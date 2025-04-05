尖沙嘴摩登泰菜 花花旋風下冬蔭功也溫柔

酸辣醬燒雞--選用新鮮三黃雞，以炸子雞方法製作，先燒至半熟，待有柯打時，再用滾油淋灑外皮，令其酥香脆口，脂香肉滑，配冬蔭功辣醬蘸食，增添泰式風味。（$268/半隻）（鄧宗弘攝）

泰式香蒜冬蔭功炒龍蝦--泰式香蒜冬蔭功炒龍蝦（前，$888），大廚將香茅、南薑、檸檬葉等冬蔭功原料烘乾磨成粉，撒在已走油的本地青龍上，再回鑊炒香，每件龍蝦都沾上冬蔭功香氣，乾身冶味；配上無酒精特飲Mue Punch（後，$68），其以紅石榴、柚子、菠蘿、梳打調成，果香滿滿。（鄧宗弘攝）

泰式明爐魚--可選魚肉細嫩的馬友（圖，$368）或油香豐富的烏頭（$328），原條鮮魚以香茅、芫荽、乾葱醃一晚，再煎煮至半熟，並輕烤外皮至焦香，才淋上秘製醬汁以明爐上枱。火候剛好，魚肉僅熟，熱辣辣入口，帶滿滿香料味。（鄧宗弘攝）

酒香火焰火山骨--用上大大件腩排，以胡椒湯燉煮3小時吸味，配以綠色指天椒、紅椒、乾葱、蒜蓉、魚露和辣椒醬等10多種香料的自家製醬汁，上枱時以冧酒點火，營造火山效果。骨頭蘸上酸酸辣辣的醬汁，冶味得很。（$228/2人份）（鄧宗弘攝）

泰皇海鮮冬蔭功、雪糕芒果糯米飯、原隻燒火箭魷魚--冬蔭功（左上，例$328）以燉過夜的純雞湯為湯底，味道濃郁；火箭魷魚（左下，限量供應，$228）烤前以黃薑粉醃1小時，配搭新鮮青檸、指天椒、香葉等獨家調配的泰式辣汁，彈牙爽口。甜品芒果糯米飯（右，$138）以黑糖取代椰糖，芒果切成粒狀，撒上穀物片，軟糯中帶香脆。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】泰國，被譽為「微笑國度」，一直是香港人喜愛的東南亞國家。以微笑形容，因為泰國人普遍篤信佛教，性情平和友善。單是以掌尖對鼻尖的頷首合十禮，已令人感受到民族的溫柔。同樣撫慰人心的還有泰國美食，以各式香料入饌，甜、酸、辣、香共冶一爐，泰國廚師以一對魔術手，喚醒沉睡的味蕾。

提起食泰菜，十居其九想到九龍城，的確，那裏小店集中，味道也較傳統。不過尖沙嘴亦臥虎藏龍，美麗華商場就有一間一反傳統的摩登泰菜店，不見大象木雕、四面佛、泰王像，改以純白色裝修為主調，乍看似是一間浪漫西餐廳。中間有一道以白花砌成的旋風，配以梳化雅座，讓人坐得舒適，最適合三五知己來食飯打卡。店名叫Mue Mue，正有「合十禮」之意，店如其名，難怪處處流露出點點柔情。能夠吸引客人，除了裝修和環境，最重要是價錢也不貴，尤其推介周末早午餐，每位300多元，已包頭盤、前菜、湯、小食、主菜及甜品6道菜，當中生蝦、沙嗲串燒、香茅雞翼、生菜包等7款小食，更可放題無限量任點，吃足4小時，適合慢慢食、慢慢傾。

雞湯煮冬蔭功 濃郁鮮甜

開業一年多，要在尖沙嘴站得住，說到底，好味才是王道。菜牌上的菜式，看似與坊間泰菜館差不多，不過只要細心留意，就發現箇中奧妙。舉個最簡單例子：冬蔭功。相信我，喝一口，你自然能夠分辨出來。Mue Mue的出品，味道非常濃郁且富層次，香料以外，飲到淡淡鮮甜，與外面吃到的是兩回事。平時煮冬蔭功，只用清水；這裏的大廚卻參考中式做法，以燉過夜的純雞湯為湯底。除了基本冬蔭功材料外，更加入不少番茄，減低霸道的香料味，令湯頭柔順且微甜帶餘韻，卻不失冬蔭功本來的清芳，非常和味，也特別適合香港人口胃。

烈焰火山骨 酸辣平衡美妙

細心留意，很多菜式都加入了大廚的心思。比如咖喱雞，萬萬想不到，竟然是將新鮮三黃雞製成炸子雞配上青咖喱，而且為了減輕咖喱辣度，就將椰汁比例提高。清新的青咖喱令炸子雞加分不少，來一件，皮香肉嫩，新鮮熱辣，還有陣陣椰香，是中泰結合的美味。又好像火山骨，這道曼谷夜市名菜，吃過的都知，泰國人多選脊骨，基本上沒什麼肉，旨在吸吮那青辣椒蒜頭芫荽醬汁。這裏的火山骨，挑選肉層肥美的腩排，吮骨的同時，也可用刀叉吃到肉。為令腩排入味，先以蔬菜胡椒湯燉3小時，之後才放入綠色指天椒、紅椒、乾葱、蒜蓉、魚露和辣椒醬等10多種香料煮。上枱時，加入冧酒，讓侍應點火，好看之外，也增加了酒香。腩排件件分量十足，紅紅綠綠的辣汁賣相吸引，吃一口，酸度辣度平衡美妙，很是刺激。

Mue Mue

地址：尖沙嘴彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖

查詢：9833 0788

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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