京都女餅師糕點美學 甜蜜「紅絲絨」迎2025年

祖籍京都的松原明日香，曾擔任米芝蓮2星餐廳La Cime的甜點主廚，後來更創立個人蛋糕品牌。她結合西點的奢華和日式的簡約，將東西方的美味完美融合。（黃志東攝）

阿瑪菲海風--用上來自西西里的檸檬，酸爽清新。外表簡單的檸檬撻，內藏4種層次口感：最外面奶香撲鼻的北海道忌廉，中間有多酸少甜的自家製檸檬奶油醬，還有香香軟軟的清蛋糕及酥脆牛油撻底，一啖入口，集齊甜、酸、脆、軟多重口味質感，味道平衡得極好，吃得出餅師的用心。（$330/5吋）（黃志東攝）

(A) 極致巴諾菲--香蕉和海鹽焦糖本身味道就很搭，濃重的香甜下，伴以輕巧細膩的北海道忌廉和酥脆撻底，最驚喜是切開時帶點流心，美味一瀉而下。（$360/5吋）。(B) 紅絲絨誘惑--全店最貴的蛋糕，只因工夫多，切開見到層層分明，綿密的海綿蛋糕與車厘子啫喱，是一甜一酸、一軟一彈的配搭。中間配以輕柔香軟的鮮忌廉，不覺甜膩。火火紅紅的賣相，最好用來開派對迎2025年。（$880/6吋）。(C) 85%濃情黑巧撻--既香且滑的法國Valrhona朱古力做主角，甜度控制得極好，完全突顯出黑朱古力獨有的沉厚、苦澀；加上牛油味香濃的脆香撻底，朱古力迷絕不能錯過。（$320/5吋）（黃志東攝/Foodraw、Mykola Syvak@iStockphoto）

【明報專訊】時值年尾，大大小小的派對接踵而來，一個賣相優雅、不甜不膩的蛋糕甜點，能夠將儀式感注滿。來自京都的人氣餅師松原明日香，最新推出約10款重新設計的甜品，當中包括秋冬限定的栗子撻、岡山晴王蛋糕等，非常吸引，讓大家用最甜蜜的方式迎接2025年。

愛吃甜食的，可能幾年前已聽過松原明日香的名字。她擁有10多年甜品製作經驗，畢業於大阪的辻調理師專門學校（.tsuji），先後在大阪、京都、巴黎接受正宗法式甜品訓練，之後於大阪2星米芝蓮法國餐廳La Cime擔任甜品主廚，在傳統法國甜品的基礎上，加入簡約的日式美學，將甜品變成藝術品，而且味道更趨溫柔細膩。幾年前在香港建立個人品牌，其名字開始受港人認識。

清新日本食材 減法式甜品厚膩

9月份，松原加入意日餐廳La Piccolo Citrino，花上3個月時間，重新調配多款甜品的比例，比如加入北海道忌廉，轉用日本產低筋麵粉，多用福岡甜王士多啤梨、岡山青提等時令水果等，希望以清新的日本食材改變傳統法式甜品的厚重甜膩。

檸檬撻酸甜互配 富牛油香

新推出的約10款蛋糕果撻，例如最應節的「紅絲絨誘惑」等，賣相雖然和從前相若，但味道更加輕柔。檸檬撻「阿瑪菲海風」以新鮮意大利西西里檸檬來熬製自家檸檬奶油醬，濃厚醒胃，配合雲朵般的北海道忌廉和軟綿綿的清蛋糕，酸甜互配，平衡美妙；加上鬆脆的撻底，牛油香爆燈，吃罷一件，完全不覺飽滯，感覺到整個撻乃經過餅師的精密計算製作，令人驚豔。300多元的價錢已足夠三五知己分享，網上預訂滿$2000更可享港九免費送貨。

La Piccolo Citrino

預訂網址：www.citrino.hk/la-piccolo

取餅地址：中環安蘭街18號2樓Citrino

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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