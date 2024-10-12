鯉景灣歎快閃新派韓食 湊黑白大廚熱

椒香豬肉餃子是傳統韓式餃子變奏版，餡料以肉及椰菜為主，加入薑、昆布、乾葱、黑椒等調味，蒸好後淋上經調味的醬油。餃皮厚薄適中，緊緊裹着肉汁。（$128）（黃志東攝）

「慢煮牛肋骨配辣香葱蘋果泡菜」，牛肋骨用醬油、糖、胡椒等調味後，先用72℃慢煮14小時，再略炸至表面香脆。肉質腍滑又帶鮮味，最精彩是膏脂帶着即融口感，配辣香葱蘋果辛奇（韓式泡菜）同吃，平衡膩滯感。（$488）（黃志東攝）

【明報專訊】近期城中熱話，非韓國料理競賽真人show《黑白大廚：料理階級大戰》莫屬，頂級名廚「白湯匙」對決民間高手「黑湯匙」，最終由黑湯匙組、綽號「拿坡里美味黑手黨」的權聖晙奪冠。比賽中，無論做法菜、中菜，也加入韓國地道食材，讓韓食再掀熱潮。主打摩登日菜的Censu最近也挑戰新派韓國菜，以韓國醬料配合亞洲風味，做出與別不同的佐酒料理。

以西餐手法烹調日本食材成名的Censu，最近走出中環，於西灣河開設期間限定店GOLDEN GIP Prelude，主打帶韓國風味的新派亞洲料理。這次新挑戰，全因Censu創辦人兼主廚佐藤峻愛吃韓國菜，「這是我的comfort food，收工後消夜愛選擇韓食，一班人邊吃邊喝，齊齊分享美食，有如置身日本居酒屋中的暢快感；加上與限定店主廚Nigel Kim曾經在澳洲及香港合作，我們一拍即合，決定以韓國菜為基礎，加入日式咖喱、泰國金不換等亞洲元素，讓菜式添上新鮮感」，佐藤峻解釋。

醬油蟹變奏 啤酒生蝦鮮甜

韓國土生土長的Nigel，今年34歲，帶着暖男oppa感，曾於澳洲悉尼、新加坡等地工作，廚藝帶着異國情調。餐廳選址鯉景灣，主要是環境吸引，「環境清靜又有海景，加上居民友善，是一個溫馨的小社區，與中環店有着截然不同的感覺」，Nigel說。

新店餐牌貴精不貴多，約有20道菜。啤酒醉生蝦是Nigel的得意之作，靈感來自韓式醬油蟹，他每天到街市選購新鮮活蝦，去殼後浸入自調的啤酒汁中。啤酒汁混合紹興酒及啤酒，比例為6：4，以紹興酒的甜為主導，然後加入醬油、大醬、蒜頭、昆布等煮至酒精揮發，放入金不換、辣椒及蝦略浸醃即可。「這道菜食味比較複雜，帶酒香外，還有昆布的旨味、辣椒的辣勁及金不換的芬芳。」Nigel更體貼地將蝦頭分開再擺盤，方便進食。蝦肉鮮甜中帶着層次感，而金不換則具畫龍點睛之效。

漢堡炸春卷爆汁 炸雞添咖喱味

GG芝士漢堡脆卷單看名字，不難猜到是漢堡肉與炸春卷的混合體，「在澳洲學藝時，大廚曾做過芝士漢堡餃子，味道極有驚喜，借此想法，與我喜愛的春卷結合，發覺效果亦不錯」。Nigel用安格斯牛肉漢堡，拌入芝士、醃青瓜、番茄及芥末，用春卷皮包裹後油炸而成。熱辣辣時一口咬下，鮮甜肉汁即時湧出，淡淡的芥末辛香中和安格斯的膩口感，滋味無窮。

韓國料理怎少得炸雞？Nigel將嫩滑雞腿切成小件，浸入昆布水約3小時至入味，裹上混入糖、胡椒等的脆粉中，炸約5分鐘後，分別裹上韓式甜辣醬或咖喱，前者以韓式辣醬及豉油混合而成，後者靈感來自星洲及日式咖喱。炸雞做得相當完美，粉漿薄身又夠脆，雞肉炸得恰到好處，嫩滑又富肉汁，鮮香四溢。記者尤其愛咖喱味，入口微辛，冶味可口。

香脆豬手生菜包則是Nigel招牌菜，也是他最愛的菜式。豬手先用鹽水浸約6小時，放入韓式鹵水料中，以72℃慢煮15小時至軟腍入味，再油炸至脆身，最後去骨切片。先吃一口原味豬手，帶爽口感，外層煙韌不膩，豬肉香軟清爽；Nigel再建議蘸點ssamjang（包飯醬），並用生菜包着一併入口，生菜的脆口提升豬手鮮味，亦豐富口感層次。隨後吃一片自家製的醃漬蘿蔔，清新解膩，別有一番風味。

GOLDEN GIP Prelude

地址：西灣河鯉景灣太康街55號蘇豪東A期地下GA1至3號舖

查詢：5471 7858

註：期間限定店營業至11月尾；另加一

文：古月淇

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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