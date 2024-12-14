editor's pick：老牌英式餐廳 威靈頓牛柳賀佳節

餐廳推出3道菜節日套餐，首選主菜是經典菜式威靈頓牛柳（中），外酥脆肉柔軟；搭配香滑的鴨肝凍（前）及幼滑的椰菜花栗子湯（後）。（黃志東攝）

【明報專訊】今年初，中環老牌英式餐廳Jimmy's Kitchen復業，喜歡懷舊味道的老顧客，可以再嘗他們的聖誕節日套餐。餐廳行政總廚Russell Doctrove表示，他們集合了客人的意見，重新整合新舊聖誕菜式，成為現時的節日套餐。

Jimmy's Kitchen聖誕菜式，威靈頓牛柳當然不會缺席。Russell指牛柳經鹽和胡椒簡單醃製後，煎至表面金黃，靜置放涼。在牛柳表面塗上法式芥末醬（dijon mustard），再鋪滿黑松露蘑菇碎，接着先後用薄脆批皮（filo pastry）與酥皮（puff pastry）包裹，烘焗約30至40分鐘。「Filo pastry吸收蘑菇在烘焗時流出的水分，不會弄濕酥皮，保持酥脆。」牛柳肉味濃郁，而墊底的薯蓉亦相當美味，事關Russell使用味道濃郁的Agria薯仔，並拌勻濃忌廉（heavy cream）等材料製成，特別香滑。

另一道主菜是香烤火雞胸肉，將美國火雞胸肉與蔬菜醃製過夜，再以低溫烘烤至熟透，最後轉至高溫烤至皮脆，做到皮香肉不柴的效果。火雞胸肉還搭配了經典英式聖誕美食如：鴨油烤薯仔、煙肉包香腸（pigs in blanket），以及迷你鼠尾草洋葱混合餡料（sage and onion stuffing）等，儀式感十足。

甜點可選焦糖無花果布丁或百果餡餅（roly-poly）配英式蛋奶凍。Roly-poly麵包卷是Russell童年回憶，「roly-poly是非常經典的英式甜品，一般使用士多啤梨醬，（聖誕版）我決定用mincemeat（百果餡料，即mince pie所用的餡料）」，再與麵糰捲成卷狀，經蒸煮及烘焗，麵糰柔軟、餡料口感豐富。●

Jimmy's Kitchen：節日套餐

供應日期：晚餐12月24、25日

午餐12月25、26日

價錢：3道菜每位$688起；4道菜每位$738起；另加一

地址：中環畢打街12號畢打行閣樓

網址：book.bistrochat.com/jimmys-kitchen