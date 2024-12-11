F&B：星級主廚廿手聯乘 巴黎獻技 以花入饌 配搭夢幻香檳

獨特辛辣感--Krug Rosé 28ème Édition的酒液來自6個不同年份，合共32種葡萄酒混合而成。香檳特別加入了10%來自Aÿ和Mareuil-sur-Aÿ產區的傳統浸漬黑比諾葡萄酒，為酒液增添獨特辛辣感、色彩和結構。（品牌提供）

陳釀7年--Krug Grande Cuvée 162ème Édition選用來自11個不同年份、合共163種葡萄酒混合而成，最年輕酒液釀製於2006年，最久遠的可追溯到1990年。這個版本的Krug由44%黑比諾、35%霞多麗和21%莫尼耶組成，在酒窖中陳釀7年。（品牌提供）

珍藏酒液--第1間展示房的兩邊牆櫃上放了400支酒液，代表品牌謹慎地儲存產自區內不同土地和年份的珍藏酒液，留待日後調配香檳的傳統做法。（品牌提供）

【明報專訊】近年餐飲界吹起多手聯乘餐單熱潮，讓客人有機會同時品嘗來自不同餐廳主廚的手藝。法國香檳品牌Krug早前在巴黎開設期間限定Inside Krug's Kitchen就更誇張，為了慶祝品牌的「單一成分（Single Ingredient）」活動踏入10周年，品牌一次過邀請了全球10位米芝蓮3星級主廚到場獻技，各自以「單一成分」創作新菜式，如此豪華夢幻的星級陣容，記者早前有機會到場一試！

10周年的單一成分活動（見另稿）以「花卉」作為主題，品牌邀請全球各地的Krug名廚大使，一同從美酒配對佳餚的角度出發，創作出兼具顏值與美味、並能通過Krug Grande Cuvée和Krug Rosé相互昇華味道的配對菜式。Krug現任總釀酒師Julie Cavil解釋，品牌由創辦人Joseph Krug開始釀酒至今，Grande Cuvée系列混合的酒液比例從來沒有一條固定數學方程式，一切都依賴釀酒師與團隊的品鑑與工藝。以Julie為例，她每年都要品嘗4000款酒，每款酒液均由產區內不同土壤、年份出產的多種葡萄品種釀造而成，要調配出品質均衡的Grande Cuvée，釀酒師必須對酒窖內每款酒液有透徹理解，這就跟廚師烹調美食一樣，必須熟悉各種原材料並妥善運用，單一成分活動便是在這基礎上催生出來。

新奇烹調方法 帶來驚喜

今次在巴黎Gare des Invalides開設的期間限定Inside Krug's Kitchen，邀請10位米芝蓮3星餐廳主廚聯手創作一份包含10道菜式的夢幻香檳配對餐單，當中包括來自東京Kanda的Hiroyuki Kanda、巴黎Le Gabriel的Jérôme Banctel、倫敦The Connaught的Hélène Darroze，以及香港四季酒店法國餐廳Caprice的主廚Guillaume Galliot等。一般來說，花大多用作擺盤，不過，Julie說在收到主廚們設計的食譜後卻感到很有驚喜，因為不少主廚都想出很多新奇的方法如曬乾、熬汁，又或將花朵製成調味鹽。選用的花朵亦令人眼花撩亂，例如帶有碘味的琉璃苣、入口微苦的蒲公英、帶有檸檬風味的接骨木花和金蓮花，如同萬花筒般精彩多樣，提升舌尖上的美味。

枝豆、魚子醬 變出「菊花」

記者早前有機會飛到巴黎親身體驗這個廿手聯乘餐單，不過，在進入Inside Krug's Kitchen前，品牌第6代繼承人兼酒莊總監Olivier Krug先引領大家經過兩間佈置成酒窖和食物實驗室的展示房，讓大家了解品牌在釀酒方面的工藝和堅持。通過這兩間展示房後，我們被引領至用餐室，開始逐一品嘗10位3星主廚創作的菜式。用餐室的餐桌被排列成U字形，正中央部分是個開放式廚房。菜式被端上來之前，入場人士可輪流欣賞到10位主廚的手藝，並在進食時與主廚對話，了解菜式的創作概念和烹調方式。令人印象深刻的包括Hiroyuki Kanda以蛋為單一成分的日式茶碗蒸，底層是滑嫩的蒸蛋，上面則以枝豆當成花瓣，團團圍着作為花蕊的魚子醬，驟眼看有如一朵立體菊花，在運用蛋同時貼合今年的「花卉」主題。

玫瑰水慢煮蟹肉

香港代表Guillaume Galliot選擇的雖然是魚，但他說由於自己已參與了多次單一成分活動，所以他又將其他單一成分如花、薯仔、菇類作為伴碟和打成醬汁，為這道蒸鯔魚增添更多色彩和香氣。不得不提的還有Hélène Darroze以花為食材創作的釀蟹蓋，她說這款菜式變奏自西班牙傳統美食Txangurro，首先以玫瑰水慢煮蟹肉，並以葡萄柚和玫瑰打成泡沫，最後以玫瑰花瓣裝飾，炮製出一道猶如藝術品的創意美食。

雖然期間限定Inside Krug's Kitchen已完結，但Krug的單一成分活動仍在全球各地延續，例如早前品牌便與香港12間餐廳合作，推出以花入饌並配對Krug Grande Cuvée和Krug Rosé的菜式。想知道活動的下一站在哪裏舉行，可到官網（bit.ly/3NZkNlS）查閱。●

「單一成分」活動

時間回溯至2014年，法國香檳品牌Krug首次舉辦「單一成分」（Single Ingredient）活動，以回應品牌創辦人Joseph Krug追求釀製極致香檳的理念。每年Krug都會邀請世界各地的廚師詮釋食譜中的年度單一成分，以搭配Krug Grande Cuvée和Krug Rosé一起享用。這10年間，Krug分別選用了薯仔、番茄、洋葱、菇類、魚、蛋、辣椒、米、檸檬和今年的花卉，雖然看似毫無章法，但實情是背後有些挑選的基本原則，Julie說這些食材必須要容易獲得，而且一年四季也會出產，以符合創辦人能夠不受氣候變化或年份影響、隨時能釀造出最優質香檳的初心。●

香檳以版本區分

由於Krug的陳年香檳沒有固定方程式，亦不會規限於使用指定年份收成的葡萄，因此品牌的香檳會以版本作為區分；而自2017年開始，品牌又推出Krug ID，只要在官網輸入這組ID，網站便會顯示關於此版本香檳的資訊，包括封瓶年月、最古老和最年輕的基酒年份、葡萄品種比例等，讓粉絲能夠對手上香檳有更深入了解。●

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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