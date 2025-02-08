隱世手工酒心朱古力 茅台玉冰燒醉人甜蜜更獨特

Influunt Cor每款酒心朱古力混合不同配料，包括紅莓及藍莓乾（氈酒，上排左起）、烤杏仁及焦糖牛油（波本威士忌）、提子乾（波多黎各冧酒）；糖漬橙皮及檸檬皮（龍舌酒，下排左起）、烤開心果及法國海鹽（法國干邑白蘭地）、薑條及肉桂粉（瑞典伏特加酒）。（黃志東攝）

【明報專訊】情人節快到了，還未選好禮物？

選禮物也要先清楚對象性格，不一定是公式化的大束鮮花或名貴飾物；若愛侶是知性品味型，一粒精緻的酒心朱古力也可以融化他／她的心。當咬開朱古力外層，酒液隨即流出，朱古力與酒液產生一種令人微醺的快樂感覺，難以忘懷。

本地不少隱世手工朱古力品牌製作的酒心朱古力，質素毫不遜於歐洲進口貨，而且酒類品種選擇多，除了大路干邑，亦有茅台酒、玉冰燒、日本清酒等，還有近期大熱的迪拜朱古力。今個情人節，一於與愛侶享受一個微醺浪漫又甜到入心的時刻，cheers！

酒心朱古力的歷史，據說可追溯至1920年代，當時歐洲社會認為行為端正的女士不宜在公開場合喝酒，德國釀酒師Hugo Asbach便為此創作出白蘭地酒心朱古力，讓女士吃着精緻朱古力的同時，也能享受小酌的樂趣。

傳統酒心 講究糖與酒比例

當年要製作這種夾心朱古力，不能把酒液直接注入朱古力造型內，因酒液會把朱古力溶解，繼而滲漏。朱古力師扭盡六壬才把酒液製成酒心，這既要把酒液密度提升以變得濃稠，還要為酒液製作一層外衣。早期最常見的酒心做法稱為starch casting，在盤上鋪上粟粉，用模具壓出所需形狀，最常見是圓形。把酒液與糖煮成酒糖液，逐少滴滿圓形的粟粉上，再在酒糖液表面灑粟粉。當酒糖液冷卻後，粟粉會慢慢吸走液體的表面水分，令糖凝固結晶，形成一層糖衣或糖殼（sugar crust）並包裹着液態的酒糖液成酒心，然後輕力掃走表面多餘粟粉，淋上2次朱古力漿成外殼。擁有逾20年經驗的本地朱古力師李漢威（Ray）指出，糖與酒的比例掌握不好會引致大量「糖沙」，或淋上太多朱古力漿均影響口感，也令味道太甜。

傳統酒心以白蘭地、威士忌及利口酒等烈酒為主，近年變得多樣化，有朱古力師破格選用茅台酒、清酒，還有雞尾酒及新派洋酒等，甚至混合果仁等餡料，總之創意無限。而朱古力外殼亦日益講究，有些品牌更不惜工本選用高質精品朱古力，講究朱古力外殼的厚度和精緻度。

較著名的歐洲酒心朱古力品牌，有德國Asbach的白蘭地酒心朱古力，德國Ferrero MON CHÉRI的櫻桃酒心黑朱古力，以及丹麥Anthon Berg的酒瓶形酒心黑朱古力。至於香港，早年大多從歐洲進口，近年陸續出現本地製作的手工酒心朱古力，每粒朱古力約有6至8毫升酒液，大部分是即訂即製，保持新鮮。由於手工製作需時，每粒手工酒心朱古力售價由30多元不等，一點不便宜。

