、胡椒等不同物質的瓶子，都讓團友們嗅一嗅，以明白Talisker的風味。導賞員還不忘幽默地說：「雖然我們的威士忌帶點鹹味，但這只是因為我們的廠房、倉庫在海邊，我們絕對沒有加鹽的！」

這種生動的解說很容易讓人記入腦，尤其他拿起桌上一瓶透明液體解說，威士忌最初的New Make狀態是無顏色的，然後他打開瓶子聞一聞。「噢，對不起，這一瓶只是水，但放心，我之後會讓你們嘗嘗New Make的！（笑）」

之後導賞員便介紹糖化槽（mash tun）和蒸餾器等不同設施，其中他們的蒸餾器很值得一提，因為品牌是全球唯一採用「二對三不對稱蒸餾」方法的酒廠，他們有一對初餾器，3隻再餾器。一般蘇格蘭威士忌廠是兩次蒸餾，很多愛爾蘭威士忌廠則用三次蒸餾，蒸餾得多，酒體會較細緻，但缺點是盛載的味道會變得不夠豐富，而Talisker酒廠集兩家之所長，以「二對三不對稱蒸餾」做出味道既豐富複雜，酒體卻更細緻柔滑的威士忌。

我們之後便到了品飲室淺嘗這樣風格的3款Talisker威士忌，而導賞員也遵守諾言讓我們嘗嘗New Make。他將New Make放在一個小瓶子，然後噴在各人的手背上，讓大家嗅嗅那簇新的酒精感；但在這環節，未成年的都只能眼看手勿動。

這次試飲的3款酒款是最能表現品牌風格的10年、曾在「砵酒」（Port Wine）桶陳年的Port Ruighe，以及Distillery Exclusive。品牌的slogan是Made by the sea，除了以藍色為主調外，重點就是威士忌中的一點點鹹味。因為Talisker酒廠和倉庫都位於海邊，日夜在海風裏「沉浸」，自然令陳釀都帶點海洋氣息。因此就算在聞香階段，大家閉上眼睛去嗅，也會很容易感受到海風撲鼻的感覺，然後呷一口，除了有點泥煤、煙熏，還有一點海鹽的味道。

煙熏以外帶拖肥糖甜美

Port Ruighe則在這個基礎上，多了一點黑色水果的香氣與甜美，令人聯想起布冧，餘韻則有一些黑胡椒（所以在最初的介紹裏會放了胡椒）。至於Distillary Exclusive，顧名思義是酒廠限定，在PX雪莉桶和波本桶陳年，聞香除了典型海風味，還有一點海藻、貝類海鮮的風味，酒體十分順滑，喝下去，煙熏以外是拖肥糖的甜美，餘韻是稍稍刺激味蕾的香料，令人想一再細嘗。可憐的是品飲室裏的年輕人，看到大人陶醉在美酒裏都踴踴欲試，可惜還欠幾年，或許是這個另類親子活動的遺憾吧？

意猶未盡的話，大家還可以在酒吧喝個夠，除了提供不同單點和品飲「套餐」外（單點約5英鎊，約51港元起），如果大家「財務自由」的話，連Talisker 44年也提供單杯品飲（忘了記下來，但要過100英鎊（約1021港元）一杯）。我的注意力則放在酒廠的Hand-filled上，紅酒桶9年陳釀，酒精度54.4%，味道肯定很豐富吧，雖然130英鎊（約1328港元）有點貴，但我對品牌有信心，買了2瓶，一支飲一支儲，剛好。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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