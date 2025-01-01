WINE：香檳 紅酒 威士忌 蜜釀酒 開一瓶好酒與親友慶新年

【明報專訊】新年快樂！今年新曆新年（2025年）跟農曆新年（蛇年）同在一月，跟家人朋友的團聚活動特別密集，正好開瓶特別的酒慶祝一下，作個好開始！今期為大家介紹不同酒類，包括香檳、紅酒、威士忌和蜜釀酒等，希望給你一點提議，與至愛親朋開心分享一下，同賀新禧。

歎Krug「香檳王」 優雅過年

開香檳「卜」一聲很有儀式感，對我來說是每逢過新年或重要節日的指定動作。跟至愛親朋開一瓶「香檳王」賀新年，意頭夠好，大家一定不會拒絕。推介有「香檳王」之稱的著名法國香檳莊Krug的Grande Cuvée 172ème Édition ，主要以2016年為基酒，混釀了146款不同的基酒，包括11個不同年份，當中最舊年份可追溯至1998年。Krug香檳以其花香、果香和複雜度見稱，這172ème Édition 香氣四溢，極具結構，帶白花、乾花、蜜糖、牛油麵包、白桃、柑橘、糖漬檸檬、蘋果乾、礦物和香料等味道，餘韻悠長。開一瓶「香檳王」賀新年，優雅而具層次，希望新一年發展更具層次、更多收穫！（各大酒行有售，約$1980）

著名法國香檳莊Pol Roger莊主推介

早前在香港跟另一著名法國香檳莊Pol Roger的第5代莊主Hubert de Billy會面，一起試了旗下6款香檳。Pol Roger香檳是已故英國首相邱吉爾的最愛香檳，因此其高級系列亦以邱吉爾命名致敬。為慶祝品牌175周年，香檳莊莊主Hubert推介限量版 Pol Roger Vinotheque Brut Vintage 2002年，陳釀約10年之後，便除渣入瓶放在酒窖，直到2024年才出廠。此香檳香氣四溢，層次複雜，帶淡金黃色，帶烤烘、蜜糖、烤果仁、熟白桃、菠蘿乾、熟蘋果、香料、雲呢拿、牛油麵包、亞熱帶水果、糖漬檸檬皮和礦物等味道，氣泡綿滑，酸度高，餘韻極悠長，以這特別版香檳與至愛開年別具特色。（Altaya Wines有售，約$1600）

國宴級中國西鴿紅酒賀蛇年

近年中國葡萄酒出品愈來愈進步，多了很多精品酒莊，亦在國際葡萄酒舞台嶄露頭角，寧夏是其中一個出名的酒區。不如開一瓶中國葡萄酒賀蛇年慶祝，並與喜愛葡萄酒的親朋好友一起品評中國佳釀，新年開個話題互相交流。之前國家主席習近平亦選了中國葡萄酒為國宴酒招待法國總統馬克龍，中選的正是寧夏的西鴿酒莊葡萄酒。早前跟西鴿酒莊莊主張言志見面，試了旗下6款葡萄酒，其中一款是賀新年的西鴿2025蛇年生肖紀念款紅葡萄酒，以Cabernet Sauvignon 74%和Cabernet Gernischt 26%葡萄混釀，具結構，帶黑莓、黑布冧、烤烘、香料、土壤氣息和甘草等味，單寧順滑，餘韻適中有張力。（Northeast Wines & Spirits Ltd. 有售，約$600）

一嘗拉菲中國版佳釀

葡萄酒愛好者不會不認識著名法國波爾多一級酒莊Château Lafite Rothschild，其家族Domaines Barons de Rothschild Lafite亦於2009年開始在山東酒區發展中國葡萄酒版圖，建立「瓏岱酒莊」並於2017年推出第一個年份葡萄酒。早前在酒莊試酒會試了幾個不同年份的瓏岱葡萄酒，其中2021年是很好年份，瓏岱2021年葡萄酒以Cabernet Sauvignon 50%、Marselan 31%和Cabernet Franc 19%葡萄混釀，呈深紫色，優雅而香氣四溢，帶紫花、黑莓、紅莓、橄欖、橡木和香料等味道，具層次而單寧豐厚，悠韻悠長。喜歡波爾多拉菲的親友，不妨試一瓶其家族開發的中國版佳釀。（Omtis Fine Wines有售，約$3400）

200周年限定版威士忌豪過新年

蘇格蘭著名單一麥芽威士忌品牌The Macallan為慶祝200周年推出了全新TIME : SPACE Mastery威士忌，屬無年份威士忌，酒液選自14款酒桶，每款均為威士忌層次增添獨特口感，當中包括歐洲橡木雪莉桶、美國橡木雪莉桶、美國橡木波本桶，以及最優質的再填雪梨橡木桶等。酒瓶設計相當獨特，以環形瓶身盛載威士忌；禮盒全人手製作，展示 200根紅色尖刺，代表 The Macallan 200年歷史，以及大自然作為堅定守護者的重要角色。試了這款香氣優雅的限量版威士忌，帶烤烘、乾果、糖漬橙皮、香料、蜜餞、焦糖、可可豆、薑餅和無花果等味道，餘韻適中。（The Macallan House有售，約$11,000）

日本威士忌 Nikka揭開2025年序幕

由「日本威士忌之父」竹鶴政孝建立的日本威士忌品牌NIKKA為慶祝90周年，特別推出限量紀念版The Nikka Nine Decades調和威士忌，混合9個不同年代和來自旗下6間酒廠的威士忌，最舊年份是余市1945年原酒。全球限量4000支，海外市場只有2000支。有幸試了這威士忌，香氣四溢，味道帶烤烘、提子乾、烤果仁、香料、乾茶葉、微煙熏、舊橡木、炭燒、乾梅及焦糖等味道，餘韻極悠長。（Metabev Hong Kong有售，約$22,500）

香港品牌Melluna蜜釀酒 新年更甜蜜

開年不如支持本土製作，揀一支100%香港蜂蜜釀製、連酒瓶也在本地製作的蜜釀酒？Melluna蜜釀酒以香港鴨腳木蜜（冬蜜）發酵釀造，充滿蜜糖香氣而餘韻帶甘澀味，適宜雪凍飲，酒精度10%，比一般甜酒清甜而餘韻帶回甘，不太喜歡飲酒的朋友都會喜歡。我參觀過他們的基地 Beetales，估不到原來工廈都可以養蜂，他們作為社企希望透過保育、教育和職業規劃，為香港蜜蜂保育作出貢獻。這麼甜美又幫到本地蜜蜂的酒，跟友人慶祝新年，絕對是一個好選擇！祝大家新年快樂！身體健康！（Bee's Brew有售，約$390）●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席，香港酒評人協會公關董事。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com●

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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