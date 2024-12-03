韓食套餐「一板」上桌 配菜大堆頭

韓式豬脊骨湯，黏在脊骨上的豬骨很易分離又不嚡口，加上放進很多梅菜來熬煮，湯汁除有豬骨及豬肉味道，還有淡淡菜香。（$350）（黃志東攝）

【明報專訊】講到抵食韓國餐廳，怎少得尖沙嘴柯士甸道的SONAMU？餐廳的入門二人套餐（$420）已包1湯、2主菜，以及12款韓式配菜，這裏的特別之處是客人點餐後，店員先將一塊與餐枱差不多大小的木板放在手推餐車上，備妥所有食物後，一次過推至客人餐枱旁上菜，餐廳負責人鄭盛璡笑說這種上菜方式早在韓國使用，但在香港可能只此一家，「香港舖租貴，很少餐廳能預留通道推送餐車」。 正因選址較偏僻，租金亦因而較便宜，才能打造一個較寬敞舒適的空間，讓客人吃得自在。不過，已在港經營飲食業10多年的他強調這種上菜方式非噱頭，「因為我們一開始的構思是想讓客人多嘗不同配菜，例如現時所有套餐都包含12款配菜，如要店員分幾次拿，會很累，肯定請不到人」。

蟹膏拌飯 啖啖鮮味

食物方面，他說餐廳的韓國廚師已有三四十年在韓國餐廳工作的經驗，他特別推薦用韓國直送過來醃製的醬油蟹（$400/2隻），記者試吃後迅即愛上。鄭盛璡說醃好的醬油蟹不會存放多於2天，因此醬油味道不會太濃或過鹹，而且蟹肉亦沒有霉，依然保持鮮、甜、滑的口感，挑出蟹膏拌米飯同吃，更能嚼出它的鮮味。推介較抵食的方法：點套餐時，額外加付$200及「犧牲」一道價值$150的菜式如烤鯖魚等，便可換來兩隻醬油蟹。

至於其他食物如燉牛肋骨、韓式豬脊骨湯，味道適中，肉味突出，加上熬煮得宜，骨肉分離又不黐牙，鄭盛璡說因為餐廳的肉類菜式大多要長時間醃製及熬煮多個小時，因此認為沒特別需要使用韓牛或韓豬，他說：「如要用韓國牛肉或豬肉，又要有這個分量，就不會是這個價錢了。」順帶一提，餐廳並無加一服務費，更覺抵食。●

SONAMU

地址：尖沙嘴柯士甸道152號 好兆年行2期LG樓

查詢：6692 1233

文：周群雄