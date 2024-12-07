「聖誕老人村」食大餐 早鳥9折

【明報專訊】灣仔會展中心自助餐餐廳「薈景」，一直憑穩定食物質素及維港景色吸引客人。臨近聖誕，餐廳亦換上新裝，室內佈置成恍如聖誕老人村裏的郵局般，充滿節日氣氛，吸引客人打卡留念！有靚景，亦有美食，由12月20日起推出Dear Santa佳節自助餐，聖誕燒火雞、燒蜜餞火腿、鐵板煎龍蝦及烤瑞士熱融芝士等節慶限定美食於指定日子登場；還有「聖誕郵箱」及聖誕泡芙塔等打卡甜品，讓大家沉醉於佳節氣氛之中！另外，加拿大波士頓龍蝦及麵包蟹等環球冰鎮海鮮，海鮮控當然不能錯過。12月15日或之前預訂12月24及25日自助餐午餐（成人$728起）及晚餐（成人$968起）可享9折早鳥優惠，其他優惠可瀏覽官網。

薈景Dear Santa佳節自助餐

日期：12月20日至2025年1月1日

價錢：自助午餐成人$398起，小童$268起；自助晚餐成人$798起，小童$498起（包無限飲用精選紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水）

優惠：12月15日或之前預訂12月24及25日自助餐午餐（成人$728起）及晚餐（成人$968起）可享9折早鳥優惠等

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

網址：restaurants.hkcec.com/zh/congressplus

註：另加一

整理：陳麗斯

[趁「熱」食]