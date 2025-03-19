WINE：巴黎直擊世界冧酒峰會2025 嘗各式精品冧酒人情故事

【明報專訊】2月時，「世界冧酒峰會2025」（Mondial du Rhum 2025）大會邀請筆者以唯一香港傳媒代表身分，參加一連3日在巴黎布隆尼亞宮舉行的峰會。今年大會主題是「人類是冧酒的核心」，在會場試了逾百款來自法國海外省及其他品牌冧酒，其中來自加勒比海瓜德羅普的Marie-Louise和Mabi Punch、非洲佛得角的Quinta Mansa等，都是令人印象深刻的冧酒和果酒。人在巴黎，當然也趁機試食當地美酒佳餚，跟大家分享必去打卡的人氣得獎酒吧和逾百年歷史的法國餐廳食海鮮拼盤。

冧酒（Rum）有時也會譯成蘭姆酒或朗姆酒，是以甘蔗或其副產品（如甘蔗糖蜜或甘蔗汁）為主要原料，經發酵和蒸餾製成的烈酒。冧酒種類眾多，包括White Rum、Dark Rum、Gold Rum、Spice Rum和Aged Rum等，不同熟成時間、蒸餾方法和陳釀容器，帶出不同風格和特色。冧酒製作可追溯到加勒比海的Barbados（巴巴多斯），在17和18世紀的航海時代廣泛傳播到不同地方。冧酒是當時航海者和探險家的必備飲品，為航海者提供營養、抵抗壓力和保持大家的士氣，其生產地集中在熱帶地區，尤其是加勒比海地區（如牙買加、古巴、波多黎各等）、中南美洲（如巴西、委內瑞拉等）及亞洲（如菲律賓、印度等），既多樣化亦充滿歷史。

冧酒以祖母命名 充滿親情

法國海外屬地瓜德羅普（Guadeloupe）位於東加勒比海上的群島，盛產冧酒。我在會場試了不少瓜德羅普冧酒，其中一個印象深刻的是始於2022年、充滿親情的冧酒品牌Marie-Louise。問創辦人Rodolphe Payen為什麼會出冧酒，並以祖母名字命名？他分享現時種植蔗的田地，其實是他祖母在1970年代買下的莊園，是他們一家人放假時聚在一起的度假屋，以前還有一個小農莊，養牛、羊、雞等。祖母離世後莊園留了給他，他不想荒廢莊園，本身亦很喜歡冧酒，於是在COVID期間把土地變為蔗田，品牌名字是對祖母的懷念和致敬。蔗田約1.5公頃，全是藍色甘蔗，並非大量生產，屬手工冧酒。試了旗下3款冧酒，其中Rhum Blanc 71相當特別，限量500瓶，酒精度十分高，有71度（也成為酒的名字）！雖然有別於一般40度左右酒精度，但喝下去沒想像中那麼辛辣嗆口，圓潤而帶柑橘、白花、熟果、香料、糖蜜和生薑等味道，餘韻帶礦物、海鹽味，相當特別。莊主分享它跟生蠔是絕配，有機會也要試試。

母女檔以冧酒釀製多款果酒

另一印象深刻的是來自瓜德羅普的Mabi Punch。品牌始於2005年，由母親Marie-Anne和兩個女兒Ludmilla、Lory經營。它其實不算冧酒，而是以冧酒作基酒加入蔬果和糖水浸泡約6個月至1年而成的果酒。她們分享，瓜德羅普Punch是傳統本土飲料，一代傳一代，可惜在1980年代開始沒落。Marie-Anne希望傳承這本土Punch，作為當地手信。它們共有24款口味，以當地菠蘿、熱情果、芒果、椰子、薑等浸泡，各具特色。每款果酒均十分突出，我尤其對Mabi Punch La Maracudja特別深刻，充滿熱情果味道，酸酸甜甜，加冰或梳打水飲，散發清新果香，十分醒胃。

來自非洲佛得角的火山冧酒

與法國邦交關係很好的非洲佛得角（Cape Verde），也有冧酒代表展覽，其中Quinta Mansa冧酒十分特別，其甘蔗以佛得角Santo Antao的火山土壤種植，由榨蔗汁至蒸餾到入瓶均自家包辦，屬手工冧酒。我試了2款冧酒，包括White Rum和陳釀3年的Aged Rum。我較喜歡陳釀於葡萄牙橡木桶的Aged Rum，帶橡木、烤烘、蔗汁、焦糖、香料、柑橘等味道，還有點點煙熏味，順滑而具層次。

法國製木桶浸釀不同冧酒風味

場內亦有來自法國干邑區的製木桶工作室Seguin Moreau展覽。工作室始於1838年，除了製作木桶給干邑陳釀酒液，亦製作木桶給烈酒品牌。我在這裏試了基本的白冧酒，和加入不同木塊浸釀白冧酒的Rum Booster、 XO Booster、Spicy Booster、Aging Booster和Peat Booster。由於以木塊浸釀，冧酒的顏色已由透明變為帶不同程度的琥珀色。以木塊浸釀1至2個月後，為冧酒加添不同味道，例如XO Booster是以陳釀過干邑的木桶木塊加入冧酒，帶來乾果、烤烘、可可豆和香料味；Peat Booster的木塊則經過深層烤烘，帶來烤烘和煙熏味。當客人選定味道時，木匠會為他們度身訂做木桶陳釀冧酒。這體驗讓我了解不同木為冧酒添加的風味，獲益良多。而在烈酒旅遊論壇上，大會剖析冧酒如何推動旅遊業和周邊發展，參考了蘇格蘭威士忌酒廠遊和波爾多葡萄酒博物館等做法，提供更多工作機會予當地人，別具人情味，非常貼合「人類是冧酒的核心」這主題。

巴黎隱蔽酒吧 百年老字號餐廳

來到巴黎，除了試冧酒，也不能錯過當地美酒佳餚。其中一間必去打卡的人氣得獎隱蔽酒吧，是世界50最佳酒吧2023年排第6名的Little Red Door。最初以為看見酒吧門口是紅色門就找到了，但那度門其實「收得很埋」，行過也未必留意到。酒吧擅於重新演繹傳統雞尾酒，加入本地季節食材，帶來新鮮感。我試了Rob Roy雞尾酒，以威士忌為基酒，加入苦艾酒、雪莉酒等，將威士忌雪莉桶的特質擴大，非常有趣。另外，今次亦去了1862年開業的Café de la Paix餐廳，室內裝修充滿宮廷設計，值得打卡。我點了法式田螺、迷你海鮮拼盤等傳統法式美食，非常美味，誠意推介！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席，香港酒評人協會公關董事。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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