茅台配黑朱古力 滿口濃郁醬香

2023年貴州茅台酒與瑞幸咖啡推出聯名咖啡「醬香拿鐵」，一度在內地掀起熱潮。原來在同一年，本地手工酒心朱古力品牌朱酉也以貴州茅台酒創作出茅台酒心朱古力。朱酉的創辦人Kenneth從事酒類批發零售15年，他認為中國八大名酒質素高，於是找來擁有30年經驗的餅藝師Alex幫忙製作酒心朱古力，藉此推廣中國名酒。他們的招牌手工酒心朱古力系列，全部擁有帶糖衣的傳統酒心，製作需時3天。每款酒心搭配指定黑朱古力款式。招牌的「茅」及「δ茅」醬香酒心朱古力，均使用貴州茅台酒製作酒心，分別配上法國Valrhona黑朱古力及比利時Callebaut黑朱古力，表面綴以金箔或銀箔，精緻漂亮。要品嘗最佳風味，先把整顆朱古力放進口中，待朱古力外層融化後茅台酒流出，整個口腔也散發出濃郁的醬香風味，而糖粒及朱古力的甜度能中和茅台的刺激感。

老字號玫瑰露酒炮製 一吃傾心

另一款「粮」使用四川宜賓的五糧液，香醇清雅。至於由香港老字號永利威玫瑰露酒製成的「玫」，入口滿腔玫塊花香，屬情人節送禮之選。品牌還因應香港人對日本清酒的喜好，特別研發日本大嶺酒造產的清酒口味酒心朱古力。

精品朱古力「爆漿」 品味老店玉冰燒

自問是朱古力愛好者的話，別錯過本地精品朱古力品牌Rayca's Chocolate的爆漿酒心朱古力。李漢威在2020年創立自家品牌並自設工場，將世界各地的可可豆製成精品朱古力產品及可可茶。當中以果仁類朱古力特別出色，其碧根果仁純黑朱古力更曾獲得「世界朱古力大賽」銅獎。

他分享品牌開業初期已推出威士忌及白蘭地生朱古力，後來為回應愛酒客人，再創作出爆漿酒心朱古力，口碑甚高。他採用來自多米尼加、厄瓜多爾、委內瑞拉及洪都拉斯的4款可可豆製作出精品黑朱古力外殼，味道醇厚；同時改良了傳統酒心做法，將酒糖液的密度提高，令其變得更濃稠，再注進朱古力殼內，「盡量還原酒的風味，又沒有糖衣沙沙的口感」。

現時6款酒心生朱古力，分別有蘇格蘭單一麥芽威士忌、軒尼詩干邑白蘭地、委內瑞拉冧酒、本地玉冰燒、日本和歌山南高梅梅酒及日本清酒。當中特別值得一提的是玉冰燒，它屬廣東豉香型白酒，出自香港百年老店「廣如意老酒莊」，酒莊至今仍然加入肥肉釀浸，令肉香脂肪滲入酒中，酒香撲鼻，雖是烈酒，卻意外地順喉。最佳食法是先咬開朱古力，享受黑朱古力的清脆口感，再讓酒心「爆漿」，即時享受到酒的風味，當中朱古力慢慢融化，與酒液融為一體，味道變得更和諧好吃。

專利技術 還原酒液原味道

部分愛酒之人，一直渴求製作出不添加砂糖的原酒酒心，2024年底開業的酒心朱古力品牌Influunt Cor憑藉專利技術實現這個原酒夢，品牌把沒有添加額外糖分的純酒藏於夾心朱古力中，還原酒液原味道。

每粒酒心朱古力以印有各地風景畫的膠囊包裝，共有6款酒心口味，每款均混合不同配料，提升酒味層次。波本威士忌搭配烤杏仁及焦糖牛油，法國干邑白蘭地搭配法國海鹽及烤開心果，瑞典伏特加酒混合薑條及肉桂粉，波多黎各冧酒搭配提子乾，氈酒配紅莓及藍莓乾，龍舌酒配糖漬橙皮及檸檬皮。品牌的酒心朱古力含量大約為一杯烈酒的分量（約44毫升），加上朱古力外殼薄且脆，因此入口時，酒體味道相對較刺激和濃烈。

朱酉

網址：chullychocolate.com

註：情人節當日自取，須2月10日或之前預訂

Rayca's Chocolate

網址：raycas-dancingtea.com.hk

註：情人節當日自取，須2月12日或之前預訂

Influunt Cor

網址：influuntcor.com

註：情人節當日送貨，須2月12日或之前預訂

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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