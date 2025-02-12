WINE：精選香檳葡萄酒 情人節碰杯 添浪漫氣氛

【明報專訊】情人節將至，除了燭光晚餐、朱古力、鮮花及精心挑選的情人節禮物外，選一瓶特別的葡萄酒，也能提升浪漫氣氛。情人節葡萄酒的選擇很多，今期按不同預算為大家推介各款香檳、粉紅葡萄酒和紅酒，看看有沒有一款合你心水，讓你在佳節與愛人分享！

約$300推介：夫妻炮製愛的葡萄酒

在情人節為愛侶花心思表達心意和𧨾對方開心是一件浪漫的事。如果選一瓶由兩夫婦合力釀製的葡萄酒和另一半慶祝情人節，這份心意未喝酒已經令人甜醉。在約$300的預算中，推介來自南非Swartland酒區的David & Nadia Elpidios 2017（售價約$325）。此酒莊屬精品酒莊，莊主David和Nadia一起讀釀酒學而認識，後來更拍拖，並於2009年結婚。他們共同釀造的第一個年份葡萄酒誕生在2010年，當時仍然跟前僱主打工；到2013年開設自己的酒莊，以彼此名字命名，相當浪漫。他們由拍拖到結婚都一起釀酒，相當溫馨，現在已有兩名活力十足的小孩子。David & Nadia Elpidios 2017紅酒由31% Grenache、30% Syrah、19% Carignan、10% Cinsaut和10% Pinotage混釀，陳釀在大缸和法國橡木桶1年，入瓶後再在瓶內陳釀18個月才出廠，香氣四溢，十分優雅，帶紫花、紅車厘子、紅布冧及香料等味道，單寧細緻。

普羅旺斯粉紅葡萄酒

粉紅葡萄酒的法文是rosé wine，法文rosé的意思是粉紅色，而rose在英文則代表玫瑰，兩個意思結合起來可謂雙重浪漫。以約$300的預算，推介Miraval Côtes de Provence Rosé 2020（售價約$215）。酒莊位於法國普羅旺斯的心臟葡萄酒區，始於1850年，現時由荷李活影星畢彼特與法國頂尖釀酒家族合資擁有，出產的粉紅葡萄酒獲獎無數，是光芒耀目的明星酒莊。此酒乃2020年出產的粉紅葡萄酒，主要以Cinsault和Grenache葡萄混釀，當中95%葡萄酒會在不鏽鋼酒缸中存放，5%則於木桶陳釀，藉此保持新鮮度和增添層次。酒色呈淡粉紅玫瑰色，充滿果香，帶野生士多啤梨、紅莓、柑橘、礦物、玫瑰花、青檸等味道。

約$500推介：愛妻號莊主 布爾岡佳釀

情人節選一瓶法國布爾岡愛妻號的葡萄酒同愛人慶祝，寓意一往情深。以約$500的預算，推介Lou Dumont Rouge Marsannay 2021（售價約$480）。「天地人酒莊」是由日本莊主兼釀酒師仲田晃司和韓國妻子於布爾岡開設的精品酒莊Maison Lou Dumont。它除了是在著名葡萄酒漫畫《神之水滴》出現過的高人氣酒莊之外，更得到有布爾岡酒神之稱的Henri Jayer加持，親自分享種植經驗。莊主將酒神的釀酒哲學融入葡萄酒：天（天氣）、地（土壤/土地）和人（葡萄農和釀酒師），融會日本人的細緻以及法國人的傳統技藝。莊主亦與妻子建立了自己的莊園Domaine Koji et Jae Hwa，浪漫地以二人的名字命名，加入妻子名字作為莊園名稱，絕對是「愛妻號」的表現。此酒以100% Pinot Noir釀造，優雅而單寧幼滑，香氣四溢，帶紫花、紅莓、紅車厘子、香料等味道。以「愛妻號」葡萄酒與愛人慶祝，相當甜蜜，絕對能表達到你的愛意。

「巴黎之花」粉紅香檳

想到香檳便想到慶祝，情人節跟愛侶開一瓶有花的寓意的香檳，既浪漫又溫馨。以約$500的預算，推介有Champagne Perrier-Jouët Blason Rosé NV（售價約$540）。酒莊位於法國埃佩爾奈（Épernay），始於1811年，以擁有優雅的花香和果香而馳名。酒莊在1902年請來著名藝術家Emile Gallé設計香檳瓶身，加入銀蓮花的設計相當突出，所以香檳莊亦有「巴黎之花」的稱號。此粉紅香檳以Pinot Noir 50%、Chardonnay 25%和Pinot Meunier 25%混釀而成，帶粉紅玫瑰色，充滿紅莓、士多啤梨、車厘子、蜜糖、黑莓、橙花、烤烘、礦物和石榴等味道，餘韻適中。

$1000以上推介：波爾多「心心」葡萄酒

如果送心心朱古力太沒新意，今年不如送一瓶「心心」圖案葡萄酒，表達你的深情吧！$1000以上的預算推介，有法國波爾多三級酒莊Château Calon-Ségur 2020紅酒 （售價約$1250）。為什麼酒標會如此浪漫有「心心」圖案？此圖案遠在18世紀已出現，源自當時的酒莊莊主Nicolas-Alexandre Marquis de Ségur。除了Château Calon-Ségur酒莊，當時他也擁有Château Lafite和Château Latour，但他說自己的心並沒有向着Lafite或Latour，而是傾情於Calon Ségur的葡萄酒，因此在酒標上加入心心圖案！這紅酒香氣四溢，單寧細緻，帶紫花、玫瑰花、紅莓、橡木、黑布冧、甘草、鉛筆碎、香料等味道，餘韻悠長，帶經典波爾多風格。2020年是波爾多的好年份，可以再放多20年也沒有問題。

007至愛香檳

情人節想豪一點的話，應該選什麼香檳給身邊男伴？以$1000以上的預算來說，推介Champagne Bollinger R.D. 2008香檳（售價約$3000）。酒莊始創於1829年，屬少數至今仍然家族經營的香檳莊，更是首間長時間窖藏的香檳莊，1884年起被英國王室選為御用香檳至今，更是占士邦007電影系列的指定香檳，合作無間40年。送上占士邦也鍾情的Bollinger香檳，正好突顯另一半的生活品味。R.D.意思是Recently Disgorged的簡寫，代表香檳經長時間窖藏後最近才除渣出廠。2008年是香檳非常出色的年份，此香檳窖藏了13年以上才推出，層次十分複雜，香氣撲鼻，帶白花、牛油麵包、白桃、柑橘、蜜糖榛子、礦物、杏脯乾等味道，餘韻悠長。在此祝大家情人節快樂！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席，香港酒評人協會公關董事。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com●

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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