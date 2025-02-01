啟德做「孤獨的美食家」 直火燒肉一人之境

特色風味--左：以山葵燒汁醃牛小排，燒起來特別刺激。（50克，單點$58起）。右：以花椒孜然來醃牛肉，帶點串燒羊肉風味，牛頸脊有輕微嚼勁，非常過癮。（50克，單點$48起）（鄧宗弘攝）

不受打擾--牛角J其中一個賣點為「1人燒肉」，全場特設32個單人「面壁」座位，最適合吃飯時不想受打擾，只想靜靜享受美食的客人。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】隨着啟德體育園開展各項場館測試，園區附近的啟德零售館1、2及雙子匯均有不少新食肆陸續進駐，包括日式燒肉、日韓洋式餐廳、shabu shabu等。其中在香港擁有多間分店的日本燒肉店「牛角」，更開設全新年輕副線「牛角J」，特設多個1人座位，給一眾「孤獨的美食家」放開懷抱，享受「1人前」燒肉。

啟德體育園區周圍新餐廳眾多，其中位於啟德零售館2的「牛角J」，是牛角品牌的最新副線，名字中的「J」代表Junior、Japan、Juicy及Joy，除了提供多款套餐，啟德新店更特別關顧「獨食」客人，特設32個1人燒肉座位，客人可「面壁」享受一人之境，免卻與其他客人相對無言的尷尬。

牛肉2至4毫米厚 直火燒鎖肉汁

肉品方面，據株式會社的公關及市務經理蘇嘉豪（So）表示，餐廳主要使用貨源與品質較穩定的美國牛肉、日本或泰國雞肉、荷蘭豬肉。當中以牛肉部位最豐富，除常見的牛五花、牛小排、牛舌、牛板腱外，亦有牛頸脊、封門柳等，選擇頗多。若想品嘗高級一點的肉品，可選擇「黑松露月見日本黑毛和牛燒」，當中選用了日本黑毛和牛肩胛脊肉，配搭壽喜燒吃法，嫩滑和牛沾滿香甜的壽喜燒汁和蛋漿，一流！餐廳亦提供較罕見的雞爽肉（雞頸肉），入口爽嫩，值得一試。

So表示，牛肉厚度經過餐廳團隊精心設計，廚師會切成2至4毫米厚。如果牛肉切得太薄，燒時不但難以鎖住肉汁，還更易黏網；太厚則較難掌握火候，很容易過熟令肉質粗糙。他又特別提到餐廳採用直火燒肉，即肉類直接放在明火上燒烤，相比以發熱線傳熱的電磁爐，直火更能鎖住肉汁。至於醃肉的醃醬，除有牛角傳統主打的塩醬（鹽醬）、秘製燒肉汁與味噌醬外，亦推出5款燒肉汁的變奏版本：山葵燒汁、黑白胡椒燒汁、威士忌燒汁、韓風辛辣與花椒孜然，合共8款醃醬，當然若你喜愛「原汁原味」，亦有「走醬」的選擇。餐枱上亦設6款蘸醬，包括魔法塩醬、牛角燒肉汁、秘製燒肉醬、韓風辛辣醬、山葵燒汁、味噌醬，大家可隨喜好添加。

開業優惠 塩醬牛五花定食$48起

新店走親民價路線，即日至2月28日更推出開業優惠，其中「魔法塩醬牛五花」定食每份$48起，包括100克肉、是日前菜、味噌湯與珍珠飯，另有11款燒肉定食全日供應。你亦可選擇單點每款燒肉後，另加$26升級為定食。若追求更高性價比，不妨試試人均約$150的2人前、4人前及6人前「勁JENG套餐」，每人可平均品嘗200克肉類，還有餐牌上大部分的沙律、前菜、燒肉盛合、飯、湯、飲品等，包括：脆雞皮田園沙律、鰹魚絲玉子燒、汁煮翡翠螺、燒肉盛合、燒海鮮、牛角飯等，相當不俗​​。

牛角J

地址：啟德承啟道38至39號啟德體育園啟德零售館2三樓M2-301號舖

查詢：2682 9997

註：另加一

文：彭堦琛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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