銅鑼灣美食：一人涮涮鍋 海膽湯底配「豬肉界和牛」

北海道米豚被稱為「豬肉界的和牛」，而豚肩部位脂肪相對較少，肉味濃及有嚼感，較適合涮涮鍋。（190克，套餐$188）（鄧宗弘攝）

【明報專訊】香港火鍋店競爭激烈，要突圍並非易事。銅鑼灣希雲街新開的「狸小路」，就挾北海道食材加入戰團，並由北海道主廚坐鎮。店主Sun Liu表示，所有食材皆來自北海道，主打十勝產黑毛和牛及米豚。前者選用脂肪相對較少的A4赤身牛後腿肉，還有脂肪比例平均的A4霜降三角腩位置，當然少不了入口即融的A5西冷；至於北海道米豚的油脂比例剛好，亦沒有一般豬膻味，因此被形容為「豬肉界的和牛」。餐廳選用脂肪比例低及肉味濃的豚肩部位，以及入口即融的五花肉。

餐廳以一人涮涮鍋及壽喜燒為主，涮涮鍋有5款湯底選擇，包括北海道海膽高湯 、北海道牡蠣高湯、北海道傳統湯咖喱、北海道特選3.6牛乳湯和北海道昆布柴魚湯。5款湯底均由廚師每日新鮮自製的「一番出汁」烹調而成，以利尻昆布、日高昆布與柴魚乾煮成的「頭湯」，保有湯汁的清澈風味。這裏的「一番出汁」亦有別於坊間常使用的鰹魚柴魚乾湯，Sun強調他們選用秋鮭柴魚乾，令湯底更鮮甜，不止適合做涮涮鍋，亦能突出牛肉鮮味。故他建議大家先喝湯，品味湯頭的鮮甜，然後吃牛肉，最後才加入其他食材。

至於壽喜燒的吃法，Sun表示北海道壽喜燒風格較貼近關西直接煎肉的做法，故他建議客人採用關西吃法，亦會提供牛脂膏供客人熱鍋。

狸小路 Tanukikoji

地址：銅鑼灣希雲街20號希雲大廈地下4至5號舖

查詢：8402 3972

註：不設加一