【明報專訊】Bacha Coffee為咖啡愛好者帶來多款節日精緻禮盒，匯集咖啡與美食，昇華品嘗咖啡體驗，包括由6款獨特咖啡與糖棒組成的「咖啡山徑品鑑禮盒」（$871）；或是結合埃塞俄比亞珍貴的西達摩山咖啡和風味絕佳的焦糖晨曦咖啡，配以扎庫洛蜂蜜和綜合可可咖啡豆的「雙子山品鑑禮盒」（$839，圖）等。咖啡其中一個誘人的地方是其香味，品牌也跨界推出「摩洛哥之花香薰蠟燭」（$400/140克），以清新柑橘和碎可可香味，帶出活潑的節慶氣氛。●

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