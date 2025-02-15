銅鑼灣歎慈禧杏仁茶 煲仔提拉米蘇富茶香

老佛爺杏仁茶--香而不太甜的杏仁茶老少咸宜，味道濃郁且帶絲絲杏仁香，並以豆腐取代蛋白，減去膩滯，更易入口。（$52）（黃志東攝）

【明報專訊】去年底西環源記甜品重開，引來網上一陣熱議。畢竟本地中式糖水店買少見少，要找一碗有水準的紅豆沙、芝麻糊也不容易。近期，銅鑼灣有兩間餐廳分別以傳統中式甜品加入創意元素，一家製作出融合中西元素的創意糖水及甜品，另一家則刻意營造復古風格，以自家製布丁重新演繹各種中式糖水，新奇有趣。

走進銅鑼灣智選假日酒店1樓的點心館「八味客棧」，就見裝潢別出心裁，橙黃色絨面梳化配上雲石桌面，古典的木質餐具，加上四周仿古擺設，營造一個既寧靜又具文化氣息的用餐環境。餐廳聯合創辦人Gloria Lam表示，希望把中國悠久的歷史文化帶回現代生活之中，讓更多人體驗中華文明的魅力。所以店舖設計以古代客棧為靈感，保留傳統氛圍的同時，也融入一些時尚感，呈現古今交融的氣氛。連設計菜式時，也特別以清朝康熙及慈禧太后喜歡的點心為靈感，並參考清代文人兼美食家袁枚的著作《隨園食單》，提供各式各樣傳統手工點心。

自家磨製杏仁 豆腐代蛋白更細滑

本身從事設計行業的Gloria，閒時喜歡透過製作甜品來紓緩壓力，後來更經營甜品店Neko Puff，近日再與友人合辦八味客棧。她亦參加過瑞士著名糕點品牌La Rose Noire舉辦的甜品世界賽，更贏得冠軍。

餐廳最叫座的招牌糖水之一「老佛爺杏仁茶」，靈感來自據說是慈禧太后至愛的杏仁茶。據《隨園食單》記載的「杏酪」做法「捶杏仁作漿，挍去渣，拌米粉，加糖熬之」，這可能是杏仁茶的前身。Gloria改良了傳統蛋白杏仁茶，棄用略帶苦味的北杏，改以南杏混合另一種西方杏仁。她指，有些人會使用現成杏仁粉製作杏仁茶，但其餐廳設有中央工場，故自行磨製原料杏仁，並特意保留少許杏仁渣沫，以提升口感和香氣；另外，還以軟滑的豆腐代替容易令人脹胃和煮得過老的蛋白，把杏仁的濃郁香氣與豆腐的清香融合，入口綿密細滑，與一般蛋白杏仁茶的口感略有不同。

開心果千層酥不太甜 妙添軟糯麻糬

另一款值得一試的甜品是"Tea"ramisu，一看就猜到是將傳統意大利甜品提拉米蘇與亞洲茶文化結合而成的創意之作。想不到端上桌的方式也頗特別，竟以瓦煲盛載，乍看似一鍋熱騰騰的煲仔飯，然而揭開煲蓋卻是灑滿可可粉的甜品。Gloria希望將一道西式甜品轉用中式包裝，能為客人帶來驚喜。甜品以伯爵茶為基底，製成軟滑忌廉，再搭配濕軟的餅乾，口感輕盈不膩，茶香四溢。不過此甜品分量十足，最好親朋好友一同分享兼打卡。

擅長製作法式千層酥的Gloria，還帶來一道人氣開心果千層酥，以香脆千層酥皮配上開心果醬忌廉及麻糬。她堅持使用新鮮開心果自行研磨成醬，再與忌廉混合，避免人工香精味及色素。千層酥入口香脆，既有開心果的濃郁香氣又不太甜，還有麻糬的軟糯口感，確是不俗。

餐廳的其他糖水及甜品也別具特色，例如「椰皇貓」以新鮮椰青和龍眼為材料，帶來清甜滋潤的口感；「雪糕白玉」則融合了多重層次，包括有蜜糖果凍的甜蜜、紅豆的香氣及黑糖漿的濃郁焦糖風味；而「菩提仙人」就以巨峰葡萄果凍配上人手去皮的新鮮「波子青提」和冧酒提子雪糕，適合嗜甜者享用。這些中西合璧的甜品「顏值」甚高兼有內涵，想吃新穎甜品配搭或傳統中式糖水就不要錯過。最近餐廳推出全新「八點半糖水坊」，在每晚8:30後入座，茶芥及加一服務費全免。

八味客棧

地址：銅鑼灣霎東街33號智選假日酒店1樓RHS號舖

查詢：2617 7008

註：收茶芥及加一

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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