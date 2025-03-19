quicknote：黃昏雞尾酒感受香港獨有魅力

【明報專訊】逸蘭銅鑼灣酒店經裝修後重新開業，最近在Salon Lanson帶來融合香港創意與歷史的「香江醉月」黃昏雞尾酒體驗。首席調酒師Manuel Saavedra以銅鑼灣、灣仔和大坑作為主題創作出21款特色雞尾酒。酒吧每晚供應3款特色雞尾酒，以7天為一個循環，讓大家感受香港獨有的魅力。以酒店地址命名的Leighton 133是系列代表作，伏特加、青瓜、柚子醋、柏樹和鹽融匯其中，帶來悠長而迷人的花果清香。Fire Gun則以清酒、櫻桃力嬌酒、威士忌、甜威末酒和苦精，呈現澎湃且層次豐富的口感，靈感源自1960年代至今一直迴響的怡和午炮。

行政總廚梁志雄亦特別設計每日輪換供應的3組佐酒小食，包含6款鹹食與甜點，其中北海道帶子薄切配酸汁與香軟的牛油果和鮮美的魚子醬相映成趣，迷你北京烤鴨卷則將中菜融入西式小食之中，與象徵文化交融的雞尾酒有異曲同工之妙。酒吧亦特別以銅鑼灣、灣仔和大坑為主題，設計7款精美插畫明信片，描繪酒店周邊繁華街景。客人可在明信片上書寫寄語，由酒吧代為寄出，記下這個獨特體驗。●

「香江醉月」黃昏雞尾酒體驗

價錢：每位$350，包括1杯當日供應雞尾酒和1組佐酒小食（6件），另加一

時間：下午5:30至晚上7:30

地點：香港逸蘭銅鑼灣酒店1樓 Salon Lanson

查詢：3477 6806

整理：張曉冬