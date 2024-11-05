中環美食：意廚炮製家鄉味道 意大利飯啖啖紅酒果香

意大利飯--餐單的意大利飯用上多種地區特產食材，米飯在熬煮過程中吸收了阿希亞格芝士的鹹香及阿瑪羅尼紅酒馥郁的果香，味道不像一般意大利飯般滯膩。（餐廳提供）

【明報專訊】想尋找意大利人的家鄉味道？中環國際金融中心商場的Sabatini將在11月12日晚上推出威尼托（Veneto）地方菜6道菜餐單，可讓你品嘗到意大利人的家鄉美味。威尼托大區是意大利東北部的其中一個行政區，區內首府就是大家耳熟能詳的水鄉威尼斯（Venice）。不過，今次3名來自威尼托的行政總廚Claudio Favero、主廚Marco Antonio Li Voti及區域總監Diego Bozzolan聯手設計的餐單並非以海鮮為主，而是他們記憶中的鄉土滋味。以餐單上的其中一道意大利飯為例，主廚Marco用上威尼托大區維羅納（Verona）省出產的稻米，配上維琴察（Vicenza）省著名的阿希亞格芝士、富果香的濃縮意大利阿瑪羅尼紅酒熬煮而成，充分展現威尼托食材的多樣。

自家製粗意麵配鴨肉 掛汁美味

此外，香煎小龍蝦配白玉米糕及香蒜辣味番茄醬，以及自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉亦是以傳統威尼托烹飪手法來製作，其中燴鴨肉更是主廚Marco的獨家招牌菜，他說這道菜雖是威尼托每間家庭餐館都有提供的菜式，但其手工粗意大利麵特有的粗糙不平質感，能夠充分掛上以鴨肉、鴨皮及鴨胸熬煮而成的醬汁，只此一家。●

Sabatini意大利餐廳

價錢：每位$1480（另加一）

地址：中環金融街8號

國際金融中心商場4樓4008

查詢：2610 0080