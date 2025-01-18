人氣開心果年糕 吃過蛇年笑呵呵

開心果味升級--Bro's Cuisine今年第3年推出開心果年糕，選用味道香濃的伊朗開心果仁，含有澄麵增添了彈性，不太黏牙，淋上附送的開心果醬，將開心果味升級！（$188，600克）（黃志東攝）

【明報專訊】這兩年，開心果可說雄霸飲食界，加入開心果的食品種類繁多，雪糕、意粉、湯圓、糯米糍、角仔等，多不勝數。年近歲晚，連賀年糕品亦見其身影，酒店餐廳、開心果專門店齊齊加推開心果年糕，趕上潮流之餘，亦有祝福含意——食過開心果，蛇年笑呵呵！祝大家蛇年開開心心，攞足滿分！

談起開心果年糕，相信不少「果迷」第一時間會想起開心果食品專門店Bro's Cuisine。今年是品牌推出手工開心果年糕的第3年，品牌負責人Rocky表示，開心果年糕銷量較去年增長50%，可見它「味」力有多強大！

伊朗開心果芳香 塗開心果醬滋味升級

這款年糕主要用上伊朗開心果仁，Rocky分享伊朗開心果仁的油分偏高，研磨出來的開心果漿亦特別幼滑，比美國開心果仁多一陣芳香。「今年材料分量再微調，例如加強忌廉這部分。」他選用法國鮮忌廉（whipping cream），乳脂含量達35.1%，使做出來的年糕更為香滑。他還特地選用冰糖，貪其清甜不會蓋過開心果的香味。

Rocky將伊朗開心果仁製作成開心果醬，再與糯米粉、忌廉、澄麵粉等材料拌勻蒸成糕，冷卻後以真空包裝。打開包裝，隨即飄來開心果香。食法方面，Rocky較喜歡香煎，「做到外脆內軟」。他教路先將糕切成約1厘米厚，以文火慢煎至兩面金黃即成。記者試煎後，發現開心果年糕要煎至不黏底，需要比其他年糕更有耐心和更長時間。煎好後，糕件表面微脆，內裏煙韌，不黏牙，甜度適中，並帶開心果香。「今年最特別的是，年糕會附送一份自家磨的開心果醬，香很多。」煎糕後，Rocky建議在糕面塗上伊朗開心果醬，味道瞬間大提升，定能滿足開心果迷！

綠白雙色 開心果椰汁拍住上

另一邊廂，酒店中菜餐廳亦加入開心果熱潮！2024年在港島香格里拉開業的福建菜餐廳茗悅，創作了多款賀年糕點，迎接其首個農曆新年。主廚林陽（Jack）分享從2024年9月開始構思糕點，希望在傳統糕點注入潮流元素，讓它變得更年輕，吸引更多新一代嘗試。

Jack表示，要突出開心果味道，他先將美國開心果仁烘香，再攪拌成漿，然後與糯米粉、澄麵粉、泰國椰汁等材料拌勻，製成淺綠色的開心果糊。這款年糕最與眾不同的地方在於呈現出綠白雙色，表面又灑滿烘香的開心果碎，賣相特別漂亮。年糕下層是白色椰汁味，上層是綠色開心果味，比例約為3比7。廚師先把椰汁年糕蒸至定形，再把開心果糊加入蒸煮。大家可把糕切成每件約1至2厘米厚，以大火蒸10分鐘至軟後品嘗。Jack又建議，「煎熱後開心果的味道更香」，先燒熱油鑊，以中火煎至兩面金黃，表面微脆，內部軟而爽口，「但不要加蛋煎，因蛋味會蓋過開心果味」。記者趁熱品嘗，先嘗到淡淡開心果味，隨即感受到香濃的椰汁香。

茗悅還推出抹茶紅豆年糕，使用日本抹茶搭配紅豆，抹茶味香濃而回甘，紅豆則糯而不粉，蒸熱後風味十足，值得一試。如果一次過購買了這兩款甜糕，建議先嘗相對清雅的開心果年糕，再嘗味道較濃郁的抹茶紅豆年糕。

而位於九龍香格里拉酒店的中菜餐廳香宮，今年亦有新創作的開心果年糕。廚師團隊將馬來西亞開心果仁與糯米粉、澄麵粉等材料結合製作。每盒開心果年糕重達1.16公斤，送禮非常得體。不論香煎或蒸熱，皆能嘗出清淡的開心果香。此外，還有另一款新口味——玫瑰燕窩海藻糖椰汁年糕，糕內藏有絲絲燕窩，更顯貴氣。

Bro's Cuisine：開心果年糕

訂購日期：即日至1月23日

自取日期：即日至1月26日

自取地點：觀塘成業街19至21號成業工業大廈2樓13室

WhatsApp訂購：5703 4413

IG：bros_cuisine

茗悅：賀年糕點

訂購日期：即日至1月28日

自取日期：1月20至28日

自取地點：金鐘法院道太古廣場港島香格里拉5樓節日櫃枱

查詢：2820 8551

香宮：賀年糕點

售賣日期：即日至1月26日

售賣地點：尖東麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂節日專櫃

查詢：2733 8836

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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