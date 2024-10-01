席前火焰叉燒 色香味誘惑

【明報專訊】近期尖沙嘴K11 MUSEA又多了一家全新中菜廳「金枝玉葉」。步入餐廳，裝潢風格確實如名字般雍容華貴，明亮的黃色燈光，配合橙紅色系的佈置、華麗的天花吊飾等，讓室內空間散發出一種高貴氣息。打開菜單，匯聚浙、京、滬、粵四大菜系。當中最吸睛的菜式必定是招牌菜——蜜汁火焰豚肉叉燒王。店員推着一架手推車至客人面前，然後將叉燒掛在架上，再以火槍點燃叉燒下面的海鹽，淋上了玫瑰露的海鹽立刻火光熊熊，3至4分鐘後，叉燒燒得香味撲鼻！主廚蘇師傅指，叉燒特別選用巴西黑豚肉，因為肉質較鬆化。豚肉先以玫瑰露及秘製醬料醃製一晚，翌日再燒40至45分鐘，並塗上自家調配的蜜汁。待上桌再燒後，叉燒散發出淡淡玫瑰露香，入口鬆化，肉質非常軟腍。

另一造型誇張的招牌菜鮑魚神仙雞，則是蘇師傅將經典江南名菜「神仙雞」重新演繹。傳統的神仙雞一般以豬手及雞為主要材料，蘇師傅則將它再升一級，加入鮑魚變成矜貴版。廚師先燜好豬手，再加入清遠走地三黃雞及鮑魚，以炸香的乾葱、蒜子和薑，混合紹興酒、玫瑰露、廣東米酒及醬油，以慢火燜煮最少6小時，過程中不加一滴水，純粹靠酒香調和出濃郁滋味，各種食材吸飽了醬汁，入味鮮嫩。

黑豚肉餅蒸蟹鬆化 白飯小偷

至於無飯不歡的人，記者還有一私心推介——黑豚肉餅蒸蟹，此菜絕對是「白飯小偷」。蘇師傅表示，這道菜想呈現出家常菜的感覺，以簡單的食材蒸煮，盡量保持原汁原味。黑豚肉餅上，放有已斬件的10両新鮮肉蟹，一同蒸煮7至8分鐘，肉餅鬆化，且完全吸收了蟹的鮮味，加上自家調製的蒸魚醬油，用來拌飯吃，一絕。

若一家大小相聚，兩三道菜自然不夠喉，還可點堂焗蒜香明蝦。這是一道講究火候的菜式，新鮮蝦仁加上自家調味的蒜油，經過猛火焗熟，鮮嫩彈牙，底下還伴有大量蒜子，散發濃濃的蒜香。此外，金枝秘製牛肉則選用澳洲牛的三角肉部位，該部位處於牛後腿，油花較多。蘇師傅指，這個部位不需燜太長時間亦可做到鬆軟效果，配上雜菜汁和蘋果一同燜煮，也可使牛肉變得更軟更嫩，回味無窮。●

金枝玉葉

地址︰尖沙嘴K11 MUSEA 4樓401號舖

查詢︰6309 9588

註：另加一

文：陳真紀

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