值得重遊的威士忌廠 高山清淨水源 花蜜酒香

【明報專訊】我很少重複去同一間蘇格蘭威士忌廠，畢竟當地有數以百計的酒廠，都想一一探訪；但有兩間卻去了兩次，分別是Oban和Dalwhinnie，再次造訪都跟地點有關——Oban坐落在同名的美麗小鎮，值得一遊再遊；而Dalwhinnie則位於扼要之地。今次我主要介紹一下Dalwhinnie。

今個夏天我到了「天空島」，所以上期介紹了Talisker，然後我從Skye駕車往東邊的愛丁堡，車程超過5個鐘，所以在必經之路的Dalwhinnie停了一下，舒展筋骨。這一次我只在遊客中心留連，在酒吧看到心儀的特別酒款也忍了口，因為要揸車嘛，我大膽地問一下職員，可否用小瓶帶走，答案當然是：No！

自攜威士忌淋生蠔 混合鹹鮮煙熏

還好，去年夏天我已曾到訪Dalwhinnie。我那次以威廉堡（Fort William）為基地，到了當地的Ben Nevis（之前曾介紹過），東臨Dalwhinnie，南下小鎮Oban，順道遊覽了Oban酒廠。這裏岔開一句，略談一下Oban酒廠，我去了兩次導賞團，是因為這酒廠就在小鎮的中心！小鎮在一個美麗的海灣，只一條大街，但臨海的EE-USK餐廳很有名，專吃海鮮，曾獲米芝蓮推介，非常美味。近碼頭處還有個海鮮檔，白酒煮青口是必食，如果生蠔當造，也可以一嘗，記得自攜威士忌（最好是Talisker）淋在生蠔上吃，鹹鮮煙熏混在一起，欲罷不能。

至於Oban酒廠，說實在，於酒業巨擘Diageo旗下幾個品牌（Talisker、Lagavulin、Caol Ila，還有Dalwhinnie）之中，是相對沒個性的一個，不是不好喝，但欠缺了獨特的風格。不過，如果去Oban遊覽，確實無理由不「到此一遊」，難怪Oban的導賞長年累月都爆滿，所以謹記要提早上網訂位。Oban本身風格不獨特，但其導賞團卻挺特別，因為是邊遊覽邊喝酒的，在酒廠的特定位置邊聽導賞員介紹邊品飲，確實能增加投入感。

從威廉堡到Oban跟去Dalwhinnie，駕車的話，車程都是大約1個小時多一點，相對Oban是旅遊勝地，Dalwhinnie附近卻只有零散的小屋。然而，在地理位置上Dalwhinnie卻在蘇格蘭的中心點，因此自古已是東西交通旅人的歇腳點，起初已有些私釀商人買賣烈酒，到了1897年，John Grant、George Sellar和Alexander Mackenzie三人夾了大約1萬英鎊在這裏興建了一間威士忌酒廠，最初命名為Strathspey，翌年才更名為Dalwhinnie。跟很多威士忌酒廠一樣，Dalwhinnie其後也經歷高低起跌，1934年更因火災而停廠達4年；直至1997年給Diageo收購，發展才穩定下來。

很多人提起Dalwhinnie，會說他們是蘇格蘭海拔最高的威士忌酒廠；但我查了一下資料，發現位於Speyside有間在芝華士兄弟旗下名叫Braeval的小酒廠，才是地處最高，位於海拔354米，而Dalwhinnie則以2米之差位列次席；不過，若論有遊客中心的威士忌酒廠（即是規模比較大），Dalwhinnie算是最高了。

是不是最高當然不太重要，但高地勢卻直接影響了Dalwhinnie的風格，從高山融雪而來的清淨水源，加強了作品清澈的特質，而地理上雖在高地（Highland），卻又比較接近Speyside，因此釀造出的酒既有高地輕煙熏輕泥煤的風味，也有Speyside那些怡人花香與甜美，而品牌最易認的味道，則是蜜糖。

「蟲桶冷凝」傳統蒸餾方式

他們的導賞團有19英鎊（約194港元）和65英鎊（約667港元）之分，最大分別是前者飲基本款式，後者會有特別酒款品嘗，包括從酒桶即抽即飲；無論參與哪種導賞，必須留意一下導賞員說Worm Tub的部分，即是「蟲桶冷凝」，那是一種傳統的蒸餾方式，現在很多酒廠採用了清洗與維修都較方便的殼管式冷凝器（Shell and tube condenser）；Dalwhinnie也一度棄用蟲桶，但因為被評為失去了原有的獨特風格，所以很快便重用蟲桶了。

最初是私釀者為了方便攜帶，因此用了體積較細的蟲桶冷凝器，後來才發展到被威士忌酒廠採用。蟲桶冷凝器體積較細的原因是其長長彎曲的銅管以螺絲形蜿蜒向下（就像一條蟲），整個管道安置在室外裝滿冷水的木桶中。蟲桶式比殼管式冷凝的速度快得多，因此酒液與銅的接觸時間自然較少，得以保持自身的味道。用來冷凝的水溫也講究，若調高溫度，酒液與銅管的接觸時間會變長，較容易做出風格較輕盈的作品。

2022年雪莉桶 熱帶水果甜香

Dalwhinnie跟很多品牌不同的是，基本酒款不是10年或12年，而是15年，因曾被著名酒評人Jim Murray在Whisky Bible評分高達95分而聲名大噪，有品牌典型的花蜜香氣，結構乾淨利落，無疑令人喝得非常舒服愜意。品牌每年也會推出Distillers Edition，我喝過幾個版本，較有印象是2022年的雪莉桶，在蜂蜜以外，會找到熱帶水果的甜香。

由於Dalwhinnie地處高原，冬天非常寒冷，有時積雪可以去到幾呎厚，品牌因而釀造了另一款基本酒款Winter's Gold。這作品採用每年10月到3月蒸餾出來的酒，於波本桶陳釀，有啤梨、青蘋果香氣，喝下去當然仍帶招牌的蜜糖味道，但也能發現蘋果與橙皮的感覺，餘韻卻有點胡椒、肉桂等香料風味，很有層次。據說，這款Winter's Gold可以冷凍來喝，我未試過，大家可以試一試。●

胡蘇 - 曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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