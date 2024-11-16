大坑人氣小餐館進駐觀塘 鮮製手工意粉 「飲管」吸汁

脆炸芝士餡餅創作靈感來自瑞士經典芝士火鍋，炸得酥脆的餡餅裏釀入滿滿的Gruyère芝士，分切後半融的芝士一瀉而出。（$118）（馮凱鍵攝）

(A) 麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉--外形胖胖、具彈力的飲管意粉，中空管洞容易吸滿醬汁，配麵包蟹、黑胡椒、羊奶芝士，每口盡是豐郁奶香。（$188）。(B) 牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵--人氣之選，全蛋闊條麵從來都與濃味的肉醬最匹配，為了減輕肉膩感，廚師巧妙地用巴馬臣芝士泡沫增加味覺層次。（$178）。(C) 意大利辣肉腸波浪意粉--邊緣帶波浪紋的平寬意粉，用意大利辣肉腸煮製，還加了柑橘香氣，平衡風味。（$188）。(D) 吞拿魚醬小牛舌--小牛舌薄片經低溫慢煮，配自家製蛋黃醬、吞拿魚和鯷魚等混合的吞拿魚醬，肉嫩冶味。（$68）。（馮凱鍵攝 / juanmagarcia@iStockphoto）

【明報專訊】聽說很難預約的大坑手工意粉店Nocino，最近逆市在觀塘開分店，隱身在熱鬧的工廠商廈區裏開枝散葉，成了不少foodie之間談論的話題。

近年，小店崛起成了飲食新趨勢，大抵我們都厭倦了飲食集團的經營模式，抗拒流水作業劃一出品的味道。於是，我們開始探尋特色小餐館，像是一些背後有淵源的，尤其能夠透過食物吃出人的故事與氣質；去年尾才在大坑區開業的Nocino受到熱捧，不難想像恰恰因能滿足客人對用餐品質與氛圍的要求。

「We are a 'Swiss Italian Grotto' focusing on the Canton of Switzerland called 'Ticino'.」Nocino開宗明義說出他們是糅合瑞士跟意大利菜的休閒小餐館。要知道瑞士國土被多國包圍，連國家法定語言也有4種（法語、德語、意大利語和羅曼什語），所以菜式受外來影響極深。媽媽是瑞士人的Nocino店主兼主廚Matthew Ziemski，當初選了瑞士南部的意大利語區Ticino作為餐館故事的起點，正因為該地方滿載他的成長回憶。Ticino有一種名為grotto的餐飲場所，那裏結合了瑞士和意大利的文化元素，特別是在食物上。這些餐館通常會提供瑞士特色菜餚，像是芝士火鍋、意大利粉和pizza，而環境呢？是很有情調的石瓦屋，四周更環繞着一株株的葡萄藤蔓，是一種舒適又讓人放鬆的dining vibe。至於店名Nocino，則是一款當地產的利口酒，Matthew的叔叔會用渣釀白蘭地與合桃以傳統方法釀製。餐館裏幾乎每一項細節也能說出故事來。

Nocino創立於大坑這個人情味濃厚的小社區裏，策略上已先贏一着。不過要在香港市區裏找到如grotto的理想地，的確有所限制，所以Matthew可做的便是在狹小空間裏，以木材元素、古董家具和鏡子，營造明淨而溫暖的用餐氣氛，加上具一定水準的食物，不難理解為何會成為城中的預約困難店。

牛頰肉醬闊條麵 芝士泡沫點睛

至於分店選址觀塘，相信是想擺脫鄰里的親暱感覺，轉而吸納一班年輕有活力的上班族群。不過氛圍、餐單甚至價錢都沒有大改動，仍舊以手工意粉為賣點，配搭一些傳統瑞士美食，如芝士、醃肉和葡萄酒。

餐單上的意粉選擇，包括寬條麵、波浪意粉、飲管意粉、雞冠麵等，一律是Matthew在觀塘的自家工場內每天鮮製，保持高質水準。推介有牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵和麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉。前者是一款頗適合冬天品嘗的美食，因為寬條麵常配濃味燉肉，經過12小時慢煮的牛頰肉跟寬條麵一起煮，肉裏縱使帶有牛脂，但添加了酸酸甜甜的番茄，減膩之餘卻不失肉香，香濃冶味。巧思是意粉上碟後會加上巴馬臣芝士泡沫，讓你可以輕盈地嘗到芝士元素，畢竟瑞士也是以芝士自豪的國度，菜式裏怎能少了芝士呢？值得一提，寬條麵是店內唯一會加入雞蛋製作的手工意粉，喜歡濃濃蛋香的，必點！

至於麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉，用上bucatini這種源自羅馬、外形厚厚胖胖的中空圓身麵，坊間較少人做。Matthew用它來配大量蟹肉和pecorino羊奶芝士，最後加入黑胡椒調味，意粉柔韌彈牙並很好的沾附醬汁，creamy而且奶香豐郁，亦嘗出蟹肉的鮮美，芝士迷沒有理由錯過它。

計劃下月辦「日落酒會」

聽說，Matthew有意從12月開始在觀塘店舉辦「日落酒會」，除了有招牌葡萄酒選擇，更會引入多款生啤，好讓附近上班一族收工後，在餐館裏吃吃芝士飲杯酒，真正感受瑞士人追求work life balance的生活態度，叫人期待！

Nocino

地址：觀塘偉業街93號93WYS地舖

查詢：9172 2094（WhatsApp）

註：逢周六、日休息

文：寫懿

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]