同場加映：觀塘碼頭名店回歸 必食黑豉油撈麵

【明報專訊】今年駿業熟食市場1樓有多間新店開幕，帶來一番新景象，最令大家驚喜的應該是剛於本月中開始試業的「拿督星加坡大排檔」。沒錯，它的前身，正是2022年隨觀塘碼頭熟食市場清拆而結業的拿督星馬大飯店。為何相隔2年多重回觀塘區？「因為有好多（觀塘）客都認識我們，問我們幾時再開。」負責人陳太表示舊店結業後不斷尋找新舖位，奈何租金太貴，月租動輒10萬至20多萬元，實在難以負擔，後來機緣巧合找到駿業熟食市場，租金較便宜，壓力沒那麼大，「在這裏再開店，可以做回以前的客」。

「拿督」回歸觀塘區，人氣依然未減，試業首周每天中午均爆場及大排長龍，人氣旺盛。由於店舖仍在試業階段，暫時只供應昔日部分經典美食，包括娘惹叻沙、黑豉油乾撈麵、胡椒湯麵及海南雞飯。不少熟客追問何時供應肉骨茶，陳太表示現時仍在熟習新廚房運作及流程，如「無乜甩漏就會出番」。

記者早前自費試食，味道依舊。若你是首次嘗試的，推介黑豉油乾撈麵。深啡色的麵條掛滿濃稠的黑豉油，鮮而不鹹，帶點煙熏香。食肉獸可搭配燒香茅雞扒、香茅豬扒或燒豬頸肉；喜歡香辣濃味則可配咖喱牛筋腩或咖喱豬軟骨。

此外，熟食市場1樓內還有其他驚喜新店，喜歡日菜的話，可試試日式家庭風味的餐廳「一萬家」（47號舖），主打串燒及鍋物。「米倉」（29號舖）則主打中式便當，午市的秘製沙茶撈麵香辣冶味，值得一試。懷舊風咖啡店「浮然」（44號舖）最吸引觀塘OL的眼球，冬蔭功忌廉虎蝦意粉賣相雖略為粗糙，但味道帶有泰式香料風味，微酸辣又開胃。

「拿督星加坡大排檔 」

地址：觀塘駿業街67號駿業熟食市場1樓54號舖等

查詢：9777 7722

[趁「熱」食]