WINE：蘇格蘭高地威士忌酒廠 入住玻璃屋 感受無人之境

畢生難忘--如果人生的夢想清單之一是去威士忌酒廠參觀，建議你把夢想升級，參觀酒廠同時入住高地威士忌酒廠Arbikie Distillery內的玻璃屋，感受無人之境，體驗絕對無價，畢生難忘。（作者提供）

【明報專訊】如果你是威士忌愛好者，遊覽蘇格蘭威士忌酒廠絕對是人生的夢想清單之一。之前介紹過蘇格蘭威士忌心臟地帶斯佩塞酒區（Speyside）的不同酒廠，今次和大家介紹位於高地（Highland）的可持續發展威士忌酒廠Arbikie Distillery。早前很榮幸獲得酒廠老闆邀請，入住旗下獨立透明玻璃屋，感受無人之境。

現在大家都着重環保、可持續發展，就連威士忌酒廠亦同樣出一分力。今次到訪的蘇格蘭高地的精品威士忌酒廠Arbikie Distillery是可持續發展威士忌酒廠之一，於2015年開始生產威士忌。酒廠於2023年榮獲Scottish Whisky Awards頒發的Excellence in Sustainability獎項，證明他們在可持續發展的努力。創辦人Stirling家族本是以農莊起家，他們決定在自己的農田種大麥、黑麥和其他穀物，然後將原本的牛棚倉庫改建成蒸餾廠，由收割大麥至蒸餾過程等，全部皆為農莊出品，原汁原味出產from field to bottle的精品田園威士忌。

原汁原味 from field to bottle

一般大廠的蘇格蘭單一麥芽威士忌的做法是在蘇格蘭各區購入大麥，並不像葡萄酒般追求產區terroir（氣候土壤）。Arbikie精品威士忌則希望帶給客人原汁原味的威士忌味道，在同一個terroir種大麥，以當地水源蒸餾威士忌，再在同一地方陳年，此舉亦有助減低碳排放。他們用的器材同樣盡量減碳，以保持可持續發展。廠主之一John在一片一望無際的草原和海景上介紹他們的土著牛，以及如何在不同terroir種植穀物，盡力保護大自然生態。他為我解釋農莊中的威士忌生產過程，並帶領參觀陳酒庫，最後在酒廠新建的遊客中心午膳，並在試酒室對着美景試酒，真的100%感受到from field to bottle的精品田園威士忌味道。

Arbikie成名的其中一個原因，它是蘇格蘭威士忌逾100年來首間推出單一黑麥威士忌的酒廠，並獲獎無數。試酒室對住一望無際的草原和海洋，感覺放空。第一款試的威士忌是Arbikie 1794 Highland Rye Single Grain Scotch Whisky-Cask Strength Edition 1，是酒廠新推出的單一黑麥Cask Strength系列的第一批限量版威士忌，只得966支，人手精選4個5年陳釀酒桶，沒有添加水便入瓶出廠，酒精度59.7%，絕對原汁原味。此酒香氣撲鼻，帶點點煙熏、茶葉、焦糖、生薑、焗橙和燉蛋布甸香氣，味道帶糖漬橙皮、糖漬香梨、橡木、茶葉、烤烘和香料等。另一款試的是Arbikie 1794 Highland Rye Single Grain Scotch Whisky-2020，這2020年份佳釀亦屬限量版，陳釀於美國橡木桶，香氣帶玉桂、甜香料、雲呢拿、烤烘等，具結構而帶焦糖、拖肥、烤烘、果仁、土壤氣息、甜香料、乾果和聖誕蛋糕等味道，對着大片農田感受這裏釀造的威士忌，感覺截然不同，就像與大自然融為一體。如果有興趣去參觀酒廠，可到品牌官網（https://arbikie.com）預約。

住玻璃屋 邊賞滿天星海邊嘗酒

Arbikie威士忌酒廠設遊客中心，參觀酒廠後除了可品嘗午餐、買紀念品和在試酒區試酒外，今年酒廠更增設了數間獨立玻璃屋連桑拿室，部分時段開放遊客預約。感謝John安排讓我入住玻璃屋一晚。人生第一次住玻璃屋，對住一望無際的田園和海景，方圓十里渺無人煙，在屋內望出去，景色很靚，感覺既平靜又減壓，洗滌心靈。當酒廠關門所有同事離開，感覺更是渺無人煙。但不要擔心沒有晚飯吃，酒廠為我電召了的士，載我們到附近的海邊餐廳The Old Boatyard海鮮餐廳晚餐，室內設計充滿航海特色，就像登上了一艘船。我點了本地生蠔和龍蝦作晚餐，非常鮮味。之後再請餐廳代我們叫車回玻璃屋。

晚上由於沒有街燈，天空的滿天星海相當震撼，這也是我人生看到最多星星的一晚，邊喝着威士忌邊感受大自然的美妙。玻璃屋旁還有私家桑拿室，同樣設有落地玻璃，讓你對着美妙大自然景焗桑拿，好爽！如果人生的夢想清單之一是到威士忌酒廠參觀，我提議你把這夢想升級，在參觀酒廠同時入住威士忌酒廠玻璃屋，遠離繁囂，靜靜地融合於大自然當中，體驗絕對無價。這也是我畢生難忘體驗之一。

同場加映 愛丁堡新派威士忌酒廠

從高地回到蘇格蘭首府愛丁堡，當然也有不同威士忌體驗可以參加，推介新派本土威士忌酒廠Holyrood Distillery試試與別不同的威士忌，以及參加蘇格蘭威士忌體驗館（The Scotch Whisky Experience）導賞團，觀賞近4000瓶特別版威士忌及試酒體驗。新派本土威士忌酒廠Holyrood Distillery位於愛丁堡舊城區，始於2019年。有別於傳統威士忌製作方式，Holyrood專注研發不同烤烘度的大麥（例如朱古力大麥、輕烤啡色大麥等）和以不同酵母發酵（例如葡萄酒、啤酒或清酒用的酵母等），帶出不同風味。最難忘是試了它在2023年首度推出的單一麥芽威士忌Arrival，入過西班牙雪莉桶、美國波本桶、冧酒桶等，味道帶乾果、拖肥、柑橘、生薑、蘋果及香料等香氣，容易入口。蘇格蘭威士忌體驗館（The Scotch Whisky Experience）導賞團則以沉浸式體驗，講解蘇格蘭威士忌如何煉成，藏酒室內藏有最舊年份為1897年的近4000瓶特別版威士忌，當然也別錯過在手信店購買心儀威士忌和紀念品的機會！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席，香港酒評人協會公關董事。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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