【明報專訊】香港諾富特東薈城酒店Essence自助餐廳,趁蟹季推出「蟹」逅海貝盛宴,客人除可品嘗新加坡黑胡椒炒美國珍寶蟹、蟹黃擔擔麵、蛇羹等限定美食,自助晚餐每人還可獲贈一隻價值$158的清蒸大閘蟹(圖)!若以電子支付結帳可享7折。

「蟹」逅海貝盛宴

日期:即日至12月2日

收費:自助午餐成人$360起,小童$260起;自助晚餐成人$500起,小童$380起

地址:東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂Essence

查詢:3602 8808

註:另原價加一;以電子支付結帳7折,Accor Plus / ALL Plus 會員6折

整理:陳麗斯

[趁「熱」食]